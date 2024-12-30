倒數迎接農曆春節的到來，是不是開始煩惱去拜訪親戚朋友要送什麼過年伴手禮呢？
【四月南風-八仙賀喜好運翻倍】
檸香雪輪 清新爽口;開運元寶糕點，喜氣滿滿
再搭配一杯濾掛咖啡，無論送禮或自用
都讓您感受到滿滿的年味與誠摯的心意
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四月是正式展開一切的月份，也是溫暖舒服的季節
春天的氣息瀰漫，花草繁盛、百花開始盛開
果樹也陸續開花準備結果，在四月的南風裡
有花果蜜香與甜甜的氣息，柔和而輕爽
這正是四月南風想帶給大家的感覺
【四月南風-八仙賀喜好運翻倍】
有著福氣滿滿八仙呈現富貴華麗賀喜氛圍，營造年節的團圓喜慶感
設計顯得大方又喜氣
帶著質感獨具的厚禮與最愛的人團聚
無論商務送禮或親友團聚、多人分享或自用獨享均相宜
【四月南風-八仙賀喜好運翻倍】
裡面有檸香雪輪*4個、鳳梨招財元寶*1個
+烏豆沙納福元寶*1個+濾掛式咖啡包*5包
以時尚八仙過海為靈感，將八仙的不同法器和寓意
融入優雅且現代感十足的設計中
讓八仙帶來的祝福隨著這份美味傳遞到每個角落
一起與我們迎接新的一年！
無論是送禮還是自用都是無限的幸福與享受
【四月南風-八仙賀喜好運翻倍】【檸香雪輪】
上下烘烤香酥軟嫩的檸香雪輪
夾上融合了檸檬的清新香氣和白巧克力細膩內餡
表面上點綴著一層細緻的糖粉,讓人一口就愛上
香酥餅皮與內餡酸甜的滋味清新爽口不膩
白巧克力細膩香甜的口感與清新的檸檬香氣結合
更為年菜飽足一頓後做為平衡味蕾、滿足視覺體驗的完美句點
美好新年就用一口美味甜點來開啟
絕對是過年聚會讓大人小孩愛不釋手
一口接一口的討喜點心
【四月南風-八仙賀喜好運翻倍】【開運元寶】
新春獻禮元寶造型糕點，特別會讓長輩們喜愛
餅體採用油亮亮的廣式月餅皮，並摻加蜂蜜帶出迷人氣息
烏豆沙納福元寶
細膩豆沙內餡，傳遞豐收與福氣的美好寓意
咀嚼後交融著廣式外皮的濃郁奶油香
醇厚的香甜滿溢口中
再加上獨特的堅果芳香更添口感層次
過年聚會聊天配上一杯咖啡最適合
【四月南風-八仙賀喜好運翻倍】鳳梨招財元寶(旺來)
象徵財運亨通，福氣滿滿
烤得黃金色澤沈甸甸金元寶造型,特別招財喜氣
吃起來酥鬆扎實,鳳梨軟Q酸甜內餡
整體吃起來甜度適中又有層次不甜不膩
兼具祝福與美味
【四月南風-八仙賀喜好運翻倍】濾掛式咖啡包
精選璞珞香醇濾掛咖啡，香氣馥郁，完美搭配甜點
璞珞嚴選濾掛-花香甜橘風味
Signature Drip Coffee-Floral Orange
中度烘焙
精選西達摩日曬豆
明亮奔放的馥郁花香
與祕魯水洗豆甜甘完美契合
口感中後段的餘韻還有一股香甜氣味
是我家寶貝喜歡的味道
優雅餘韻迷人雋永
璞珞經典濾掛-焦糖榛果風味
Classic Drip Coffee-Caramel Hazelnut
100%阿拉比卡研磨咖啡
中度烘焙
嚴選高海拔瓜地馬拉水洗豆
與巴西豆完美融合
成就圓潤甜美與醇厚兼具的獨特風味
為茶點時光增添豐富滋味
一份獨具匠心的好禮，承載滿滿的祝福與心意
四月南風【八仙賀喜】新年禮盒，以清新檸香融入傳統糕點
每一口都散發細膩香氣，象徵來年美好與吉祥
讓這份禮盒成為新年佳節裡，最溫暖的心意傳遞
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