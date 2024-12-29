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尋鮮坊 | 彰化最鮮！現撈活體海鮮，火烤櫻桃鴨四吃，視覺味覺雙重享受!!

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2024-12-29 22:56:00 文字：利歐娜樂生活 Leona Fun Life
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尋鮮坊彰化最鮮現撈活體海鮮火烤櫻桃鴨page.jpg

想吃高級海鮮料理，
卻不想受限於人數？
現在全國麗園「尋鮮坊」就能滿足你的願望！
還記得之前在全國麗園參加喜宴時，
那份驚豔至今難忘！
現在推出了新品牌「尋鮮坊」，
讓大家不用再等喜宴，
就能隨時享用精緻海鮮料理。
從現撈海鮮到經典菜色，
每一道都讓人驚喜。
尤其是那火烤櫻桃鴨四吃，
絕對讓你回味無窮！

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尋鮮坊彰化最鮮現撈活體海鮮火烤櫻桃鴨DSC02693-2.jpg

彰化海鮮餐廳 尋鮮坊 位置

全國麗園尋鮮坊位於彰化縣花壇鄉花南路上，
近台74甲線(快官霧峰線)交通便利，
且備有大型停車場，
是在地人舉辦婚宴、宴客、會議等大型活動的主要場地。

停車場緊鄰飯店，
停車後步行1-2分鐘即可抵達。

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彰化海鮮餐廳 尋鮮坊 用餐空間

尋鮮坊位於一樓，
入館後往左手邊走就能通往尋鮮坊的用餐空間。

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尋鮮坊不只是一個品嚐美食的地方，
更是一個充滿藝術氣息的藝文空間，
讓您在享用美味料理的同時，
也能欣賞到優美的藝術作品。

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不管幾個人都可以輕鬆來尋鮮坊享受現撈新鮮海鮮料理，
也有豪華VIP包廂-尋鮮廳，
不僅有專屬服務人員，
還有ktv設備，
可以容納42人的舒適空間，
大家族聚餐、同學會也可以美食娛樂一次掌握。

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彰化海鮮餐廳 尋鮮坊 現撈海鮮

尋鮮坊精心打造了活體海鮮區，
一整間的魚缸，
有一種走到水族館的錯覺。
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裡頭的龍蝦、鮑魚、石斑、帝王蟹、麵包蟹等頂級海鮮，
依據不同棲息環境，
提供不同的溫度的生活環境，
個個生猛活跳跳。

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價格的部分現場都標示得很清楚，
可親眼挑選喜愛的食材，
現點現做，
讓大家品嚐到最新鮮的海味。

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彰化海鮮餐廳 尋鮮坊 招牌經典菜色

尋鮮坊是全國麗園的全新品牌，
不僅保留了經典菜色，
更加入了現撈海鮮和多樣化的創新料理，
滿足饕客對美食的多元需求。
尋鮮坊菜單請點連結

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【冷盤烏魚子刺身錦繡拼盤】

一上桌就氣派非凡的冷盤烏魚子刺身錦繡拼盤，
以海味精華來打開大家的味蕾。

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丁狀烏魚子小巧方便入口，
口感較為細緻。
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厚切的台灣手工日曬烏魚子，
大塊的吃起來口感更為滿足，
烏魚子豐沛油脂的香氣與鹹香，
讓人超滿足的!!

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晶瑩剔透的生魚片上點綴著閃閃發亮的魚子醬，
豐腴油脂與鮮甜魚肉交織，
搭配鹹香魚子醬，
每一口都是奢華享受。

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【烤鴨四吃】

尋鮮坊的烤鴨四吃這一道真的吸睛，
味道也讓人驚艷，
搭配火焰櫻桃鴨桌邊秀，
小朋友看得目不轉睛地。

嚴選3公斤以上櫻桃鴨，
經繁複工序低溫烘烤，
以月光寶盒片皮鴨、銷魂乾鴨鍋、香酥鴨鬆和酸菜鴨架湯，
烤鴨四吃的方式呈現在大家面前。
也因為費時費工，
烤鴨四吃需提早兩天電話預訂喔!!
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首先登場的是月光寶盒片皮鴨，
全鴨登場，
外皮已經是誘人的色澤。
上桌前再用君度橙酒搭配噴槍，
烤出鴨皮脆度和香氣，
那個過程真的叫人口水差點潰堤。

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師傅俐落的刀法，
將鴨肉一片片的取下。

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皮酥肉嫩的櫻桃脆皮鴨，
以寶箱的方式上桌。

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打開寶箱，
拿出抽屜中的甜麵醬、砂糖、小黃瓜和蔥段、
以滿滿儀式感打開美食饗宴，
真的是不可錯過的頂級享受。
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麵皮不是放在一般的蒸籠上，
底下有保溫的功能，
不用擔心天氣冷麵皮變冷變硬，
而引響烤鴨的美味度。
我個人比較喜歡單純的甜麵醬、蔥段，
讓鹹中帶甜的醬汁提味，
一口咬下，
鴨皮的酥脆綻放口中，
讓人久久不能忘懷。

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銷魂乾鴨鍋這器皿極具古風，
以特選川味辣椒粉爆炒鴨肉，
一入口香麻滋味直衝腦門，
越吃越涮嘴，
絕對是下酒菜的首選。
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酸菜鴨架湯以大骨昆布高湯為基底，
加入手工特製酸筍、酸菜及烤鴨骨一同熬煮，
湯頭濃郁鮮甜，
微微的酸度非常爽口，
尾韻帶有淡淡香茅的清香，
是解膩去油的最佳選擇。

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鴨肉丁和炸得酥香的油條、脆筍、芹菜一同拌炒，
感覺拌飯也很美味。
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鋪在鮮嫩的生菜上，
多重口感在口中融合，
吃起來好吃又清爽不膩。

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【蔥蒜龍蝦粉絲煲】

現撈1公斤級大龍蝦，
整隻非常的大尾阿!
西澳、南澳空運來台活體大龍蝦，
現撈現蒸，
要讓大家品嘗到最尚青的好味道。

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一上桌蒜香四溢，
以特製蒜蓉醬搭配大龍蝦，
盤底還放上粉絲。
粉絲飽吸龍蝦汁液，
入口鮮甜感迴盪舌尖，
Q比默默地吃了兩大碗阿。

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大龍蝦肉質鮮甜彈牙，
蒜蓉醬的香氣完美融入龍蝦肉，
每一口都吃得到大海滋味。

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【蔥油龍虎斑】

現撈龍虎石斑，
每一尾足重1公斤以上，
看起來非常的肥美阿~

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鮮嫩的龍虎斑搭配蔥絲和醬汁 ，
光是視覺就讓人食指大動。
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以高壓蒸爐鎖住魚肉的鮮與嫩，
搭配獨家魚露、破布子，
帶出自然的甘甜感。
肉細緻厚實加上刺不多，
吃起來真的是一大享受!

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【松露燉飯】

像小金字塔一樣的松露燉飯，
一上桌就非常的吸睛，
瀰漫出的松露香也相當的誘人。

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一入口那香氣真的令人驚艷，
每一顆米粒都吸飽了松露的精華，
搭配上酥脆的堅果，
口感豐富。

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【麻香乾煎活鮑魚】

現撈活鮑魚顆顆又大又飽滿。

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以黑麻油、老薑片小火慢煎，
這香氣誰能受得了???

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火候掌握的剛好，
鮑魚厚實Q彈的肉質，
柔軟中的鮮味裡交融著麻油的香氣，
讓人驚豔!!

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【帝王蟹級品海鮮鍋】

個頭超大的帝王蟹，
成人抓起來都很費勁。
Q比是真的很想抓抓看，
但最後只能摸一摸帝王蟹厚厚的外殼。

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大廚將活蟹處理好後，
冰鎮上桌，
讓蟹肉保持著最佳的彈性與風味。

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滿滿的蔬菜、菇類、手工蝦丸和鍋料，
搭配日式風味的湯底，
更是對味。

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風味清爽的湯頭，
讓帝王蟹在鍋中慢慢釋放鮮味，
加上蔬菜自然的甜，
喝起來非常的清甜。

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這蟹鉗都要跟小孩的手一樣大了，
吃起來真的非常的過癮。

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【花生豆漿】

海鮮餐廳喝得到花生豆漿也是蠻有趣的，
濃郁花生香氣在口中久久不散，
每一口都喝得到滿滿的豆香。
雖然吃得非常的飽，
但這一杯還是讓我忍不住喝完阿~

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【餐後甜點/水果】

餐後甜點提供的是Haagen-Dazs冰淇淋，
這一頓大餐畫下完美的句點。

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不管人數多少，
在尋鮮坊都能享到美味的新中式料理。
精緻烤鴨四吃真的非常的推薦，
火焰烤鴨秀視覺吸睛，
那味道更是讓人難忘!!
現撈活體海鮮，
享受尚青的美味，
海鮮控們不絕對不能錯過阿!!!

彰化海鮮餐廳 尋鮮坊 店家資訊

電話:04-7874684
地址：彰化縣花壇鄉花南路33號（全國麗園大飯店內）
粉絲團:尋鮮坊 彰化現撈活體海鮮
尋鮮坊官網連結
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