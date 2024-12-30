2024長庚養生文化村的落羽松公園，無疑是個可以讓身心放鬆的好地方。

雖然這裡只是一個小點，但在假日時光來到這裡走走、逛逛，卻能感受到濃濃的冬季氛圍，讓人不禁沉浸在這片靜謐的自然景色中。

📸長庚養生文化村｜落羽松公園

📌地點：333桃園市龜山區長青路2號

⏰營業時間： 24 小時營業

☑停車無料🚗🛵｜廁所🚾🚻。

這裡位於桃園龜山的長庚養生文化村，環境寧靜宜人。

這個文化村不僅是一個養生的場所，還融合了多樣的休閒設施和自然景點，提供遊客來訪的體驗，其中落羽松公園更是冬季的亮點之一。

每年12月中旬左右，落羽松的葉子開始變色，逐漸進入最佳觀賞期。

這段時間內，遊客不僅可以欣賞到美麗的秋冬景色，特別是在冬季，落羽松的金黃色葉片更是美不勝收，讓人陶醉其中。

從進入落羽松公園的那一刻起，便能感受到與大自然親密接觸的氛圍。

公園內的落羽松隨著季節變遷，展現出各種不同的色彩，金黃的落羽松與湛藍的天空相映成趣，彷彿進入了一幅美麗的畫作，讓人流連忘返。

落羽松公園不僅擁有迷人的景色，附近還設有多條步道，非常適合散步或靜心休憩。

園中步道兩側的樹木不僅增添了自然美感，還提供了豐富的陰涼，特別是在夏季，讓人感受到清涼的微風。

而在公園中央的水池中，也有一條獨特的步道，走進其中，無論是拍照留念還是欣賞水中的魚群，都能讓人放鬆心情，盡情享受這片靜謐的休閒時光。

雖然長庚養生文化村的落羽松公園以自然景觀為主，這裡只是一個小點！

但它卻是個充滿魅力的小天地，長庚養生文化村位在桃園郊區，相對氣候比較冷一些，特別是在冬季。

遊客來訪時，建議穿著舒適的步行鞋，並根據當天的天氣變化準備適合的衣物。

為了保持公園的美麗與整潔，請大家共同遵守規定，不隨意丟棄垃圾，維護這片寧靜宜人的自然環境。

長庚養生文化村的落羽松公園在冬季時刻，是一個清幽的自然環境。

對於喜愛大自然的朋友來說，這裡是遠離都市喧囂的好趣處，無論是靜靜散步，還是單純放鬆身心，都能讓你徹底釋放壓力。

別忘了把握落羽松黃金的時刻，來這裡好好享受大自然的美好！