小港在地人帶路，他們的下班休閒娛樂好去處

都來這間可以唱歌又能吃美食的 俏姑娘小吃部、正宗重慶烤魚 川菜

俏姑娘小吃部的老闆娘本身就是重慶人，把在地家鄉味道傳遞給大家

與家人一起經營 俏姑娘小吃部，主打正宗重慶烤魚、川菜

讓更多人下班可以放鬆，有地方可以唱歌休憩或者來吃重慶美食

很適合家庭客休閒娛樂，唱歌還可以吃美食

老闆娘大器的說，開幕期間

歡唱包廂 15:00~20:00，來唱歌通通免費唷!!!

喜歡唱歌的快來集合~

俏姑娘小吃部、正宗重慶烤魚 川菜

位置：高雄市小港區沿海一路55-3號

營業時間：15:00~02:00

電話號碼： 0915 222 607

就在小港機場旁，小港麥當勞正對面有這間 正宗重慶烤魚 川菜

在地人都知道 俏姑娘小吃部

很多人唱歌肚子餓，想吃到東西

於是開起來了美食餐廳，主打自家重慶美食

主廚都是自家重慶人，從小吃到大的重慶家常美食，完整呈現

原物料都是使用重慶引進，堅持不使用化學辣、化學調味

讓重慶、川菜都很夠味又開胃，不僅有辣的、不辣的餐點也有!

小港人周末家庭聚餐都很適合來聚餐吃美食

小港地區的熱炒美食、小吃部都是像大排檔

晚上都熱熱鬧鬧，室內、騎樓都可以用餐，還可以看飛機起降

很多小港在地客吃完，都極力推薦最夠味最道地

不僅重慶、川菜，還有中式餐點、湯品，肉燥飯只要10元

目前開幕慶有活動，俏姑娘重慶烤魚川菜

購買限量會員卡只要999元

就馬上可以享用1500元的美食饗宴

來這裡就是要吃香辣烤魚，所以搶購999元限量會員卡很超值

下次還可以免費兌換 涼拌黃瓜20份、紫菜蛋花湯20份、包廂免費歡唱 20次（前一小時免費）

認卡不認人可以跟朋友一起使用

餐廳很樸實簡單，真的就是在地小吃部

沒有華麗的裝潢，只有最實在的熱情款待

重慶毛血旺

回購率第一名的 重慶毛血旺，不僅現場點很多

外帶訂單很多饕客都專程來吃這鍋

裡面有大量的午餐肉都是好市多採買回來的

厲害的就是麻辣調味

整個香濃夠味帶出鴨血的鮮味嫩度

裡面還加了毛肚、午餐肉、火腿腸、豆牙等配料

配料都會依據當日採買來做變化

香中帶有麻辣，又麻又辣又香

辣度是舒服不嗆辣，整個很順喉嚨，絕對要點白飯來配！超開胃好吃～

很開胃下酒菜推薦

麻辣澳龍

麻辣風味都很不同，還是放出小龍蝦的鮮味

使用澳洲小龍蝦，都有開背，讓麻辣醬汁可以滲入，吃起來才過癮

又香又辣，整個吃到嘴巴都紅通通

可以吃到小龍蝦的鮮味

小龍蝦就是要用手剝

可以吸龍蝦頭的精華濃稠度，甜中帶有鮮味與麻辣層次

麻辣醬汁都滲入，帶出小龍蝦鮮味，引出辣度

一定要沾上麻辣醬汁，越多越好吃

冷吃牛肉

這款算比較不辣，微微辣度提味

作法比較繁雜，還要滷炙過、冷卻

使用牛腱肉，保有牛肉本身香氣與咀嚼Q度口感

帶入涼拌的特製醬提味，保有滷炙與牛腱肉香氣，爽口好吃唷！極力推薦～

而且片大小剛剛好，讓口感軟嫩帶有肉質口感

不吃冷牛還有，蔥香牛肉👍可選

餐點都是重慶土生土長的主廚烹飪製作，正宗道地

都是從小在家鄉吃到大的招牌美食

香辣烤魚

烤魚很受歡迎，有三種風味：香辣烤魚、蒜蓉烤魚、泡椒烤魚

食材用料、辣椒、泡椒都自家製作，不是買現成的唷！

烤魚的爐具好大，使用海鱸魚～火力超強！一下子就滾沸了

老闆娘說食材用料都會依據季節來做變化，都會有10幾種配料在烤魚內

很厲害的就是每一款麻辣的香氣不同，烤魚的辣度很帶勁，會帶出海鱸魚鮮味

湯頭是可以喝的，不油膩、帶鮮甜的麻麻辣香

海鱸魚油炸過，會吸附精華香氣

讓肉質帶一點扎實與魚肉嫩度，香麻好吃

豆皮整個吸收麻辣香，夠味軟嫩帶出豆皮香與辣度

食材都是主廚每天到市場新鮮採買，吃的到鮮味

重慶滷豬腳

跟台式豬腳很不同，香料、辣度不同

外皮比較不那麼油膩，帶出Q度口感的膠質外皮

香氣會引出微微辣度挑逗味蕾，吃起來是很唰嘴的

很適合愛啃食、愛吃豬腳的饕客

越吃越香，完全都是膠質香氣Q度

餐點都是現點製作，稍微耐心等候

乾鍋肥腸

好吃推薦必點，鹹香夠味帶出肥腸香

加入大量的油炸土豆，祕製乾鍋調味

是下酒菜，鹹香夠味，這一吃停不了嘴

肥腸炸過逼出本身的油脂，帶出酥脆口感

整個乾鍋香料滲入，香麻鹹香保有肥腸本身香氣

好吃又邪惡，連土豆都香綿好吃

烤魚越熬煮越入味，真的很麻辣

肉質很多很大塊

可以吃到特色麻辣香氣與魚本身鮮味，好吃無土味的鱸魚

川味回鍋肉

正宗道地的川味回鍋肉，使用五花肉製作

帶有花椒麻辣香氣，保有五花肉Q度

開胃下酒菜，搭配青龍 一起吃超對味

小港晚餐宵夜場，美食推薦正宗重慶川菜 俏姑娘小吃部

很多下班都喜歡三五好友約起來小酌、聚會，就很適合來

有圓桌可以商務聚會、家庭聚餐

還有套餐，套餐很超值～人多就點套餐吧！

單純點烤魚，店家會加碼一張 優惠劵200元下次來可以使用！