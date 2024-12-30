這次來府中捷運站附近買爆紅的巷弄內波霸珍珠奶茶，經過鳥來伯糖葫蘆時發現這裡的排隊人潮非常誇張，查了一下發現原來這間也是板橋排隊名店，他們的糖葫蘆一支只要25元起，連草莓口味的也只要40元，這價格實在佛心不買對不起自己，但要買一定要做好排隊的準備，陳小兔當天排了1.5小時才買到非常的辛苦，既然都花時間排隊了，一定要買爆它阿！

▲鳥來伯糖葫蘆位在服飾旁店的騎樓內，整個騎樓都被滿滿的排隊人潮占據，大家都是衝著這便宜又好吃的糖葫蘆而來。

▲店家在柱子上有貼上排隊動線和注意事項，先看過覺得能配合再購買喔！

▲鳥來伯糖葫蘆菜單：糖葫蘆一共有四種口味，分別是番茄、葡萄、草莓、番茄夾蜜餞。

▲草莓 40元：一串有七棵草莓，草莓是有挑選過的外觀和形狀都很漂亮，咬下去首先可以感受到糖衣的脆度，再來嘗到草莓的水份和果香，整體甜度適中，40元能品嘗到七顆草莓還是很不可思議！

▲葡萄 25元、番茄 25元：葡萄一串有七棵，各個色澤飽滿又大顆，葡萄皮是可以直接吃的，咬開後葡萄水份馬上在嘴中爆開，又香又甜很讓人驚艷。番茄一串有八顆，也是水份很充足，水果非常新鮮，吃完才了解到為什麼這個小攤會如此熱門。

雞蛋糕短評：假日生意非常好，當天排了1個多小時才排到，買了草莓、葡萄和番茄口味，草莓飽滿甜度高，葡萄充滿水分咬了會噴汁，番茄酸酸的口感很不錯，東西很好吃只是排隊真的要排很久。



用餐環境

餐點★★★★★

服務★★★★

CP值★★★★



【鳥來伯糖葫蘆美食資訊】

地址：新北市板橋區中山路一段50巷11號

電話：無

官網：line

營業時間：14:30–20:30(平日)、13:30–20:30(六日)

外送：無

線上預定：無

停車場：無

服務費：無

洗手間：無

刷卡：無

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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