GOOGLE評論4.6顆星! 眾多好評推薦 ! 你還沒吃過嗎?

愛吃日料的朋友看過來~ 台北知名日式居酒屋 【吞兵衛元祖居酒屋】

給你最日式氛圍與風味 ! 菜單選擇多、食材新鮮

還有包廂用餐區喔 ! 店家位於 林森七條通 ，鄰近捷運、可搭公車、停車便利~

實在是 下班與同事朋友小酌、朋友聚餐、尾牙聚餐推薦 !

今天萱兒超豐盛分享給你~讓我們繼續看下去 !

吞兵衛元祖居酒屋|訂位資訊

【吞兵衛元祖居酒屋】 → 訂位資訊

電話 : 02-2562-7427

地址 : 台北市中山區林森北路119巷28號

營業時間 : 18:00~24:00 (最後出餐23:00) 週日定休

→ 吞兵衛 官方網站

→ 吞兵衛 粉絲專頁

→ 吞兵衛 Instagram

吞兵衛元祖居酒屋|交通&停車

【吞兵衛元祖居酒屋】

位在捷運中山站及松江南京站中間的林森七條通，走路約莫10分鐘

林森北路有許多公車,大眾交通非常方便 ~

【吞兵衛元祖居酒屋 停車資訊 】

機車 – 可停至店家對面的收費停車場

汽車 – 可停至 [林森公園地下停車場]，走路約６分鐘。

原來日本居酒屋文化是這樣!

【吞兵衛元祖居酒屋】 居酒屋文化

穿上日本居酒屋制服，在體驗中學習到居酒屋文化

才知道原來在日本，大家一進到日本居酒屋

第一優先會先點”酒”，多數為啤酒，來當作這場聚餐的開始~

再來慢慢點其他餐食。入座後店家會先送上付費的一些小菜，有點類似”服務費”的意思 ~

較傳統的居酒屋，除了吧檯空間，多數為榻榻米座位包廂喔 !

吞兵衛元祖居酒屋|一樓用餐區

吧檯式用餐區 ~ 還有電視可以觀看

特別的是 電視節目是直接連線 日本電視台 唷~

從店門口到入內用餐，讓你一進到 【吞兵衛元祖居酒屋】 就彷彿來到日本用餐 !

【吞兵衛元祖居酒屋】 菜色就是日本口味，酒類就是日本酒 !

餐廳內的陳列擺設也是日本氣氛~從食材購買到店內陳列裝飾，處處都要求嚴格高標準!!

且店家部份食材還是特別從日本專門引進喔 !!

【吞兵衛元祖居酒屋】 許多知名藝人、名人都有來用餐 !

可見其美味與正宗 !! 想體驗日本氛圍與日本風味餐點的朋友~ 趕快朋友揪起來!

吞兵衛元祖居酒屋|特色樓梯

【吞兵衛元祖居酒屋】

前往2樓的樓梯，好特別呀 !!

客人喝完的日本酒，店家就會將其酒標撕下並貼上 !

多年來造就這壯觀的場景 ! 太酷了 ~

(酒後不開車，安全有保障)

吞兵衛元祖居酒屋|二樓包廂

傳統居酒屋為”榻榻米座位 ” 也稱作「座席」或稱「たたみ席」

【吞兵衛元祖居酒屋】 的包廂為 挖洞座位（掘りごたつ）榻榻米

入內需拖鞋，有提供室內拖鞋，

桌子下方是有可以放腳的凹槽，有提供座墊，可盤腿坐或跪坐~

( 連包廂都充滿日式氣息 !! ) 包廂更適合多人聚餐~

雖然非完全隱蔽式包廂，但也稍有隱私性 ~

2F~4F 皆為包廂，要記得先訂位唷 !! ( 最大包廂還有投影機 ! )

吞兵衛元祖居酒屋|今日餐點推薦

今日用餐餐點分享~ 份量約3~4人份量 !

在日式包廂中用餐、搭配日本酒 ，一邊閒聊~非常棒的感覺!

招牌-階梯生魚片 (寓意步步高升)

【吞兵衛元祖居酒屋】 招牌餐點 – 階梯式生魚片。必點推薦

階梯式設計，也有步步高升之意 !

超豐盛的各種生魚片組合、鮭魚卵軍艦、天使紅蝦等組合 ~

(這道拼盤以當日新鮮魚種製作，品項可能有所變動喔)

生魚片很新鮮，切得很厚~ 每口都超滿足的!!

花枝切刀很細膩，入口幾乎入口即化~~

光是這道[階梯式生魚片] 就讓我覺得幸福滿滿~~

愛吃生魚片的朋友，必點 !! 不只視覺驚艷，吃得更是幸福的瞇眼~

喜之次一夜乾 (日本夢幻魚種)

喜之次一夜乾 (日本夢幻魚種喜知次)

日本原裝進口！北海道頂級名物 ! 也被稱作 世界最高級白肉魚

其產量極稀少擁有 深海紅寶石美名 !! 魚肉油脂豐富，脂肪含量就高達20% ~

吃起來肉質Q彈細緻，帶有鮮甜~~ 非常好吃!!

且沒有細刺，很適合搭配為小酌餐點 !

沖繩苦瓜 (沖繩夏日蔬菜之王)

沖繩苦瓜 是沖繩的夏日蔬菜之王 !

其特色是有著濃烈的甘苦味 ~ 搭配其他配料更豐富這道的口感風味

吃起來開胃爽口，我很愛這道的甘苦風味，非常適合當前菜或是下酒菜 !

明太子起司玉子燒 (人氣餐點推薦)

日料中怎麼能少了 玉子燒系列餐點 !!

明太子起司玉子燒 吃的到明太子的嗶啵口感還有濃郁的起司在嘴裡化開

吃起來軟嫩還有蛋的迷人香氣 ~ 配飯吃或來杯日本酒都非常對味。

竹輪唐揚 (清爽炸物推薦)

日式經典美食食材 – 竹輪

將粉薄脆口Q彈的竹輪 ，沾上清爽酸甜的塔塔醬再包上美生菜 ~ 超美味!!

山芋明太子焗烤 (濃郁起司愛好推薦)

使用山藥泥及明太子混合 製成 ~

表層烤至焦香~濃郁起司風味加上明太子簡直絕配 !

韓式炸雞 (吃得到堅果香氣)

韓式炸雞 ~ 經典韓式餐點

將雞肉炸至金黃酥脆再裹上韓國風味釀醬

吃起來鹹甜不膩、帶點微辣且鮮嫩多汁，還能吃到堅果的香氣 !

搭配下面的酒品，更是對味 !

酒類推薦

梅酒瑪格利 (清甜爽口女生最愛)

梅酒瑪格利 梅酒與瑪格麗塔結合，喝起來酸甜爽口

甜甜的~ 很好喝，很適合女性風味 !!

特別是以傳統黃鋁米酒壺裝與杯器，感覺很韓式耶!

聽說還能點”熱”的唷~ 冬天喝更是暖暖~

青竹日本酒 (萱兒大推)

日本酒 搭配 竹子設計的容器 ，也太可愛了 ~~ 濃濃日本氛圍 !!

日本清酒我也不知是甚麼品牌，但喝起來很順口回甘 ! 很好喝~超愛!!

吃日料一定要點 青竹日本酒 搭配日料更美味!!

吞兵衛元祖居酒屋|用餐心得

吃完覺得 難怪那麼多人推薦 【吞兵衛元祖居酒屋】 !

在地經營30年 以上， GOOGLE好評居然高達4.6顆星 ! 不是沒有原因的!

餐點很有創意又好吃 ! 生食(生魚片) 新鮮且份量實在 !

從門口就能看到滿滿日本旗幟與燈籠，可以說是整條街最亮眼得存在了!

店內環境充滿日本風情 ! 包廂區就能感受到那種放鬆的感覺

能聽到大家歡樂的談笑聲 ! 我與友人也被感染了輕鬆愉悅的心情 !

整個用餐過程，視覺與味覺都讓人驚艷且印象深刻 !

2樓~4F 皆為榻榻米包廂設計， 很適合多人聚餐、朋友聚會小酌、慶生等活動~

【吞兵衛元祖居酒屋】 店家生意很好~ 大家記得一定要先預約唷!!

→ 訂位資訊

吞兵衛元祖居酒屋|相關資訊

【吞兵衛元祖居酒屋】 → 線上訂位

電話 : 02-2562-7427

地址 : 台北市中山區林森北路119巷28號

營業時間 : 18:00~24:00 (最後出餐23:00) 週日定休

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