金龍肉焿,這也是一間我放在口袋裡很久的店家.

今天,終於有空來訪了.

在地將近50年的老字號店家,也曾獲得2023年第一屆500碗的1碗推薦.

2024年基隆市文化觀光局和500輯首度聯手打造基隆100碗,金龍肉焿以其招牌肉羹湯、滷肉飯與豬腳等美食，獲得5碗的最高評價

已經有不少的美食節目和部落客有來採訪和介紹,真的不能再錯過了.

不管是內用還是外帶,一定要排隊點餐.

排隊點餐的隊伍沒有分內用或外帶,所以就跟著排,不用再問了.

點完餐後,內用的人客就聽從現場人員的指揮.

外帶的人客,就在旁邊等候取餐.

現場內用的座位算蠻多的,但是也可以看到幾乎是桌桌滿座.

不過也不用太擔心,因為翻桌率相當的高.

簡單來說,就是人客流動的速度很快,不用會等很久.

屬於金龍肉焿的記憶,從攤車起家,到現在有獨立的店面.

我承認今天功課沒有做好,只想來吃肉焿,卻不知道金龍肉焿有三寶.



這三寶分別是:滷肉飯+肉焿湯+豬腳肉.

乾油麵

雖然麵條換成油麵,但是基隆乾麵該有的基本元素,一樣都沒有少.

肉焿油麵

雖然沒有點肉焿湯,但是肉焿油麵就是肉焿湯加上油麵,一樣可以吃到肉焿.

金龍肉焿的湯頭比較偏清淡一些,和在廟口夜市吃到的肉羹湯,有些許差異.

至於湯有沒有勾芡,我是覺得沒有.

肉焿的部分,就是赤肉焿,Q彈有咬勁,我個人很喜歡.

綜合小菜

綜合小菜由左到右,依序分別是:豬血+菜頭+油豆腐+菜卷+吉古拉.

小菜可以單獨點,也可以點綜合,各位人客可以自行斟酌.

但是,一定要記得沾醬喔......

如果還有機會,我會再來光顧.

好好地品嘗一下,金龍肉焿的鎮店三寶.