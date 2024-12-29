天馬星空餐酒館 ｜台南超夯浮誇系慶生餐酒館，當日壽星免費請你吃龍蝦!!!

這是我看過最狂的壽星優惠，台南這家【天馬星空餐酒館】會不會太佛，只要當日壽星來用餐打卡就送「波士頓龍蝦」，浮誇系的調酒也是免費請你喝，而且不只餐點品項多樣化，還有包廂KTV和駐唱歌手表演，超級適合一大群朋友來聚餐!

❤️優惠活動❤️

只要當日壽星來用餐打卡即贈送招待「波士頓龍蝦」、「摩天輪」、「試管酒」、「季節限定螃蟹」、「澳洲大龍蝦」五選一任你選。(活動條件及最新消息指以店家公告為主)

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/

天馬星空餐酒館 環境分享

▼【天馬星空餐酒館】位於台南市安平區建平路，鄰近台南市政府，搶眼的藍色外觀在路上非常明顯，附近有路邊停車格和機車格可停放。

▼【天馬星空餐酒館】用餐環境充滿科技未來感，透過燈光打造出滿滿的氛圍感，座位區分為舒適的懶人沙發空間，還有2、4、6人座位區，很適合朋友一起來聚餐微醺，還有超大的吧台區，可以看到調酒師華麗的表演。

▼【天馬星空餐酒館】二樓則是預約制VIP包廂，小包廂可容納16人、大包廂可容納35人，附設獨立的KTV唱歌設備及洗手間，來這裡過辦生日派對感覺超讚~

天馬星空餐酒館 菜單

點我線上看菜單

天馬星空餐酒館 餐點介紹

當日壽星優惠活動5選1

1.季節限定螃蟹（免費升級避風塘口味）

2.飛飛摩天輪(24杯shot)

3.歲數試管酒(幾歲送幾隻)

4. 波士頓龍蝦（加購💰200元升級避風塘口味或是威士忌鹽烤）

5. 澳洲大龍蝦（加購💰400元，免費升級避風塘口味或是威士忌鹽烤）

▼當日壽星來居然就送整尾龍蝦太浮誇，而且還是從水族箱現撈的新鮮活體龍蝦，料理後能吃到最鮮美的風味，蝦肉細緻彈牙超過癮!

▼另外還有華麗的飛飛摩天輪及歲數試管酒等可選擇，飛飛摩天輪有24杯shot酒精濃度約20%，歲數試管酒只要幾歲送幾隻酒精濃度較低，愛喝酒的人保證會滿意!

雙人套餐💰2260元

和風芥末海鮮什蔬沙拉

▼給料大方的和風芥末海鮮沙拉，蝦子就給了超多隻甜脆好吃，還有中卷、淡菜等食材，搭配上各種清爽蔬食超開胃。

南洋叻沙新鮮波士頓龍蝦生猛拼盤

▼霸氣十足的南洋叻沙新鮮波士頓龍蝦生猛拼盤，以主角龍蝦為主搭配以蝦子、中卷、淡菜、蛤蠣、鮑魚和帆立貝，還有許多健康的原型蔬食，通通吸飽了濃郁的南洋叻沙精華，有種越吃越涮嘴的魔力!

打拋豬 泰國香米

▼還沒吃就聞到香氣的打拋豬 ，鹹香中帶有番茄的酸香，以及九層塔炒過的香味、帶有些許辣度相當開胃，搭配泰國香米或墨西哥餅皮享用都很搭。

蝦醬空心菜

▼充滿泰式風味的蝦醬空心菜，可以客製化微調辣度和鹹度，微微的辣感與蝦醬融合恰好，吃起來不會太鹹又下飯~

手做蝦餅💰280元

▼榮獲全桌好評的手做蝦餅，每一塊都超級厚實，吃得到蝦肉本人很有料，搭配酸甜特製醬料超好吃~

日本宮城生食級生蠔💰180元

▼海鮮控必點的日本宮城生食級生蠔，巨無霸的尺寸飽滿結實，略帶海水鹽味，咬下去肉質肥美會爆汁，完全不腥有夠鮮美的啦!

泰式奶茶 （+💰80元）

▼它們家的泰式奶茶CP值很高!整整一大壺可以裝超多杯，茶香渾厚不死甜，讓人忍不住一口接一口!

天馬星空餐酒館 用餐心得

一年一度的生日當然不能馬虎，這家【天馬星空餐酒館】讓你儀式感滿滿，不只請你吃龍蝦還送你酒，環境氛圍感十足非常舒適，就算不過生日和朋友來小酌吃飯也很適合，餐點不只高顏值口味也很讓人驚艷，難怪在網路上擁有五顆星高評價!

天馬星空餐酒館 店家資訊

粉絲團 : 天馬星空餐酒館 FB

地址 : 台南市安平區建平路680號

電話 : 0931-030-973

營業時間 : 17:30-2:00(凌晨)

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/