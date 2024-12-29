冰U們～周末不知道去哪裡遛小孩嗎？不如帶著全家來趟新竹尋路Cafe吧

這裡不只是吃飯的地方，更像是讓爸媽放鬆、小孩放電的親子天堂

有摩艾石像超好拍、落羽松美景療癒心靈，還有一大片草皮，讓孩子和毛小孩一起盡情奔跑玩瘋

來到尋路Cafe，當然不只風景美，餐點也很有誠意

有主食(提供到下午2點)、飲料、甜點、炸物等等

一人低消一杯飲料即可，同時也是一間寵物友善餐廳，帶毛小孩記得要把毛小孩推車裡

尋路Cafe

地址：新竹縣湖口鄉北湖路18號

電話：0912 199 850

營業時間：11:30–21:00 (週一至週五)，11:00-21:00(週六日)，週四公休

我到的時候剛好錯過主餐供應的時間（下午2點前），不過完全不影響我的美食心情

立馬點了一份我超愛的下午茶野莓冰淇淋鬆餅，上桌的瞬間真是驚艷，冰淇淋真的超大一球

野莓冰淇淋鬆餅的口感真是絕了！鬆餅外層微微酥脆，內裡卻軟綿帶著一點濕潤感，口感超有層次

再來是冰淇淋部分，野莓的香氣撲鼻而來，甜中帶著一點酸，冰涼滑順的質地入口即化，搭配鬆餅簡直是絕配

再加上滿滿的野莓果醬和新鮮莓果點綴，每一口都像是在舌尖跳舞，甜而不膩、酸甜平衡剛剛好，讓人忍不住一口接一口

炸物我點了同樂拼盤，裡面滿滿都是我的最愛

酥脆金黃的薯條，每一根都炸得外酥內軟，沾上番茄醬更是絕配

再來是雞塊，外皮酥香帶點微微焦香，裡面的雞肉鮮嫩多汁，一咬就超滿足

還有經典的洋蔥圈，厚實的洋蔥搭配脆脆的麵衣，甜香的味道在嘴裡迸發，真的是根本停不下來

這拼盤不僅份量十足，還讓你一次滿足多種炸物的渴望，超適合和家人朋友一起分享

飲料我選擇了抹茶歐蕾，一端上來就被那個摩艾攪拌棒吸引了

抹茶歐蕾的口感更是讓我心情大好，抹茶的香氣濃郁卻不苦澀，與奶香融合在一起，口感順滑又香甜，簡直是完美的搭配

不過最吸睛的還是那個摩艾攪拌棒，拍照打卡的時候，超級有特色，讓整杯飲料瞬間升級

蘋果舒緩茶，是許多人用來放鬆心情、緩解疲勞的理想飲品

這款茶的清新口感與天然甜味，能有效幫助緩解壓力，帶來一份輕鬆愉快的感覺

尤其在忙碌一天後，來一杯蘋果舒緩茶，簡直是最佳的放鬆選擇

店裡還有販賣香濃咖啡，如果你是咖啡控，絕對不能錯過

無論是濃烈的義式濃縮還是輕盈的拿鐵，都能滿足不同口味的需求

而且對於喜歡在家裡慢慢品味的冰U們，這些咖啡也很適合買回家，配上自己喜愛的小點心，享受悠閒的時光

店內擁有寬敞的環境，讓人一進門就感受到無比的舒適與放鬆

而那扇大面的落地窗，更是店裡的一大亮點，讓自然光灑進來，整個空間明亮又透氣

站在窗邊，望著外面翠綠的景色，真的是心曠神怡

無論是和朋友聚會還是自己靜靜享受時光，這樣的氛圍讓人忍不住想放慢步伐，好好沉浸在這片寧靜的美好中

一踏進尋路Cafe，就被那高大的摩艾石像吸引

這裡完全是隱藏版的拍照熱點，無論你擺什麼Pose，都能輕鬆拍出藝術感爆棚的美照

再走幾步，就是一片隨風搖曳的落羽松林，彷彿置身秘境，連空氣都帶著淡淡的清香

這裡的草皮大到讓孩子瘋狂奔跑，追逐蝴蝶、玩球、翻滾，怎麼玩都不嫌累

而爸媽們呢？可以坐在木質露台上，來杯香醇的拿鐵，看看遠處的綠意

聽著孩子的笑聲，享受片刻的悠閒時光～是不是覺得「遛小孩」也變成了一件幸福的事

冰U們，假日帶著家人和毛孩來尋路Cafe，享受美景、美食和草皮的同時，也能放鬆身心

無論是親子活動還是毛孩聚會，這裡絕對是新竹地區最值得一去的餐廳之一！快趁假日安排起來吧

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