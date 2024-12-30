想來點不一樣的台中伴手禮嗎？
以多口味手工牛嘎餅聞名的茉莉森森，
絕對能滿足你的味蕾！
每日費時手工製作製作牛嘎餅，
不加糖的配方，
以水果果乾帶出自然的甜度，
非常特別的小魚乾口味也非常的吸引人。
除了牛嘎餅，還有堅果塔、雪Q餅等多款甜點，
手工製作、新鮮現做，
每一口都是驚喜。
精緻的包裝設計，
禮盒搭配自由度高，
可以依據喜好客製化，
真的是年節送禮的最佳選擇。
無論是自用或是送禮，
都能讓你感受到滿滿的心意。
台中伴手禮 茉莉森森 位置
茉莉森森門市坐落於太平區長億六街，
鄰近長億高中，
最近還掛上了草莓˙季的布條，
非常的醒目。
店前臨時停車方便，
建議避開上下學的尖峰時段，
可以避免塞車的問題。
台中伴手禮 茉莉森森 手工製作牛嘎餅
茉莉森森的手工牛嘎餅口味不斷推陳出新，
除了經典的9種口味外，
還有季節限定的隱藏版柚香柚甜，
買給小朋友吃口味可以常常變化，
送禮也能每次都帶給收禮人不同的驚喜。
茉莉森森的牛嘎餅深受大家喜歡不是沒有原因的，
片片真材實料！
嚴選新鮮水果，
親手熬煮成濃郁果醬，
可以看到其中還有大塊的果肉顆粒。
再搭配香酥的餅乾，
造就了牛嘎餅獨特的口感與風味。
也因為費時費工，
所以想要購買或是大量送禮，
建議還是要先預定比較保險喔!!
茉莉森森招牌的手作牛嘎餅一共有十種口味，
真的一點都不想做選擇，
通通都想吃阿!!
抹茶牛奶、伯爵紅茶、繽紛香濃牛奶、香水草莓、檸檬青芒果、芒果、酸甜黑櫻桃、椰絲巧克力蔓越莓等八種甜口味，
還有一個超特別的香辣小魚乾花生，，
和隱藏版柚香柚甜，
共有十種口味。
還推出這麼多種口味，
對於喜歡花俏口味的我來說真的是一大福音阿!
台中伴手禮 茉莉森森 堅果塔
小巧可愛的堅果塔，
塔皮熱騰騰出爐的時候，
整個香氣超誘人的。
減糖塔皮搭配嚴選核桃、腰果、黑豆、胡桃、杏仁果、南瓜子等多種堅果，
和酸甜蔓越莓乾，
再撒上黑白芝麻。
酥脆塔皮搭配飽滿堅果，
口感層次豐富，
每一口都吃得到食材的原味。
台中伴手禮 茉莉森森 雪Q餅
雪Q餅也是不少人來茉莉森森必買的，
今天架上有草莓雪Q餅和香辣小魚乾花生雪Q餅兩款。
嚴選新鮮草莓製成的果泥和果乾，
每一口都能吃到草莓的濃郁香氣與酸甜滋味，
口感軟Q帶勁，
咀嚼中果香四溢，
讓人愛不釋口。
用料一樣豐富，
但和牛嘎餅又是截然不同的風味。
口感Q彈的雪Q餅，
搭配鹹香微辣的小魚乾和花生，
鹹香微辣的滋味讓人欲罷不能，
Q彈的口感讓人越吃越涮嘴。
台中伴手禮 茉莉森森 法式一口塔
草莓季到了，
茉莉森森的法式一口塔搭配新鮮草莓也推出了草莓奶酪塔，
單一口味12入$320，
還可以搭配法式檸檬塔、法式生巧克力塔、綜合野莓塔，
來繽紛的綜合塔禮盒($350)
就可以一次享受兩種以上的口味囉~
自家烘烤的減糖塔皮，
再加檸檬塔餡緩緩的擠入塔皮中。
再撒上食用乾燥玫瑰花瓣，
整個看起來超浪漫的。
這次我搭配的是法式檸檬塔和草莓奶酪塔，
試問哪個女孩看到這一組，
不會被那繽紛浪漫的感覺吸引?
一口塔需要冷凍保存，
要食用前讓檸檬塔慢慢回溫，
就可以嘗到像冰淇淋一樣，
綿軟冰心的口感。
檸檬香氣濃郁，
讓人感到清新舒爽。
草莓奶酪塔塔上點綴著大顆飽滿的草莓，
我才拿回家，
就讓Q比迫不及待的想吃。
酥脆的塔皮裡包裹著帶著莓果香氣的內餡，
加上草莓多汁的酸甜，
莓果的香氣十足，
口感豐富。
台中伴手禮 茉莉森森 蛇年限定禮盒
好吃的小點心，
加上豐富的組合，
茉莉森森的禮盒組也是不少人送禮的首選。
迎接金蛇年，
特別推出蛇來運轉雙喜雙層禮盒，
蒂芬妮藍的外盒非常的有質感，
將牛軋餅、雪Q餅、堅果塔、芝麻糖/花生糖收入，
一次就可以吃到茉莉森森多款人氣點心，
豪華禮盒組可愛Q版造型的外盒，
不僅喜氣也多了幾分童趣感。
茉莉森森的豪華禮盒組的內容物可以客製化搭配，
像是牛嘎餅、堅果塔，
也可以搭配牛嘎餅、堅果塔和耳掛咖啡包，
想要喜慶一點的朋友建議搭配牛嘎餅、花生糖、芝麻糖或堅果塔、花生糖、芝麻糖等組合，
如果有特別想要的搭配，
可以加店家Line直接討論。
我這一組就是多種口味的牛嘎餅，
搭配花生糖、芝麻糖，
加上一個小醒獅的盒子，
非常適合年節送禮。
花生糖、芝麻糖的外包裝寓意非常的吉祥，
收到這麼可愛，
上頭都是滿滿吉祥話的點心，
不管是親友、長輩還是合作夥伴，
誰能不心花怒放?
花生糖使用雲林北港花生，
咀嚼中花生香、芝麻香濃郁，
酥香口感，
又不黏牙，
佐茶、配酒都很適合阿!!
那一包有錢有閒的真的是很多人心中所望阿~XD
禮盒的部分搭配堅果塔、牛軋餅，
口味都可以自行搭配。
喜歡自己或親朋好友的喜好搭配，
決定能送到心坎了。
還能和濾掛咖啡搭配成禮盒。
一盒禮盒，
兩種享受。
讓收禮的人在家就能輕鬆打造一個下午茶時光。
台中伴手禮 茉莉森森 產品資訊與價目
茉莉森森的點心，
不僅美味、口味豐富，
更兼具美感。
價格親民的同時，
更能滿足您送禮的需求。
各類禮盒搭配都可以標示得很清楚，
有特別想要的規格也可以跟店家討論，
讓大家送出去的禮更能貼近收禮人的心啊!!
搭配日文版DM，
送禮國外朋友也OK！
想找CP值高的年節禮盒嗎？
茉莉森森的牛嘎餅、堅果塔，
絕對能讓您的禮盒脫穎而出！
真材實料的牛嘎餅、堅果塔，
加上多樣化的口味選擇、禮盒搭配，
價格卻相當親民。
送禮自用兩相宜，
讓您的年節送禮更添一份心意。
台中伴手禮 茉莉森森 店家資訊
營業時間：10：00～20：00
公休日:每週六定休，其他不定期店休，請在LINE詢問再前往
地址：台中市太平區長億六街15號
官方LINE：@664eukpu（新會員送50元優惠）
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