寒流一波接一波,天氣越來越冷

尤其寶貝二姐姐外宿住一到冬天寒流春夏梅雨季就陰雨綿綿北台灣

衣物、鞋子怎麼都曬不乾

更別說被窩濕氣逼人冷冰冰，被子越蓋越重越蓋越冷

濕氣重到連塵璊都囂張起來了，房間好冷、宿舍好冷、露營也好冷，要怎樣才能暖起來?

【寒流潮濕季必備家電/烘被機推薦】【鉅豪微電腦四季烘被機評價】

寒流潮濕季來臨，一直下雨沒太陽要怎麼曬棉被

☔家庭必備好幫手🌞鉅豪微電腦四季烘被機(送烘衣櫥)

🏠不用再怕被子、衣服、鞋子、抱枕曬不乾了

鉅豪微電腦四季烘被機(送烘衣櫥)💧去濕、暖被、除螨~🌞一年四季都好用

為少數僅存的「台製」小家電

鉅豪微電腦四季烘被機邁向第15個年頭,堅持台灣製造(MIT)

堅持使用專用加大烘被袋雙循環雙對流

現在更貼心送烘衣櫥與烘鞋袋

粉白色機身輕巧有質感

當成年底節慶交換禮物年末尾牙抽獎都超適合

內容物：鉅豪微電腦四季烘被機主機*1.附贈加大烘被袋*1.附贈烘靴袋*1。附贈烘衣櫥＊１

及使用說明書保固卡

☑️毛重：4.5㎏

☑️產地：台灣

☑️商品尺寸：34*27*34(CM)

☑️額定電壓：110V/60Hz

側面一押則為電線及伸縮出風口與烘被袋.烘靴袋收納槽

內凹處做成提把設計方便主機提取移動

省力提把設計女生單手即可輕鬆搬移至家中任何角落使用

使用完是一個收納方便

收納時也不會占用地面或櫥櫃空間

鉅豪微電腦四季烘被機，消耗功率僅 600W

平均每小時費用只需約 2.6 元，節能又省電，老媽子小資女使用起來不心疼

主機可直立、橫放或平躺使用

友善外宿大小空間都可以靈活應該

日常保養清潔也同樣輕鬆方便

只要打開正面機身面板

再將濾網取下用吸塵器進行清潔與定期日常濾網更換

鉅豪微電腦四季烘被機搭載微電腦智慧設計，行程設定貼心直覺簡單易操作

1.插上插頭後,「夏天模式」和「冬天模式」的ＬＥＤ燈交互閃爍亮起,進入待機狀態

2.按照需要選擇按下「夏天模式」和「冬天模式」按鍵設定時間

夏天模式按一次設定時間為冷風30分鐘

按二次設定時日為冷風30分鐘+暖風15分鐘．．．以此類推

冬天模式按一次設定時間為暖風15鐘（適用暖風、馬靴快速烘乾)

按二次設定時間為暖風38分鐘．．．以此類推

38 分鐘模式：羽絨、羊毛

47 分鐘模式：棉被

60 分鐘模式

120 分鐘除塵蟎模式：除塵蟎

3.按下「運轉開/關」鍵, 開始運行

🔹專用加大烘被袋雙出風口雙循環雙對流熱氣貫穿效果最好

使用時只需將烘被袋展開

將導風軟管連接於烘被袋中即可啟動烘被模式

加大的烘被袋,風力強更能360度熱對流全面均溫

一次烘足雙人被,真正除蟎暖被

使用時還可以同時放入枕頭與被子一起烘

恆溫 65 度出風高溫，風量大、風速快，不僅烘乾更均勻

直接跟塵蟎說掰掰

除了烘乾也有除濕效果

暖被,除溼,除蟎一次搞定

微電腦溫控開關及三重保險絲過熱保護裝置

當溫度過熱時會自動關閉, 安全有保障

還可以將烘被袋對摺將魔鬼粘對貼使用

用來烘枕頭布偶或抱枕等小物

鉅豪微電腦四季烘被機(送烘衣櫥)

最佳搭檔摺疊式烘衣櫥更是深得外宿寶貝們的心

輕巧方便不佔空間收放自如,不管是小宿舍還是外出露營都超好攜帶收納

省空間且容易架設，可以輕鬆對應各種住家租房空間

住在北台灣的寶貝姐姐最怕冬天❄️雨天☔️衣服曬不乾

還會散發出陣陣霉味好討厭😩

有了鉅豪微電腦四季烘被機(送烘衣櫥)

曬不乾衣物、貼身內衣、嬰幼衣物毛巾、羽絨外套等等除溼抗菌乾爽去味

隨時烘衣好方便❤️而且使用實用聲音不大,不會一開就影響到室友

衣服乾的快，實在太喜歡啦！

外出前衣物也烘一烘,蓬鬆柔軟 溫暖上身☀️

多件烘乾寶貝姐姐再也不用怕上班上學沒有乾衣服可以穿啦！

雨季,冬天不用穿冷冰冰的衣服更不用再與霉味作伴

用完反向轉起收納不佔空間

透過附贈的配件，還能搖身一變為烘鞋機

特製烘靴袋烘鞋烘靴除濕除臭保護雙足健康

維持鞋子的乾爽

細心愛護心愛的鞋履

不只穿得舒服，更能延長鞋子的壽命

一機多用途,CP值超高

烘被暖床，使床和寢具變得更蓬鬆柔軟

睡前有了烘乾機,鑽進被窩不再冷冰冰🛌

冬天睡前先開著床會變很溫暖

無須繁複的安裝手續就能迅速打造舒適的睡眠環境

快點把你家的棉被烘暖暖，一起迎接冬天的到來

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