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台中伴手禮｜茉莉森森年節禮盒，多口味牛嘎餅、堅果塔、雪Q餅一次滿足，費時手工製作，真材實料！送禮自用都推薦！

台中伴手禮 台中禮盒 茉莉森森 蛇年禮盒 more
2024-12-30 16:54:00 文字：利歐娜樂生活 Leona Fun Life
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利歐娜樂生活 Leona Fun Life

利歐娜樂生活 Leona Fun Life


台中伴手禮｜茉莉森森年節禮盒，多口味牛嘎餅、堅果塔、雪Q餅一次滿足，費時手工製作，真材實料！送禮自用都推薦！page.jpg
想來點不一樣的台中伴手禮嗎？
以多口味手工牛嘎餅聞名的茉莉森森，
絕對能滿足你的味蕾！
每日費時手工製作製作牛嘎餅，
不加糖的配方，
以水果果乾帶出自然的甜度，
非常特別的小魚乾口味也非常的吸引人。

除了牛嘎餅，還有堅果塔、雪Q餅等多款甜點，
手工製作、新鮮現做，
每一口都是驚喜。
精緻的包裝設計，
禮盒搭配自由度高，
可以依據喜好客製化，
真的是年節送禮的最佳選擇。
無論是自用或是送禮，
都能讓你感受到滿滿的心意。

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台中伴手禮 茉莉森森 位置

茉莉森森門市坐落於太平區長億六街，
鄰近長億高中，
最近還掛上了草莓˙季的布條，
非常的醒目。
店前臨時停車方便，
建議避開上下學的尖峰時段，
可以避免塞車的問題。

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台中伴手禮 茉莉森森 手工製作牛嘎餅

茉莉森森的手工牛嘎餅口味不斷推陳出新，
除了經典的9種口味外，
還有季節限定的隱藏版柚香柚甜，
買給小朋友吃口味可以常常變化，
送禮也能每次都帶給收禮人不同的驚喜。

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茉莉森森的牛嘎餅深受大家喜歡不是沒有原因的，
片片真材實料！
嚴選新鮮水果，
親手熬煮成濃郁果醬，
可以看到其中還有大塊的果肉顆粒。

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再搭配香酥的餅乾，
造就了牛嘎餅獨特的口感與風味。

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也因為費時費工，
所以想要購買或是大量送禮，
建議還是要先預定比較保險喔!!

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茉莉森森招牌的手作牛嘎餅一共有十種口味，
真的一點都不想做選擇，
通通都想吃阿!!
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抹茶牛奶、伯爵紅茶、繽紛香濃牛奶、香水草莓、檸檬青芒果、芒果、酸甜黑櫻桃、椰絲巧克力蔓越莓等八種甜口味，
還有一個超特別的香辣小魚乾花生，，
和隱藏版柚香柚甜，
共有十種口味。

還推出這麼多種口味，
對於喜歡花俏口味的我來說真的是一大福音阿!

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台中伴手禮 茉莉森森 堅果塔

小巧可愛的堅果塔，
塔皮熱騰騰出爐的時候，
整個香氣超誘人的。
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減糖塔皮搭配嚴選核桃、腰果、黑豆、胡桃、杏仁果、南瓜子等多種堅果，
和酸甜蔓越莓乾，
再撒上黑白芝麻。

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酥脆塔皮搭配飽滿堅果，
口感層次豐富，
每一口都吃得到食材的原味。

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年˙節禮盒中的堅果塔還是金箔版的，
送禮更顯貴氣奢華。

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台中伴手禮 茉莉森森 雪Q餅

雪Q餅也是不少人來茉莉森森必買的，
今天架上有草莓雪Q餅和香辣小魚乾花生雪Q餅兩款。
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嚴選新鮮草莓製成的果泥和果乾，
每一口都能吃到草莓的濃郁香氣與酸甜滋味，
口感軟Q帶勁，
咀嚼中果香四溢，
讓人愛不釋口。

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用料一樣豐富，
但和牛嘎餅又是截然不同的風味。
口感Q彈的雪Q餅，
搭配鹹香微辣的小魚乾和花生，
鹹香微辣的滋味讓人欲罷不能，
Q彈的口感讓人越吃越涮嘴。

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台中伴手禮 茉莉森森 法式一口塔

草莓季到了，
茉莉森森的法式一口塔搭配新鮮草莓也推出了草莓奶酪塔，
單一口味12入$320，
還可以搭配法式檸檬塔、法式生巧克力塔、綜合野莓塔，
來繽紛的綜合塔禮盒($350)
就可以一次享受兩種以上的口味囉~

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自家烘烤的減糖塔皮，
再加檸檬塔餡緩緩的擠入塔皮中。

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再撒上食用乾燥玫瑰花瓣，
整個看起來超浪漫的。

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這次我搭配的是法式檸檬塔和草莓奶酪塔，
試問哪個女孩看到這一組，
不會被那繽紛浪漫的感覺吸引?

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一口塔需要冷凍保存，
要食用前讓檸檬塔慢慢回溫，
就可以嘗到像冰淇淋一樣，
綿軟冰心的口感。
檸檬香氣濃郁，
讓人感到清新舒爽。

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草莓奶酪塔塔上點綴著大顆飽滿的草莓，
我才拿回家，
就讓Q比迫不及待的想吃。
酥脆的塔皮裡包裹著帶著莓果香氣的內餡，
加上草莓多汁的酸甜，
莓果的香氣十足，
口感豐富。

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台中伴手禮 茉莉森森 蛇年限定禮盒

好吃的小點心，
加上豐富的組合，
茉莉森森的禮盒組也是不少人送禮的首選。

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迎接金蛇年，
特別推出蛇來運轉雙喜雙層禮盒，
蒂芬妮藍的外盒非常的有質感，
將牛軋餅、雪Q餅、堅果塔、芝麻糖/花生糖收入，
一次就可以吃到茉莉森森多款人氣點心，

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豪華禮盒組可愛Q版造型的外盒，
不僅喜氣也多了幾分童趣感。

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茉莉森森的豪華禮盒組的內容物可以客製化搭配，
像是牛嘎餅、堅果塔，
也可以搭配牛嘎餅、堅果塔和耳掛咖啡包，
想要喜慶一點的朋友建議搭配牛嘎餅、花生糖、芝麻糖或堅果塔、花生糖、芝麻糖等組合，
如果有特別想要的搭配，
可以加店家Line直接討論。
我這一組就是多種口味的牛嘎餅，
搭配花生糖、芝麻糖，
加上一個小醒獅的盒子，
非常適合年節送禮。
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花生糖、芝麻糖的外包裝寓意非常的吉祥，
收到這麼可愛，
上頭都是滿滿吉祥話的點心，
不管是親友、長輩還是合作夥伴，
誰能不心花怒放?

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花生糖使用雲林北港花生，
咀嚼中花生香、芝麻香濃郁，
酥香口感，
又不黏牙，
佐茶、配酒都很適合阿!!
那一包有錢有閒的真的是很多人心中所望阿~XD

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禮盒的部分搭配堅果塔、牛軋餅，
口味都可以自行搭配。

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喜歡自己或親朋好友的喜好搭配，
決定能送到心坎了。

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還能和濾掛咖啡搭配成禮盒。
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一盒禮盒，
兩種享受。
讓收禮的人在家就能輕鬆打造一個下午茶時光。

台中伴手禮｜茉莉森森年節禮盒，多口味牛嘎餅、堅果塔、雪Q餅一

台中伴手禮 茉莉森森 產品資訊與價目

茉莉森森的點心，
不僅美味、口味豐富，
更兼具美感。
價格親民的同時，
更能滿足您送禮的需求。

各類禮盒搭配都可以標示得很清楚，
有特別想要的規格也可以跟店家討論，
讓大家送出去的禮更能貼近收禮人的心啊!!
台中伴手禮｜茉莉森森年節禮盒，多口味牛嘎餅、堅果塔、雪Q餅一
搭配日文版DM，
送禮國外朋友也OK！

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想找CP值高的年節禮盒嗎？
茉莉森森的牛嘎餅、堅果塔，
絕對能讓您的禮盒脫穎而出！
真材實料的牛嘎餅、堅果塔，
加上多樣化的口味選擇、禮盒搭配，
價格卻相當親民。
送禮自用兩相宜，
讓您的年節送禮更添一份心意。

台中伴手禮 茉莉森森 店家資訊

營業時間：10：00～20：00
公休日:每週六定休，其他不定期店休，請在LINE詢問再前往
地址：台中市太平區長億六街15號
官方LINE：@664eukpu（新會員送50元優惠）
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**都看到最底端了，認真閱讀的孩子真真的值得獎勵!!祈願大家事事平安、貴人運滿滿*

 
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台中伴手禮 茉莉森森 伴手禮推薦 手作牛嘎餅 客製化禮盒
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