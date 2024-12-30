倒數迎接農曆春節的到來，是不是開始煩惱去拜訪親戚朋友要送什麼過年伴手禮呢？

【四月南風-八仙賀喜好運翻倍】

檸香雪輪 清新爽口;開運元寶糕點，喜氣滿滿

再搭配一杯濾掛咖啡，無論送禮或自用

都讓您感受到滿滿的年味與誠摯的心意

【四月南風評價 / 台中伴手禮推薦 人氣過年禮盒 / 平價禮盒推薦】

四月是正式展開一切的月份，也是溫暖舒服的季節

春天的氣息瀰漫，花草繁盛、百花開始盛開

果樹也陸續開花準備結果，在四月的南風裡

有花果蜜香與甜甜的氣息，柔和而輕爽

這正是四月南風想帶給大家的感覺

【四月南風-八仙賀喜好運翻倍】

有著福氣滿滿八仙呈現富貴華麗賀喜氛圍，營造年節的團圓喜慶感

設計顯得大方又喜氣

帶著質感獨具的厚禮與最愛的人團聚

無論商務送禮或親友團聚、多人分享或自用獨享均相宜

【四月南風-八仙賀喜好運翻倍】

裡面有檸香雪輪*4個、鳳梨招財元寶*1個

+烏豆沙納福元寶*1個+濾掛式咖啡包*5包

以時尚八仙過海為靈感，將八仙的不同法器和寓意

融入優雅且現代感十足的設計中

讓八仙帶來的祝福隨著這份美味傳遞到每個角落

一起與我們迎接新的一年！

無論是送禮還是自用都是無限的幸福與享受

【四月南風-八仙賀喜好運翻倍】【檸香雪輪】

上下烘烤香酥軟嫩的檸香雪輪

夾上融合了檸檬的清新香氣和白巧克力細膩內餡

表面上點綴著一層細緻的糖粉,讓人一口就愛上

香酥餅皮與內餡酸甜的滋味清新爽口不膩

白巧克力細膩香甜的口感與清新的檸檬香氣結合

更為年菜飽足一頓後做為平衡味蕾、滿足視覺體驗的完美句點

美好新年就用一口美味甜點來開啟

絕對是過年聚會讓大人小孩愛不釋手

一口接一口的討喜點心

【四月南風-八仙賀喜好運翻倍】【開運元寶】

新春獻禮元寶造型糕點，特別會讓長輩們喜愛

餅體採用油亮亮的廣式月餅皮，並摻加蜂蜜帶出迷人氣息

烏豆沙納福元寶

細膩豆沙內餡，傳遞豐收與福氣的美好寓意

咀嚼後交融著廣式外皮的濃郁奶油香

醇厚的香甜滿溢口中

再加上獨特的堅果芳香更添口感層次

過年聚會聊天配上一杯咖啡最適合

【四月南風-八仙賀喜好運翻倍】鳳梨招財元寶(旺來)

象徵財運亨通，福氣滿滿

烤得黃金色澤沈甸甸金元寶造型,特別招財喜氣

吃起來酥鬆扎實,鳳梨軟Q酸甜內餡

整體吃起來甜度適中又有層次不甜不膩

兼具祝福與美味

【四月南風-八仙賀喜好運翻倍】濾掛式咖啡包

精選璞珞香醇濾掛咖啡，香氣馥郁，完美搭配甜點

璞珞嚴選濾掛-花香甜橘風味

Signature Drip Coffee-Floral Orange

中度烘焙

精選西達摩日曬豆

明亮奔放的馥郁花香

與祕魯水洗豆甜甘完美契合

口感中後段的餘韻還有一股香甜氣味

是我家寶貝喜歡的味道

優雅餘韻迷人雋永

璞珞經典濾掛-焦糖榛果風味

Classic Drip Coffee-Caramel Hazelnut

100%阿拉比卡研磨咖啡

中度烘焙

嚴選高海拔瓜地馬拉水洗豆

與巴西豆完美融合

成就圓潤甜美與醇厚兼具的獨特風味

為茶點時光增添豐富滋味

一份獨具匠心的好禮，承載滿滿的祝福與心意

四月南風【八仙賀喜】新年禮盒，以清新檸香融入傳統糕點

每一口都散發細膩香氣，象徵來年美好與吉祥

讓這份禮盒成為新年佳節裡，最溫暖的心意傳遞

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八仙賀喜新年禮盒：https://bit.ly/3Bpvsne