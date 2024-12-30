為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 隱藏小港機場最正宗重慶烤魚、川菜私房料理，小港美食 俏姑娘小吃部、晚餐宵夜場 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

隱藏小港機場最正宗重慶烤魚、川菜私房料理，小港美食 俏姑娘小吃部、晚餐宵夜場 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

2024-12-30 09:13:00 文字：跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活
share
跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

隱藏小港機場最正宗重慶烤魚、川菜私房料理，小港美食 俏姑娘小吃部、晚餐宵夜場 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

小港在地人帶路，他們的下班休閒娛樂好去處
都來這間可以唱歌又能吃美食的 俏姑娘小吃部、正宗重慶烤魚 川菜

俏姑娘小吃部的老闆娘本身就是重慶人，把在地家鄉味道傳遞給大家
與家人一起經營 俏姑娘小吃部，主打正宗重慶烤魚、川菜
讓更多人下班可以放鬆，有地方可以唱歌休憩或者來吃重慶美食

很適合家庭客休閒娛樂，唱歌還可以吃美食

老闆娘大器的說，開幕期間
歡唱包廂 15:00~20:00，來唱歌通通免費唷!!!
喜歡唱歌的快來集合~

俏姑娘小吃部、正宗重慶烤魚 川菜
位置：高雄市小港區沿海一路55-3號
營業時間：15:00~02:00
電話號碼： 0915 222 607

隱藏小港機場最正宗重慶烤魚、川菜私房料理，小港美食 俏姑娘小吃部、晚餐宵夜場 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

就在小港機場旁，小港麥當勞正對面有這間 正宗重慶烤魚 川菜
在地人都知道 俏姑娘小吃部

很多人唱歌肚子餓，想吃到東西
於是開起來了美食餐廳，主打自家重慶美食
主廚都是自家重慶人，從小吃到大的重慶家常美食，完整呈現
原物料都是使用重慶引進，堅持不使用化學辣、化學調味
讓重慶、川菜都很夠味又開胃，不僅有辣的、不辣的餐點也有!

隱藏小港機場最正宗重慶烤魚、川菜私房料理，小港美食 俏姑娘小吃部、晚餐宵夜場 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

小港人周末家庭聚餐都很適合來聚餐吃美食

隱藏小港機場最正宗重慶烤魚、川菜私房料理，小港美食 俏姑娘小吃部、晚餐宵夜場 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

小港地區的熱炒美食、小吃部都是像大排檔
晚上都熱熱鬧鬧，室內、騎樓都可以用餐，還可以看飛機起降

很多小港在地客吃完，都極力推薦最夠味最道地

隱藏小港機場最正宗重慶烤魚、川菜私房料理，小港美食 俏姑娘小吃部、晚餐宵夜場 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

不僅重慶、川菜，還有中式餐點、湯品，肉燥飯只要10元

隱藏小港機場最正宗重慶烤魚、川菜私房料理，小港美食 俏姑娘小吃部、晚餐宵夜場 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

目前開幕慶有活動，俏姑娘重慶烤魚川菜
購買限量會員卡只要999元
就馬上可以享用1500元的美食饗宴

來這裡就是要吃香辣烤魚，所以搶購999元限量會員卡很超值
下次還可以免費兌換 涼拌黃瓜20份、紫菜蛋花湯20份、包廂免費歡唱 20次（前一小時免費）

隱藏小港機場最正宗重慶烤魚、川菜私房料理，小港美食 俏姑娘小吃部、晚餐宵夜場 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

認卡不認人可以跟朋友一起使用

 

隱藏小港機場最正宗重慶烤魚、川菜私房料理，小港美食 俏姑娘小吃部、晚餐宵夜場 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

餐廳很樸實簡單，真的就是在地小吃部
沒有華麗的裝潢，只有最實在的熱情款待

隱藏小港機場最正宗重慶烤魚、川菜私房料理，小港美食 俏姑娘小吃部、晚餐宵夜場 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

重慶毛血旺
回購率第一名的 重慶毛血旺，不僅現場點很多
外帶訂單很多饕客都專程來吃這鍋

裡面有大量的午餐肉都是好市多採買回來的

隱藏小港機場最正宗重慶烤魚、川菜私房料理，小港美食 俏姑娘小吃部、晚餐宵夜場 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

厲害的就是麻辣調味
整個香濃夠味帶出鴨血的鮮味嫩度
裡面還加了毛肚、午餐肉、火腿腸、豆牙等配料

配料都會依據當日採買來做變化

隱藏小港機場最正宗重慶烤魚、川菜私房料理，小港美食 俏姑娘小吃部、晚餐宵夜場 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

香中帶有麻辣，又麻又辣又香
辣度是舒服不嗆辣，整個很順喉嚨，絕對要點白飯來配！超開胃好吃～

很開胃下酒菜推薦

隱藏小港機場最正宗重慶烤魚、川菜私房料理，小港美食 俏姑娘小吃部、晚餐宵夜場 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

麻辣澳龍
麻辣風味都很不同，還是放出小龍蝦的鮮味
使用澳洲小龍蝦，都有開背，讓麻辣醬汁可以滲入，吃起來才過癮

隱藏小港機場最正宗重慶烤魚、川菜私房料理，小港美食 俏姑娘小吃部、晚餐宵夜場 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

又香又辣，整個吃到嘴巴都紅通通
可以吃到小龍蝦的鮮味

隱藏小港機場最正宗重慶烤魚、川菜私房料理，小港美食 俏姑娘小吃部、晚餐宵夜場 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

小龍蝦就是要用手剝

隱藏小港機場最正宗重慶烤魚、川菜私房料理，小港美食 俏姑娘小吃部、晚餐宵夜場 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

可以吸龍蝦頭的精華濃稠度，甜中帶有鮮味與麻辣層次

隱藏小港機場最正宗重慶烤魚、川菜私房料理，小港美食 俏姑娘小吃部、晚餐宵夜場 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

隱藏小港機場最正宗重慶烤魚、川菜私房料理，小港美食 俏姑娘小吃部、晚餐宵夜場 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

麻辣醬汁都滲入，帶出小龍蝦鮮味，引出辣度

隱藏小港機場最正宗重慶烤魚、川菜私房料理，小港美食 俏姑娘小吃部、晚餐宵夜場 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

一定要沾上麻辣醬汁，越多越好吃

隱藏小港機場最正宗重慶烤魚、川菜私房料理，小港美食 俏姑娘小吃部、晚餐宵夜場 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

冷吃牛肉
這款算比較不辣，微微辣度提味
作法比較繁雜，還要滷炙過、冷卻

隱藏小港機場最正宗重慶烤魚、川菜私房料理，小港美食 俏姑娘小吃部、晚餐宵夜場 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

使用牛腱肉，保有牛肉本身香氣與咀嚼Q度口感

隱藏小港機場最正宗重慶烤魚、川菜私房料理，小港美食 俏姑娘小吃部、晚餐宵夜場 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

帶入涼拌的特製醬提味，保有滷炙與牛腱肉香氣，爽口好吃唷！極力推薦～

隱藏小港機場最正宗重慶烤魚、川菜私房料理，小港美食 俏姑娘小吃部、晚餐宵夜場 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

而且片大小剛剛好，讓口感軟嫩帶有肉質口感

不吃冷牛還有，蔥香牛肉👍可選

隱藏小港機場最正宗重慶烤魚、川菜私房料理，小港美食 俏姑娘小吃部、晚餐宵夜場 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

餐點都是重慶土生土長的主廚烹飪製作，正宗道地
都是從小在家鄉吃到大的招牌美食

隱藏小港機場最正宗重慶烤魚、川菜私房料理，小港美食 俏姑娘小吃部、晚餐宵夜場 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

香辣烤魚
烤魚很受歡迎，有三種風味：香辣烤魚、蒜蓉烤魚、泡椒烤魚

食材用料、辣椒、泡椒都自家製作，不是買現成的唷！

隱藏小港機場最正宗重慶烤魚、川菜私房料理，小港美食 俏姑娘小吃部、晚餐宵夜場 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

烤魚的爐具好大，使用海鱸魚～火力超強！一下子就滾沸了
老闆娘說食材用料都會依據季節來做變化，都會有10幾種配料在烤魚內

隱藏小港機場最正宗重慶烤魚、川菜私房料理，小港美食 俏姑娘小吃部、晚餐宵夜場 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

很厲害的就是每一款麻辣的香氣不同，烤魚的辣度很帶勁，會帶出海鱸魚鮮味

隱藏小港機場最正宗重慶烤魚、川菜私房料理，小港美食 俏姑娘小吃部、晚餐宵夜場 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

湯頭是可以喝的，不油膩、帶鮮甜的麻麻辣香

隱藏小港機場最正宗重慶烤魚、川菜私房料理，小港美食 俏姑娘小吃部、晚餐宵夜場 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

海鱸魚油炸過，會吸附精華香氣
讓肉質帶一點扎實與魚肉嫩度，香麻好吃

隱藏小港機場最正宗重慶烤魚、川菜私房料理，小港美食 俏姑娘小吃部、晚餐宵夜場 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

豆皮整個吸收麻辣香，夠味軟嫩帶出豆皮香與辣度

隱藏小港機場最正宗重慶烤魚、川菜私房料理，小港美食 俏姑娘小吃部、晚餐宵夜場 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

食材都是主廚每天到市場新鮮採買，吃的到鮮味

隱藏小港機場最正宗重慶烤魚、川菜私房料理，小港美食 俏姑娘小吃部、晚餐宵夜場 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

重慶滷豬腳
跟台式豬腳很不同，香料、辣度不同

隱藏小港機場最正宗重慶烤魚、川菜私房料理，小港美食 俏姑娘小吃部、晚餐宵夜場 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

外皮比較不那麼油膩，帶出Q度口感的膠質外皮
香氣會引出微微辣度挑逗味蕾，吃起來是很唰嘴的

隱藏小港機場最正宗重慶烤魚、川菜私房料理，小港美食 俏姑娘小吃部、晚餐宵夜場 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

很適合愛啃食、愛吃豬腳的饕客

 

隱藏小港機場最正宗重慶烤魚、川菜私房料理，小港美食 俏姑娘小吃部、晚餐宵夜場 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

越吃越香，完全都是膠質香氣Q度

隱藏小港機場最正宗重慶烤魚、川菜私房料理，小港美食 俏姑娘小吃部、晚餐宵夜場 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

餐點都是現點製作，稍微耐心等候

隱藏小港機場最正宗重慶烤魚、川菜私房料理，小港美食 俏姑娘小吃部、晚餐宵夜場 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

乾鍋肥腸
好吃推薦必點，鹹香夠味帶出肥腸香
加入大量的油炸土豆，祕製乾鍋調味

隱藏小港機場最正宗重慶烤魚、川菜私房料理，小港美食 俏姑娘小吃部、晚餐宵夜場 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

是下酒菜，鹹香夠味，這一吃停不了嘴

隱藏小港機場最正宗重慶烤魚、川菜私房料理，小港美食 俏姑娘小吃部、晚餐宵夜場 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

肥腸炸過逼出本身的油脂，帶出酥脆口感
整個乾鍋香料滲入，香麻鹹香保有肥腸本身香氣
好吃又邪惡，連土豆都香綿好吃

隱藏小港機場最正宗重慶烤魚、川菜私房料理，小港美食 俏姑娘小吃部、晚餐宵夜場 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

隱藏小港機場最正宗重慶烤魚、川菜私房料理，小港美食 俏姑娘小吃部、晚餐宵夜場 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

烤魚越熬煮越入味，真的很麻辣

隱藏小港機場最正宗重慶烤魚、川菜私房料理，小港美食 俏姑娘小吃部、晚餐宵夜場 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

肉質很多很大塊

隱藏小港機場最正宗重慶烤魚、川菜私房料理，小港美食 俏姑娘小吃部、晚餐宵夜場 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

可以吃到特色麻辣香氣與魚本身鮮味，好吃無土味的鱸魚

隱藏小港機場最正宗重慶烤魚、川菜私房料理，小港美食 俏姑娘小吃部、晚餐宵夜場 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

川味回鍋肉
正宗道地的川味回鍋肉，使用五花肉製作

隱藏小港機場最正宗重慶烤魚、川菜私房料理，小港美食 俏姑娘小吃部、晚餐宵夜場 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

帶有花椒麻辣香氣，保有五花肉Q度

隱藏小港機場最正宗重慶烤魚、川菜私房料理，小港美食 俏姑娘小吃部、晚餐宵夜場 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

開胃下酒菜，搭配青龍 一起吃超對味

隱藏小港機場最正宗重慶烤魚、川菜私房料理，小港美食 俏姑娘小吃部、晚餐宵夜場 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

小港晚餐宵夜場，美食推薦正宗重慶川菜 俏姑娘小吃部

隱藏小港機場最正宗重慶烤魚、川菜私房料理，小港美食 俏姑娘小吃部、晚餐宵夜場 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

很多下班都喜歡三五好友約起來小酌、聚會，就很適合來

隱藏小港機場最正宗重慶烤魚、川菜私房料理，小港美食 俏姑娘小吃部、晚餐宵夜場 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

有圓桌可以商務聚會、家庭聚餐

隱藏小港機場最正宗重慶烤魚、川菜私房料理，小港美食 俏姑娘小吃部、晚餐宵夜場 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

還有套餐，套餐很超值～人多就點套餐吧！

隱藏小港機場最正宗重慶烤魚、川菜私房料理，小港美食 俏姑娘小吃部、晚餐宵夜場 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

單純點烤魚，店家會加碼一張 優惠劵200元下次來可以使用！

 

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
相關商家

俏姑娘小吃部

phone0915222607
place高雄市小港區沿海一路55-3號
5.00 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
share place
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up