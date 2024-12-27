晴天菓子｜一上市就被問爆的甜燒餅就是這間！限時一天買三送三，還有新年禮盒優惠中

2025新年送禮首選！一上市就被問爆的甜燒餅就是這間晴天菓子！一開賣就大受好評的甜燒餅，不僅回購率超高，今年更是榮獲2025年台中十大伴手禮特賞好禮獎，現正推出多款精緻新年禮盒，早鳥享優惠，買越多折越多，於12/29當天只要消費滿99元，並出示優惠截圖享甜燒餅買三送三優惠

晴天菓子位置

堪稱全間店好吃不採雷的厲害麵包店「晴天菓子」就位在台中北區西屯路上，靠近健行路，距離科博館、勤美誠品、金典酒店不遠，店面小巧精緻，外觀充滿濃厚的日式風格

晴天菓子環境

晴天菓子的店內空間不算大，裝潢溫馨舒適，品項更是多樣化，各式各樣的麵包，台式、日式、歐式應有盡有，絕對是麵包控的最愛，還有司康、千層蛋塔、曲奇餅乾及北海道生乳布丁等，建議下午兩點來品項最齊全

晴天菓子新年禮盒推薦

．鹽之花甜燒餅 小文青禮盒8入／古典精美禮盒8入

．鹽之花蛋黃酥（紅豆酥） 小文青禮盒6入／古典精美禮盒8入／湛藍禮盒 12入

．日式手工曲奇（原味／巧克力）

．法式可頌棒禮盒

1-9盒享95折，10-29盒享9折，30盒以上享85折，買越多價格越優惠

之前吃過晴天菓子的甜燒餅就愛上！晴天菓子的鹽之花甜燒餅不僅用料實在，好吃不甜膩，今年更是榮獲2025年台中十大伴手禮特賞好禮獎

鹽之花甜燒餅 小文青禮盒8入 1-9盒 優惠價 456元／10-29盒 優惠價 432元／30盒以上 優惠價 408元

鹽之花甜燒餅 古典精美禮盒8入 1-9盒 優惠價 551元／10-29盒 優惠價 522元／30盒以上 優惠價 493元

鹽之花甜燒餅嚴選日本麵粉、紐西蘭無水奶油製成的外餅皮，內餡的糖餡是採用上白糖及AOP奶油製作而成，而非麥芽糖，烤焙前再撒上黑芝麻及法國鹽之花增添香氣

外皮香酥脆口，內餡香甜不膩，尾韻還帶有法國鹽之花的迷人鹹香，吃上一塊就愛上，就連平常不太吃甜食的長輩也深受喜愛

鹽之花蛋黃酥（紅豆酥） 小文青禮盒6入 1-9盒 優惠價 370元／10-29盒 優惠價 351元／30盒以上 優惠價 331元

鹽之花蛋黃酥（紅豆酥）湛藍禮盒 12入1-9盒 優惠價 788元／10-29盒 優惠價 747元／30盒以上 優惠價 705元

鹽之花蛋黃酥採用日本麵粉、紐西蘭無水奶油、低糖紅豆沙、紅土鹹鴨蛋及法國鹽之花製作而成，每天新鮮製作

外皮香酥脆口，吃起來不會讓人覺得很油膩，內餡紅豆沙採用減糖製作，甜度不會太高，交織著鹹蛋黃及法國鹽之花的迷人鹹香，層次超豐富

日式手工曲奇（原味／巧克力） 1-9盒 優惠價 332元／10-29盒 優惠價 315元／30盒以上 優惠價 297元

晴天菓子的日式手工曲奇也是招牌之一，有原味跟巧克力兩種風味，採用北海道多路秋小麥粉及天然無鹽奶油製作，入口即化的酥鬆感，伴隨著迷人奶香味

巧克力曲奇餅乾採用法國cacao barry製作，一入口就能感受到濃郁的巧克力香氣在嘴裡化開來，微苦不甜膩，一開盒糖糖就吃光半盒啦，真的會越吃越涮嘴

法式可頌棒禮盒 1-9盒 優惠價 342元／10-29盒 優惠價 324元／30盒以上 優惠價 306元

網路爆紅的精緻法式可頌棒鐵盒在晴天菓子也買得到，嚴選法國AOP奶油製作而成的可頌棒，撒上糖粉口感香脆就像餅乾一樣

Sourdough酸種麵包 169元 贈義大利有鹽奶油

另外這款Sourdough酸種麵包是晴天菓子最新推出的麵包，採用石臼裸麥法國麵粉、酸種、魯邦種以無油、無糖下去製作，口感偏硬，建議回烤加熱再享用，回烤後口感香脆，入口帶有裸麥的迷人香氣，細細咀嚼尾韻會帶微酸感

現在只要購買Sourdough酸種麵包即贈義大利有鹽奶油，一塊麵包就贈送一份

純手工 – 夏威夷豆牛軋糖 350元／袋

晴天菓子這次還推出了糖糖最愛的夏威夷豆牛軋糖，嚴選飽滿又大顆的夏威夷豆，搭配法國依思尼奶粉、法國天然奶油及天然海藻糖，入口帶有濃濃奶香，交織著夏威夷豆的清脆及堅果香氣，不硬不黏牙，香甜不膩，讓人越吃越涮嘴

晴天菓子麵包新年禮盒優惠中，買越多越划算，另外於12/29當天，只要消費滿99元並出示上圖截圖享甜燒餅買三送三優惠，等於甜燒餅一個只要30元，這麼狂的優惠只有一天，趕緊把握機會～

晴天菓子麵包2025年春節營業時間

1/28（除夕）：11:00~15:30

1/29（初一）~1/31（初三）：10:00~17:00

2/1（初四）~2/5（初八）：店休

2/6 開始正常營業