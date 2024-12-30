▲2024.12.21楊梅社大薩克斯風團班，歡度聖誕節在 《青林農場》。

▲《青林農場》位於桃園觀音的青林農場。

▲《青林農場》園區寬廣入門有一座浪漫的水上玻璃教堂。

▲這天有幾個團體在這裡包場活動，很是熱鬧。

▲綠意盎然的園區，大小孩嬉戲在泡泡滿天飛舞的青青草原上。

▲溜滑梯、迷你超跑、小火車...等，兒童遊樂設施齊全。

▲咩咩羊探頭討食。

▲「青林農場」烤肉區、控窯區🛖…等，人潮眾多，熱鬧非凡。

▲「青林農場」控窯樂。

▲園區後面還有大花園，向日葵花田、紫色浪漫的馬鞭草花田🪻，麥桿菊花田，春天可以來是賞花。

▲在洗手間看到「茅房」二個字，讓人會心一笑。

▲農場的「南洋咖啡廳」。

▲「南洋咖啡廳」室內高眺寬敞，三面臨窗的自然光線投入，陽光的藍色餐桌迎賓。

▲在這裡辦活動、用餐、下午茶都很不錯。

▲楊梅社大薩克斯風團班，師生齊聚一堂。

▲這次是楊梅社大薩克斯風團班師生，攜家帶眷一起在這裡歡度聖誕佳節。

▲時逄聖誕佳節，現場聖誕老人應景發禮物。

▲我們玩賓果遊戲，得到電動的聖誕小物件，超高興的。

▲載上聖誕應景的帽子，就是大人也會起童心。

▲在餐廳裡，我點了青林風味套餐：「紅酒牛肉」。

▲「紅酒牛肉」套餐：牛肉燉得柔嫩，很下飯。

▲點了青林風味套餐，可以無限自助沙拉、麵包、濃湯、咖啡茶飲；餐點與下午茶全包了，很不錯哦。

▲餐廳附設影音設備，在這裡薩克斯風團員們，大展身手，愛唱歌的友人，也跟著大展歌喉，現場熱鬧滾滾。

▲「青林農場」是個大人小孩皆宜的親子休閒農場，園門票$100元，可全額折抵消費，是個很不錯的休閒農場，特地寫來紀錄到此一遊。

==========

『青林農場』

地 址：桃園市觀音區大湖路二段131之1號

電 話：(03) 498 7747

營業時間：星期一~五 9:30~17:00；星期六、日 9:00~17：30

粉絲團：

==========

#桃園觀音區 #桃園觀音農場 #觀音農場 #桃園觀音農場餐廳 #親子農場 #ivenの窩趴趴走分享生命中的美好

※Iven感謝您的瀏覽賞文，本文是我在試用過後的體驗一些心得，其中成份內容，皆引自此產品、粉絲頁、官網等彙總介紹，本篇非合作文，乃本人實際食用體驗心得，因品味感覺是很主觀的，每人所遇的狀況也可能有所不同，無廣告意圖（非商業性質）僅供參考、無推銷之意。