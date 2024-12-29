看了羅PD跟金大明遊台灣的影片令人再次懷念起泉波的美好

之前勤跑台南玩耍的幾次都會特別繞去買支冰品嘗

住在友愛街旅館走過去不用5分鐘非常方便

鄰近還有南美跟各種咖啡廳小吃完全是吃貨天堂

街角的ISUMINAMI泉波有著沉穩的孔雀藍色調

搭配白色手繪插畫風格的吉祥物可愛到不行

老闆人跟影片一樣超級友善親切

店裡也有許多文青可愛的周邊商品可以購買

小巧的櫃台的玻璃櫃內有滿滿冰淇淋超誘人

每天口味不一定相同會公布在IG限時動態

除了我個人最喜歡的各種茶之外也有許多台灣特色跟經典口味

泉波的招牌跟吉祥物分別是由重生看板屋及插畫家子仙設計

沿著走廊的藍白配色插圖結合吉祥物與冰淇淋超逗趣口愛

迴廊下的幾個藍白板凳可以讓人坐著慢慢品嘗冰淇淋

以Gelato手工義式冰淇淋的定價來說不算太貴

而且甜筒跟紙杯同樣價格令甜筒控的我大喜

除了冰淇淋之外店裡也有提供多口味的冷萃咖啡

紅烏龍+日式煎茶 兩球裝 150元

第一次是在一個深夜快打烊時壓線點餐

兩種都是茶口味甜度不會太甜很有大人感

日式煎茶有著抹茶特有的微苦澀味

我最愛的紅烏龍帶有圓滑甘醇的果香清新

帶著牛奶的乳香跟烏龍非常契合

而且份量比我想像多很多吃完直接半飽

手工冰淇淋的成分吃起來很滑順沒有冰塊顆粒感入口即化

感覺蠻單純沒什麼添加物

可能是天然的緣故冰淇淋的融化速度蠻快需要把握時間

手標泰奶+文山包種 兩球裝 150元

再訪吃的是手標泰奶跟文山包種的組合

手標泰奶真的是很道地的泰式奶茶味道

有著特別的茶澀甜度也相對高

單吃比較容易膩適合搭配另一個比較不甜的口味平衡

文山包種茶透著一股優雅的花香清爽不膩

吃起來不苦澀入口回甘香氣綿長

看到自己喜歡的小店也受到喜歡的明星青睞真的很開心

希望有機會能再去台南好好大吃一頓

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2023/05/27

花費: TWD150(冰淇淋兩球裝x1)

IZUMINAMI泉波

IG

週一至週五: 13:00-18:30

週六至週日: 12:00-20:00 (週日至19:00)

公休日: 週二、三

多元支付: 否

地址: 〒 700 台南市中西區永福路二段47號



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