



想來點不一樣的台中伴手禮嗎？

以多口味手工牛嘎餅聞名的茉莉森森，

絕對能滿足你的味蕾！

每日費時手工製作製作牛嘎餅，

不加糖的配方，

以水果果乾帶出自然的甜度，

非常特別的小魚乾口味也非常的吸引人。

除了牛嘎餅，還有堅果塔、雪Q餅等多款甜點，

手工製作、新鮮現做，

每一口都是驚喜。

精緻的包裝設計，

禮盒搭配自由度高，

可以依據喜好客製化，

真的是年節送禮的最佳選擇。

無論是自用或是送禮，

都能讓你感受到滿滿的心意。





接收更多有趣的生活資訊也可以 喔~~

台中伴手禮 茉莉森森 位置

茉莉森森門市坐落於太平區長億六街，

鄰近長億高中，

最近還掛上了草莓˙季的布條，

非常的醒目。

店前臨時停車方便，

建議避開上下學的尖峰時段，

可以避免塞車的問題。

台中伴手禮 茉莉森森 手工製作牛嘎餅

茉莉森森的手工牛嘎餅口味不斷推陳出新，

除了經典的9種口味外，

還有季節限定的隱藏版柚香柚甜，

買給小朋友吃口味可以常常變化，

送禮也能每次都帶給收禮人不同的驚喜。

茉莉森森的牛嘎餅深受大家喜歡不是沒有原因的，

片片真材實料！

嚴選新鮮水果，

親手熬煮成濃郁果醬，

可以看到其中還有大塊的果肉顆粒。

再搭配香酥的餅乾，

造就了牛嘎餅獨特的口感與風味。

也因為費時費工，

所以想要購買或是大量送禮，

建議還是要先預定比較保險喔!!



茉莉森森招牌的手作牛嘎餅一共有十種口味，

真的一點都不想做選擇，

通通都想吃阿!!



抹茶牛奶、伯爵紅茶、繽紛香濃牛奶、香水草莓、檸檬青芒果、芒果、酸甜黑櫻桃、椰絲巧克力蔓越莓等八種甜口味，

還有一個超特別的香辣小魚乾花生，，

和隱藏版柚香柚甜，

共有十種口味。

還推出這麼多種口味，

對於喜歡花俏口味的我來說真的是一大福音阿!

台中伴手禮 茉莉森森 堅果塔

小巧可愛的堅果塔，

塔皮熱騰騰出爐的時候，

整個香氣超誘人的。



減糖塔皮搭配嚴選核桃、腰果、黑豆、胡桃、杏仁果、南瓜子等多種堅果，

和酸甜蔓越莓乾，

再撒上黑白芝麻。

酥脆塔皮搭配飽滿堅果，

口感層次豐富，

每一口都吃得到食材的原味。

年˙節禮盒中的堅果塔還是金箔版的，

送禮更顯貴氣奢華。

台中伴手禮 茉莉森森 雪Q餅

雪Q餅也是不少人來茉莉森森必買的，

今天架上有草莓雪Q餅和香辣小魚乾花生雪Q餅兩款。



嚴選新鮮草莓製成的果泥和果乾，

每一口都能吃到草莓的濃郁香氣與酸甜滋味，

口感軟Q帶勁，

咀嚼中果香四溢，

讓人愛不釋口。

用料一樣豐富，

但和牛嘎餅又是截然不同的風味。

口感Q彈的雪Q餅，

搭配鹹香微辣的小魚乾和花生，

鹹香微辣的滋味讓人欲罷不能，

Q彈的口感讓人越吃越涮嘴。

台中伴手禮 茉莉森森 法式一口塔

草莓季到了，

茉莉森森的法式一口塔搭配新鮮草莓也推出了草莓奶酪塔，

單一口味12入$320，

還可以搭配法式檸檬塔、法式生巧克力塔、綜合野莓塔，

來繽紛的綜合塔禮盒($350)

就可以一次享受兩種以上的口味囉~



自家烘烤的減糖塔皮，

再加檸檬塔餡緩緩的擠入塔皮中。

再撒上食用乾燥玫瑰花瓣，

整個看起來超浪漫的。

這次我搭配的是法式檸檬塔和草莓奶酪塔，

試問哪個女孩看到這一組，

不會被那繽紛浪漫的感覺吸引?

一口塔需要冷凍保存，

要食用前讓檸檬塔慢慢回溫，

就可以嘗到像冰淇淋一樣，

綿軟冰心的口感。

檸檬香氣濃郁，

讓人感到清新舒爽。

草莓奶酪塔塔上點綴著大顆飽滿的草莓，

我才拿回家，

就讓Q比迫不及待的想吃。

酥脆的塔皮裡包裹著帶著莓果香氣的內餡，

加上草莓多汁的酸甜，

莓果的香氣十足，

口感豐富。

台中伴手禮 茉莉森森 蛇年限定禮盒

好吃的小點心，

加上豐富的組合，

茉莉森森的禮盒組也是不少人送禮的首選。



迎接金蛇年，

特別推出蛇來運轉雙喜雙層禮盒，

蒂芬妮藍的外盒非常的有質感，

將牛軋餅、雪Q餅、堅果塔、芝麻糖/花生糖收入，

一次就可以吃到茉莉森森多款人氣點心，

豪華禮盒組可愛Q版造型的外盒，

不僅喜氣也多了幾分童趣感。

茉莉森森的豪華禮盒組的內容物可以客製化搭配，

像是牛嘎餅、堅果塔，

也可以搭配牛嘎餅、堅果塔和耳掛咖啡包，

想要喜慶一點的朋友建議搭配牛嘎餅、花生糖、芝麻糖或堅果塔、花生糖、芝麻糖等組合，

如果有特別想要的搭配，

可以加店家Line直接討論。

我這一組就是多種口味的牛嘎餅，

搭配花生糖、芝麻糖，

加上一個小醒獅的盒子，

非常適合年節送禮。



花生糖、芝麻糖的外包裝寓意非常的吉祥，

收到這麼可愛，

上頭都是滿滿吉祥話的點心，

不管是親友、長輩還是合作夥伴，

誰能不心花怒放?

花生糖使用雲林北港花生，

咀嚼中花生香、芝麻香濃郁，

酥香口感，

又不黏牙，

佐茶、配酒都很適合阿!!

那一包有錢有閒的真的是很多人心中所望阿~XD

禮盒的部分搭配堅果塔、牛軋餅，

口味都可以自行搭配。

喜歡自己或親朋好友的喜好搭配，

決定能送到心坎了。

還能和濾掛咖啡搭配成禮盒。



一盒禮盒，

兩種享受。

讓收禮的人在家就能輕鬆打造一個下午茶時光。

台中伴手禮 茉莉森森 產品資訊與價目

茉莉森森的點心，

不僅美味、口味豐富，

更兼具美感。

價格親民的同時，

更能滿足您送禮的需求。

各類禮盒搭配都可以標示得很清楚，

有特別想要的規格也可以跟店家討論，

讓大家送出去的禮更能貼近收禮人的心啊!!



搭配日文版DM，

送禮國外朋友也OK！

想找CP值高的年節禮盒嗎？

茉莉森森的牛嘎餅、堅果塔，

絕對能讓您的禮盒脫穎而出！

真材實料的牛嘎餅、堅果塔，

加上多樣化的口味選擇、禮盒搭配，

價格卻相當親民。

送禮自用兩相宜，

讓您的年節送禮更添一份心意。

台中伴手禮 茉莉森森 店家資訊

營業時間：10：00～20：00

公休日:每週六定休，其他不定期店休，請在LINE詢問再前往

地址：台中市太平區長億六街15號

官方LINE：@664eukpu（新會員送50元優惠）

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