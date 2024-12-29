#是美食呦 (●’◡’●)ﾉ•臺北中山

臺北聚餐、宵夜小酌好選擇！

最近上臺北出差工作，剛好也跟許久不見、在北部打拼的大學同學相約吃飯敘敘舊，當天晚餐去吃許多網友推薦的平價居酒屋－ 柒息地串燒 ，柒息地在北部有很多家的連鎖分店，目前唯獨一家外縣市分店開在臺中逢甲，之前去吃過就對他們家的烤肉醬汁印象蠻不錯，且以居酒屋的價位來說柒息地算親民，所以這次就安排來柒息地聚餐。

店外環境

以雙方下班後交通便利為訴求，我們預訂了位於中山區長春路的【柒息地串燒-長春店】，店外沒有什麼浮誇的裝飾，招牌也不算顯眼，但還好是在大條馬路上非常好找！如果是走在騎樓內也不太會錯過，因為他們店門口設置了一個明亮顯眼的烤串櫥窗區！經過真的會忍不住停留看看。

柒息地的串燒是採自助式夾取，上方都有展示清楚每個品項的圖樣與價位，不用擔心拿完進店結帳才被意想不到的價格震驚住；而且擺在店外有一個好處，路人經過被櫥窗展示吸引、停留查看，甚至最後的購買行動！

展示櫃共分為三層，由上至下主要排序是葷食肉串到素食蔬菜串、菇類串等商品，初估有20幾種品項可以選擇，不用擔心搞混肉串的品種，上方展示的菜單版順序就是對應下方櫥窗內的實體擺放。

全部品項都被處理成串，連筊白筍都被剝皮切段，而且有提供鐵夾不需要直接手拿，旁邊也有提供酒精消毒雙手，不用擔心拿完烤串雙手油膩骯髒，也能給每位顧客在食品衛生安全更有保障的購買環境。

選好想要的烤串後就拿到店內交由店家進行碳烤料理，因為是現點現烤且烤爐空間有限，大概都須要等個10-20分鐘左右，如果人潮越多就可能需要再等一段時間，來用餐的路上可以先大致確認一下想要的餐點，到店直接點會更省時！

柒息地串燒不僅在食材上的用心挑選，連調味的烤肉醬都是由品牌內部鑽研出的獨門風味，從官網跟店家的分享得知，柒息地的烤肉醬居然耗時將近5小時才得以製出，光從底醬的前置熬煮就花了4個多小時，最後將十多種調味粉加入底醬中煮至完美融合，確認味道符合標準期望才會推出使用，細心將每串烤物都刷上一層焦糖色澤般的柒息地專屬神醬，讓客人在此用餐可以感受到獨特的美味。

店內環境

店裡空間的動線設計蠻好的，保留了寬敞的走道區，無論是送餐的店員還是要前往衛生間客人都不太會互相影響，也不會干擾到用餐的客人！

當天預約六點，不到一個小時就已滿位，店內氛圍瞬間從寧靜轉為熱鬧喧嘩，只是平日生意就相當好，甚至還有兩三組客人都在店外排隊，假日的人潮想必更可怕，還好當時有先預訂，不用在寒風中等待...

店內規劃了4-5組四人桌、3-4組雙人桌，也有六人桌跟靠邊桌，無論是公司下班聚餐、私人約會、還是想要自己一個人簡單小吃小酌，柒息地可以彈性應對各種聚會場合！

菜單MENU

柒息地主要販售商品為 銅板價串燒 ，平均大約$30-40元/串，最低有只要$19元/串的神醬燒百頁豆腐，單價較高的品項有$90/串的神醬燒魷魚以及$89元/串的神醬去骨雞腿排；我很喜歡柒息地的手繪菜單，他們把每串品項都畫得很逼真，跟出餐的實體呈現基本上沒有落差。

單吃烤串難免有些單調，且如果是在不熟的公司聚餐場合，要分食會略顯尷尬，可以參考看看成盤共食的 柒息地私房菜 ，單點價格落在$100-200左右，有鯖魚、午仔魚一夜干、天使紅蝦等海鮮炭烤系列，還有酥炸肥腸、月亮蝦餅、泡菜豬五花等重口味品項，另外在冬季也推出了暖心雞湯！飯後若想來個小甜點，柒息地也有炸銀絲卷、炸冰淇淋可以選擇，在用餐種類上真的很豐富～

餐點介紹-柒息地串燒

當天點了各種烤串，由左至右分別是梅花豬肉串($50)、神醬燒豆皮($30)、神醬花枝丸($39)、神醬百頁豆腐($19)、神醬豆干($25)、神醬花椰菜($36)以及神醬甜不辣($30)！

另外還點了神醬燒豬血糕($25)以及神醬燒米腸($33)兩種糯米類產品，都有先切成適口大小方便與他人共享。

其中我個人最喜歡的是烤製外皮猶如餅乾酥脆的豆皮、紮實有嚼勁的豆干、外皮微微酥脆內裏軟糯的米腸以及越嚼海鮮香氣越明顯的Q彈花枝丸！

但我朋友跟我相反，他更喜歡軟嫩的百頁豆腐、還有燒烤固定班底甜不辣，只能說口味喜好真的非常主觀且因人而異，所以下方的餐點心得也是純粹個人意見僅供參考～

關於柒息地特色烤肉醬，以市面上的烤肉醬來做比較的話，我個人認為柒息地的烤肉醬在甜味的表達上更為強烈，且無論在香氣上還是味道呈現都更有層次，不會只有醬油的死鹹單調感，辛香料也不會濃厚到蓋過食物本身既有的滋味，是個會襯托食物的烤肉醬。

餐點介紹-柒息地私房菜

1.烤香酥肥腸 $110

如果敢吃粉腸、肥腸類相關餐點的朋友，真心推薦可以點柒息地的這道香酥肥腸，外皮炸到呈現深琥珀色澤、酥脆恰恰的口感，內層腸圈還是保有濕潤軟嫩，沒有完全被炸到水份蒸發乾枯，"香酥"肥腸這名稱，並非只是有名無實。

簡單灑上黑胡椒調味不再額外刷醬避免浸潤外皮的脆，雖然已有胡椒的辛香味壓制，但肥腸的特殊氣味還是挺顯著的，搭配啤酒可以去腥解膩，是一道非常棒的下酒菜！

2.日本生蠔 $235/三顆

全店唯一販售的生食級餐點－來自日本的生蠔(牡蠣カキ)，如果會擔心生蠔的味道過於強烈，也可請店家處理為熟食！出餐時會連殼帶上桌，已經事先剖開，單純提供給客人一個開殼的儀式感，有種打開珠寶盒的感覺。

一盤共有三顆(平均不到$80/顆)，每一顆真的都碩大肥美，光看就覺得相當滋補，可以擠上店家提供的檸檬去腥提香；一口吃下去生蠔的鮮甜直接在我口腔內釋放，口感非常滑嫩綿密，幾乎不太需要咀嚼；現在天氣比較冷也不容易變質，吃起來沒有什麼海鮮腥味，但生食餐點還是建議上桌就盡早食用完畢！

3.剝皮辣椒雞湯 $130

近期天氣冷到我時常在家裡搜尋雞湯專賣店，想要買碗來喝喝，但看販售的價位小小一碗動輒就近$200甚至超過，讓我遲遲不敢下手，柒息地一鍋雞湯只要$130相較之下是真的便宜，而且在店內用餐會提供加熱鍋，上桌後還能持續加熱避免太快就冷掉影響用餐體驗，跟朋友合點一鍋來品嚐。

因為上桌後仍持續起火加熱，所以要小心別碰到鍋具以免燙傷，在加熱過程剝皮辣椒的香氣一直被煮沸散發出來，湯頭表現優良，剝皮辣椒的辣與鮮甜都有煮進湯裡沒有分離感；雞肉份量不少大概有6-7塊，很好脫骨且不會太過乾柴，喝完整個身體都暖起來！這陣子寒流來襲，真的推薦到店就先趕緊點一鍋，退去路途上身體累積的寒意。

4.柒息地拉麵 $165

餐餐需要吃麵或飯等主食才能飽的朋友別擔心，柒息地也有販售幾款拉麵，其中柒息地拉麵是以辛拉麵為基底，加入起司、青菜、豬肉片等食材搭配，煮出一款香濃微辣的起司拉麵。

湯頭有了起司的加入，有點麻奶風味的香辣濃郁感，且起司使湯頭的濃稠度提升，與麵條更能擁抱彼此不分離；雖然辛拉麵在即食麵中算是耐泡耐煮的麵體，但也是不宜擱置過久，會喪失麵條原有的嚼勁。

5.正宗台越正宗月亮蝦餅 $170

當下看到名稱時，對於「台越正宗」抱持滿滿疑惑，一心只想著月亮蝦餅不是泰國料理傳入的菜色之一嗎，怎麼變成台越正宗，上網一查資料果真是我孤陋寡聞啊！以春捲皮包著蝦漿下去油炸成餅的月亮蝦餅，從始至終都是臺灣自創的料理，甚至在泰國當地可能還找不到月亮蝦餅的菜色，而泰式正宗的稱為「金錢蝦餅」，由蝦漿裹上麵包粉後下鍋油炸，形狀會更接近日本的可樂餅！

無論是哪個國家研發的，我真心喜歡月亮蝦餅的口感，外皮金黃酥脆猶如洋芋片一般輕薄不厚重；柒息地的月亮蝦餅內裡的蝦漿肉是肉眼可見而非化學加工調味糊弄，單吃可以感受到蝦肉的鮮香與外層春捲皮的酥脆，沾上甜辣醬後別有一番滋味，趁熱吃會更酥脆喲！

6.炸冰淇淋(香草) $65

甜點控的我總覺得需要一份飯後甜點才算是為一餐畫下完美的句點，店家有兩款炸物甜品可以選擇，其中一個就是炸冰淇淋，冰淇淋因為高溫油炸融化，口感很像爆漿餐包，只是因為裡面原本是冰淇淋，中心仍然會有一絲的冰涼感，要小心食用以免爆漿噴濺到整個衣服都是～

餐點介紹-酒精飲品

難得跟朋友聚會，兩個人都是搭大眾運輸，肯定要來小酌一杯放鬆一下，卸下上班一整天的辛勞與疲憊；貼心提醒：請理性飲酒｜酒後勿駕車｜未成年請勿飲酒！

1.生啤酒

店內有推出1664白生啤跟Kirin麒麟生啤，前者會更有遊走歐式農莊果園的風格，且更呈現小麥氣息，後者產地出自日本，風味上更平易近人且與居酒屋的氛圍相呼應，口感上會更清爽，更能中和重口味烤串與餐點的鹹膩感。

2.暖心熱清酒

如果敢喝酒精濃度更高的，推薦你點一杯日本暖心熱清酒，不僅先前介紹的剝皮辣椒雞湯，雞湯喝完再來一杯熱清酒，整個身體都暖了起來甚至有點發汗，但一定要趁熱喝掉，我個人覺得冷掉苦甜感更明顯，飲用上更不順口。

🔍店家資訊

【柒息地串燒居酒屋-長春店】

營業時間

☞︎ 17:00–00:30

電話

☞︎ 02 2567 1770 (建議先訂位)

地址

☞ 臺北市中山區長春路128-1號 (近捷運松江南京站)

線上訂位系統

☞ 點擊前往柒息地串燒居酒屋inline訂位網頁

官方臉書

☞ https://www.facebook.com/SEVEN.Keba.House/