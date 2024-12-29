想吃高級海鮮料理，

卻不想受限於人數？

現在全國麗園「尋鮮坊」就能滿足你的願望！

還記得之前在全國麗園參加喜宴時，

那份驚豔至今難忘！

現在推出了新品牌「尋鮮坊」，

讓大家不用再等喜宴，

就能隨時享用精緻海鮮料理。

從現撈海鮮到經典菜色，

每一道都讓人驚喜。

尤其是那火烤櫻桃鴨四吃，

絕對讓你回味無窮！

接收更多有趣的生活資訊也可以 喔~~

彰化海鮮餐廳 尋鮮坊 位置

全國麗園尋鮮坊位於彰化縣花壇鄉花南路上，

近台74甲線(快官霧峰線)交通便利，

且備有大型停車場，

是在地人舉辦婚宴、宴客、會議等大型活動的主要場地。



停車場緊鄰飯店，

停車後步行1-2分鐘即可抵達。

彰化海鮮餐廳 尋鮮坊 用餐空間

尋鮮坊位於一樓，

入館後往左手邊走就能通往尋鮮坊的用餐空間。

尋鮮坊不只是一個品嚐美食的地方，

更是一個充滿藝術氣息的藝文空間，

讓您在享用美味料理的同時，

也能欣賞到優美的藝術作品。

不管幾個人都可以輕鬆來尋鮮坊享受現撈新鮮海鮮料理，

也有豪華VIP包廂-尋鮮廳，

不僅有專屬服務人員，

還有ktv設備，

可以容納42人的舒適空間，

大家族聚餐、同學會也可以美食娛樂一次掌握。

彰化海鮮餐廳 尋鮮坊 現撈海鮮

尋鮮坊精心打造了活體海鮮區，

一整間的魚缸，

有一種走到水族館的錯覺。



裡頭的龍蝦、鮑魚、石斑、帝王蟹、麵包蟹等頂級海鮮，

依據不同棲息環境，

提供不同的溫度的生活環境，

個個生猛活跳跳。

價格的部分現場都標示得很清楚，

可親眼挑選喜愛的食材，

現點現做，

讓大家品嚐到最新鮮的海味。

彰化海鮮餐廳 尋鮮坊 招牌經典菜色

尋鮮坊是全國麗園的全新品牌，

不僅保留了經典菜色，

更加入了現撈海鮮和多樣化的創新料理，

滿足饕客對美食的多元需求。

【尋鮮坊菜單請點連結】

【冷盤烏魚子刺身錦繡拼盤】

一上桌就氣派非凡的冷盤烏魚子刺身錦繡拼盤，

以海味精華來打開大家的味蕾。

丁狀烏魚子小巧方便入口，

口感較為細緻。



厚切的台灣手工日曬烏魚子，

大塊的吃起來口感更為滿足，

烏魚子豐沛油脂的香氣與鹹香，

讓人超滿足的!!

晶瑩剔透的生魚片上點綴著閃閃發亮的魚子醬，

豐腴油脂與鮮甜魚肉交織，

搭配鹹香魚子醬，

每一口都是奢華享受。

【烤鴨四吃】

尋鮮坊的烤鴨四吃這一道真的吸睛，

味道也讓人驚艷，

搭配火焰櫻桃鴨桌邊秀，

小朋友看得目不轉睛地。



嚴選3公斤以上櫻桃鴨，

經繁複工序低溫烘烤，

以月光寶盒片皮鴨、銷魂乾鴨鍋、香酥鴨鬆和酸菜鴨架湯，

烤鴨四吃的方式呈現在大家面前。

也因為費時費工，

烤鴨四吃需提早兩天電話預訂喔!!



首先登場的是月光寶盒片皮鴨，

全鴨登場，

外皮已經是誘人的色澤。

上桌前再用君度橙酒搭配噴槍，

烤出鴨皮脆度和香氣，

那個過程真的叫人口水差點潰堤。

師傅俐落的刀法，

將鴨肉一片片的取下。

皮酥肉嫩的櫻桃脆皮鴨，

以寶箱的方式上桌。



打開寶箱，

拿出抽屜中的甜麵醬、砂糖、小黃瓜和蔥段、

以滿滿儀式感打開美食饗宴，

真的是不可錯過的頂級享受。



麵皮不是放在一般的蒸籠上，

底下有保溫的功能，

不用擔心天氣冷麵皮變冷變硬，

而引響烤鴨的美味度。

我個人比較喜歡單純的甜麵醬、蔥段，

讓鹹中帶甜的醬汁提味，

一口咬下，

鴨皮的酥脆綻放口中，

讓人久久不能忘懷。

銷魂乾鴨鍋這器皿極具古風，

以特選川味辣椒粉爆炒鴨肉，

一入口香麻滋味直衝腦門，

越吃越涮嘴，

絕對是下酒菜的首選。



酸菜鴨架湯以大骨昆布高湯為基底，

加入手工特製酸筍、酸菜及烤鴨骨一同熬煮，

湯頭濃郁鮮甜，

微微的酸度非常爽口，

尾韻帶有淡淡香茅的清香，

是解膩去油的最佳選擇。



鴨肉丁和炸得酥香的油條、脆筍、芹菜一同拌炒，

感覺拌飯也很美味。



鋪在鮮嫩的生菜上，

多重口感在口中融合，

吃起來好吃又清爽不膩。

【蔥蒜龍蝦粉絲煲】

現撈1公斤級大龍蝦，

整隻非常的大尾阿!

西澳、南澳空運來台活體大龍蝦，

現撈現蒸，

要讓大家品嘗到最尚青的好味道。

一上桌蒜香四溢，

以特製蒜蓉醬搭配大龍蝦，

盤底還放上粉絲。

粉絲飽吸龍蝦汁液，

入口鮮甜感迴盪舌尖，

Q比默默地吃了兩大碗阿。

大龍蝦肉質鮮甜彈牙，

蒜蓉醬的香氣完美融入龍蝦肉，

每一口都吃得到大海滋味。

【蔥油龍虎斑】

現撈龍虎石斑，

每一尾足重1公斤以上，

看起來非常的肥美阿~

鮮嫩的龍虎斑搭配蔥絲和醬汁 ，

光是視覺就讓人食指大動。



以高壓蒸爐鎖住魚肉的鮮與嫩，

搭配獨家魚露、破布子，

帶出自然的甘甜感。

肉細緻厚實加上刺不多，

吃起來真的是一大享受!

【松露燉飯】

像小金字塔一樣的松露燉飯，

一上桌就非常的吸睛，

瀰漫出的松露香也相當的誘人。

一入口那香氣真的令人驚艷，

每一顆米粒都吸飽了松露的精華，

搭配上酥脆的堅果，

口感豐富。

【麻香乾煎活鮑魚】

現撈活鮑魚顆顆又大又飽滿。

以黑麻油、老薑片小火慢煎，

這香氣誰能受得了???

火候掌握的剛好，

鮑魚厚實Q彈的肉質，

柔軟中的鮮味裡交融著麻油的香氣，

讓人驚豔!!

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【帝王蟹級品海鮮鍋】

個頭超大的帝王蟹，

成人抓起來都很費勁。

Q比是真的很想抓抓看，

但最後只能摸一摸帝王蟹厚厚的外殼。

大廚將活蟹處理好後，

冰鎮上桌，

讓蟹肉保持著最佳的彈性與風味。

滿滿的蔬菜、菇類、手工蝦丸和鍋料，

搭配日式風味的湯底，

更是對味。

風味清爽的湯頭，

讓帝王蟹在鍋中慢慢釋放鮮味，

加上蔬菜自然的甜，

喝起來非常的清甜。

這蟹鉗都要跟小孩的手一樣大了，

吃起來真的非常的過癮。

【花生豆漿】

海鮮餐廳喝得到花生豆漿也是蠻有趣的，

濃郁花生香氣在口中久久不散，

每一口都喝得到滿滿的豆香。

雖然吃得非常的飽，

但這一杯還是讓我忍不住喝完阿~

【餐後甜點/水果】

餐後甜點提供的是Haagen-Dazs冰淇淋，

這一頓大餐畫下完美的句點。

不管人數多少，

在尋鮮坊都能享到美味的新中式料理。

精緻烤鴨四吃真的非常的推薦，

火焰烤鴨秀視覺吸睛，

那味道更是讓人難忘!!

現撈活體海鮮，

享受尚青的美味，

海鮮控們不絕對不能錯過阿!!!

彰化海鮮餐廳 尋鮮坊 店家資訊

電話:04-7874684

地址：彰化縣花壇鄉花南路33號（全國麗園大飯店內）

粉絲團:尋鮮坊 彰化現撈活體海鮮

【尋鮮坊官網連結】

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