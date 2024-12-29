【新北食記】巷弄內波霸珍珠奶茶

自從韓國的美食節目黑白大廚播出後，大家開始翻白種元評審之前來台灣吃過的食物，其中一家就是隱藏在巷弄內超低調的巷弄內波霸珍珠奶茶，這間可說是板橋近期內最夯的飲料店，當天假日造訪從巷弄內一路排到馬路上超誇張，排隊排了半小時左右才拿到飲料，參加新北耶誕城活動白天可以來朝聖一下這間白老師喝過的珍奶！

▲從大馬路的騎樓排到巷口就花了15分鐘，巷子內滿滿的都是排隊人潮。

▲波霸珍珠奶茶是個很傳統的攤子，攤子內只有兩個人在忙，從點餐、結帳、拿到飲料其實5分鐘左右就完成了，只是假日生意真的太好才需要排隊排這麼久。

▲巷弄內波霸珍珠奶茶菜單：飲料皆是700CC杯裝，價格很平易近人，有茶類、奶茶類、雪泡類、果汁類、多多類、汽水類和冰沙類。

▲桌上是剛煮好滿滿一鍋的珍珠，備料很齊全不會很快就賣完。

▲我們當天點了鮮奶珍珠(熱)和珍珠鮮奶茶(半糖)，鮮奶珍珠因為是熱的所以珍珠已經軟掉比較沒有口感，珍珠鮮奶茶的茶味較淡，奶味較為突出，半糖的甜度剛好不會死甜，珍珠有QQ的口感，就是一杯及格的珍奶，該有的都有，但也沒有好喝到令人驚艷，跟風排隊買一下可以！但要花這麼久的時間排隊有點辛苦。

雞蛋糕短評：受到黑白大廚影響成為最近的排隊名店，當天排了半小時左右，珍奶的珍珠有Q度，咬起來口感不錯，奶香味比茶香味明顯，沒有好喝到令人非常驚艷。



環境★★★

餐點★★★★

服務★★★

CP值★★★★



【巷弄內波霸珍珠奶茶美食資訊】

地址：新北市板橋區中山路一段50巷1弄4號

電話：0229545131

官網：無

營業時間：10:30–22:30 (周四公休)

外送：無

線上預定：無

停車場：無

服務費：無

洗手間：無

刷卡：無

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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