大家對於蘿蔔糕的印象應該都是享受蘿蔔香與醬香～但今天開箱介紹的這家「梁家瘋味」主打不需沾醬！直接吃就很美味！9年來品質始終如一，接單後手工現做，獨家的軟嫩糕體讓人一吃愛上！滿滿的蘿蔔絲+海量干貝絲、虱目魚、松露口味更是讓人忍不住一口接一口！

「梁家瘋味」主打每個口味都是精心調味，不需任何沾醬就很夠味！有專業實驗室檢驗、全程冷藏配送，而且食材使用100%純在來米粉製作，絕不摻雜化學修飾澱粉！讓你吃得安心！然後他們的蘿蔔糕有些特別的是只能冷藏保存，而且只能保存8-10天！若冷凍會破壞糕內水分影響口感，新鮮現做當然也要趕快吃完！

「梁家瘋味」的蘿蔔糕口味真的好多！高達7種！又有300克隨行包裝與600克大包裝，選擇多樣~300克隨行包裝適合旅遊露營時備上！600克大包裝可以與家人共享~當早餐或是正餐都適合！

300克蘿蔔糕隨行組+保冷袋

7種口味的300克小盒包裝+保冷袋的組合，超適合下單一組露營去！包裝設計也別具巧思，選用不同色系來分口味，還有可愛的slogan！感覺拿來送禮也很適合

拆開包裝後可以看到已經有凹槽，照著切就可以得到等厚的蘿蔔糕塊！也太貼心

保冷袋是杜邦™Tyvek®材質，也很有凹豆風格~日常使用也好看！

600克選擇障礙組（7種口味各一條）

有選擇障礙就這組就對啦！小孩子才做選擇~我通通要！600克的包裝就多了小插圖，讓人一目瞭然是什麼口味~

與小包裝相比就是差一半的份量~

打開之後也是有凹槽可以切好等份的大小~不用再切出大小不一的蘿蔔糕了XD

料理方式我選擇油煎~外酥內嫩我超愛！

▼海量干貝蘿蔔糕

我本身就是干貝控，所以也是我最期待的口味！使用慢熬雞骨高湯，一滴水都沒加！再加入爆量干貝絲與頂級無毒蝦米，滿滿海味爆擊！每一口都能吃到干貝絲~海鮮控不能錯過！

▼解憂芋頭糕

這款是唯一不是蘿蔔糕的一款，選用當季芋頭與蝦米，綿密的芋泥口感充滿口中！芋頭控會發瘋！！！

▼黑潮松露蘿蔔糕

嚴選頂級義大利黑松露！這款是我心目中的黑馬，本來會有點怕太濃郁的松露味，但他的松露味掌握的剛好，濃郁但不厚重！搭配清甜的蘿蔔剛剛好！整個就是很高級的味道！

▼港仔臘腸蘿蔔糕

選用玫瑰酒香的上等臘腸搭配蝦米與油蔥酥香氣，絕對是港點裡最經典的那道！

▼好吃雞肉飯蘿蔔糕

什麼？雞肉飯變成蘿蔔糕了？看到這口味新想會不會太特別！復刻嘉義必吃的雞肉飯！是今年4月新上市的！每口都能吃到雞肉絲、香菇、自製雞油、紅蔥頭酥與白蘿蔔的香氣

▼台南虱目魚蘿蔔糕

虱目魚也是台灣在地經典食材之一！選用100%秘製魚骨高湯，加上一條虱目魚只有兩條的上等里脊肉，搭配蝦米與油蔥酥的香氣！這口味太迷人了~也能看到一塊塊真材實料的魚肉！

▼原味爆絲蘿蔔糕

喜歡白蘿蔔的朋友必買！！！絲絲香甜的蘿蔔與米香相互交融~蘿蔔絲也是所有口味裡最爆量的！增量50%！！！

後來有一次我切成方形翻炒過也好吃！這樣也方便給小朋友吃！

蘿蔔糕煎蛋也不錯！增加口感層次！一樣是不需任何醬料就很夠味！

整體來說，梁家瘋味絕對是可回購的！水嫩的糕體，煎後外酥內軟，大人小孩都會喜歡！有300克與600克可選擇，外出露營或是家庭常備都可以！口味七種更是完全無雷！我最喜歡松露、干貝、虱目魚！組合搭配拿來送禮也適合！推薦給大家~

【 梁家瘋味 】

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