喜歡嚐鮮的朋友，快來吃信義安和站的美食火鍋，壹直串麻辣鴛鴦，看看你的心臟大不大顆？

壹直串麻辣鴛鴦

地址：台北市大安區通化街8號（信義安和站4號口）

電話：02-2700-8787

時間：週一至週日 15:00-03:00

壹直串麻辣鴛鴦從捷運紅線的信義安和站4號口出來走不到十分鐘，樓高三層，交通便利佔地大，所以聚餐包場都很適合！

餐廳滿滿的日式風格，每層樓都有沾醬區及洗手間很方便！

三樓包場最適合，可容納近20人，還可以點歌KTV歡唱，三樓的沙發區也超舒服！

壹直串麻辣鴛鴦採放開放式廚房，所有串串都由專業廚師公開處理，每個串串12元的銅板價，銅板價的美味，準備要來開吃啦！

壹直串麻辣鴛鴦主打鴛鴦火鍋加串串火鍋，所以點選要下鴛鴦的主料，煮想吃的串串，菜單選項好多好豐富，保證吃好吃滿！

跟大家分享壹直串麻辣鴛鴦的美味！

麻辣鴛鴦鍋（1-2人） NT $360

台灣黃牛胸肉 NT $400

大白菜 NT $80

台灣豬五花 NT $350

正港雞佛 NT $300

私房排骨酥 NT $300

食神牛肉九 NT $200

日本特級干貝 NT $210

鯛魚片 NT $150

腦花 NT $150

紅薯Q粉 NT $80

金針菇 NT $80

手工墨魚&蝦滑 NT $200

海尼根（瓶）NT $150

百年仙草甘茶（壼）NT $220

一串12元的串串一大把！

滿桌的好料，要開煮啦，今天要吃好吃滿！

壹直串麻辣鴛鴦的鍋底湯都是用大骨慢火熬煮，特別是麻辣湯還加了中藥材，所以湯頭帶辣卻很溫和，我超愛喝，而且鴨血給超多超大方！

台灣黃牛胸肉 NT $400

台灣豬五花 NT $350

油花適中的肉肉，稍微涮熟就很好吃！

腦花 NT $150

正港雞佛 NT $300

腦花在口中跳動，好滑嫩Q彈！類似豆腐的佛雞，放高湯或者放麻辣，都很搭，我好喜歡！

壹直串麻辣鴛鴦真的超獵奇，腦花和雞佛真的是串串鍋少見的好料，不害怕又喜歡鮮嫩的朋友，也千萬不能錯過美蛙喔！

紅薯Q粉 NT $80

吃一口來一壹直串必點的紅薯Q粉，彷彿在口中奔放舞動，滿嘴的軟Q彈牙，好吃又難忘！

日本特級干貝 NT $210

會豎起大姆指的鮮美的干貝，不吃不可！

手工墨魚&蝦滑 NT $200

店家手工自製的墨魚和蝦滑也是讓人難忘的滋味！

下鍋的串串，無法抗拒美味！

壹直串麻辣鴛鴦不用沾醬就很夠味，喜歡口感強烈一點的，參考店提供的沾醬配方，口感再升級！

快來一起品嚐壹直串麻辣鴛鴦的美食，我等你約酒！

壹直串麻辣鴛鴦

地址：台北市大安區通化街8號（信義安和站4號口）

電話：02-2700-8787

時間：週一至週日 15:00-03:00

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