最近吃過麻坡郎之後,迷上馬來西亞美食~

約朋友們一起來吃台中的『香蕉葉』馬來西亞餐廳,可惜現在只剩到雲林總店能吃到,很期待台中店再reopen

(12/16起暫停營業)

位於文心秀泰、costco、迪卡儂附近,雖然店家沒有附設停車場,但周遭還算蠻好停車的





戶外





室內環境很有南洋氛圍,座位也多,我只拍了一半的座位區而已,很適合家庭、朋友,團體聚餐

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正宗海南雞飯、檳城海鮮炒粿條、娘惹小金杯、沙嗲雞肉串、蔥蛋甩餅香料咖哩雞、濃濃美祿、咖哩交友派對





南洋料理中必吃的炒粿條和沙嗲串必須點!!





娘惹小金杯 $150









『香蕉葉』的娘惹小金杯是很豐富的,小小的餅杯薄脆

杯內有鮮蝦、生菜、香菜及加上蔥絲,再灑上花生粉,吃起來清爽,鮮甜又開胃





正宗海南雞飯 $270 (附湯)

海南雞飯附蔬菜、油豆腐,還有一碗湯,雞肉選用雞腿肉,肉質結實柔嫰又大塊







米飯淋上雞油,雞肉則澆上油蔥

吸收雞油的香濃米飯和滑嫰的雞肉一起吃起來口感豐富又香氣撲鼻





一旁附的桔醬,讓雞肉醮了吃起來爽口,增添了清新的酸甜味道,完美地平衡了雞肉的油脂感





檳城海鮮炒粿條 $300 (附湯)





炒粿條吃起來鹹香有味,比某爸爸好吃多了~

外焦內軟的粿條都被炒得充滿濃郁醬香味,調味恰到好處,讓人一口接著一口停不下來

搭配新鮮的蔬菜和蝦仁,口感層次分明,一起吃解膩... 好吃到一下子就被我們掃光了





沙嗲雞肉串(6串) $290

一份有6串,配菜有洋蔥、黃瓜及沙嗲醬

醮滿薑黃、咖哩等香料串烤的雞肉串,外焦內嫩,每一口都能吃到香料的濃郁與雞肉的香嫩







一皿香氣濃郁的沙嗲醬,還有花生碎顆粒,可依個人口味自由沾取

沾著吃了一口,雞肉因沾醬的甜味和香料味交織的鹹甜口感,讓人食慾大增,每口都回味無窮





蔥蛋甩餅香料咖哩雞 $245





咖哩濃郁微辣,雞肉與馬鈴薯大塊鬆軟





濃濃美祿 $80

美祿是馬來西亞受歡迎的飲品,所以吃馬來西亞美食時,都一定會點個美祿

這款飲品巧妙地融合了濃厚的巧克力風味和香甜的麥芽香氣,熱熱喝帶來帶來溫暖感,冷飲喝也清涼爽快







咖哩交友派對(評論贈送)

評論會贈送一人一份可愛小巧的福袋&炸捲

小福袋裡是咖哩內饀,炸捲吃起來像甜粿,贈送的這鹹甜的小點有特色又可當完美的句點

這次用餐所點的都是馬來西亞著名的餐點與飲品,

很幸運在台中店暫時營業前能品嚐到這麼美味的馬來西亞料理

之後只能到雲林遊玩時來吃了~

香蕉葉 雲林北平店

【地址】雲林縣斗六市北平路158號

【TEL】05-537-9263

【營業時間】週一~日 11:00–14:00, 17:00–20:00 (週二休)