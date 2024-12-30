今天帶大家來到龍山寺最特別的手搖飲「德草安青」，擁有百年歷史的青草店，搖身一變成為文青風美拍店面，門前還有草本手搖飲，絕對是龍山寺捷運站打卡景點，推薦大家來喝好喝的青草茶鮮奶，買手搖飲別忘了「免費求藥籤，抽中請你喝飲料」，店內每個角落都超美超好拍照，來到龍山寺拜拜，非常值得順道來德草安青唷！我最常買的是他們家的「即飲包草本湯飲」，好喝順口，還能輕鬆煮出暖心雞湯唷！

龍山寺景點！萬華百年青草店「德草安青」

是不是覺得「德草安青」的名字很特別，其實他的原名是德安青草行，是萬華百年青草店，1898年從青草巷的老攤起家，由現在老闆的阿公林阿連開始經營，原本的店名「德安」，是阿公開業時的期許，要有醫德，帶給人們平安健康。2024年改造後的店面，大門旁的「德來不易，安身益命」就是不忘阿公的訓勉，將這個百年青草店傳承至第四代。由於商標法的緣故，再將名字重新組裝改為「德草安青」。

德草安青在龍山寺旁的西昌街上開了一間全新的「中藥青草店」，文青質感店面開幕就成為年輕人的打卡點，龍山寺最美青草店！當然他不只是間青草店，更開發出許多產品，他們家的「即飲包草本湯飲」就超級熱賣～

德草安青｜店內環境開箱

德草安青就在萬華龍山寺旁的西昌街上，一排的老店就這一間特別美，就是他了！大家一定要來買杯特色的青草世家養生手搖飲唷！

店內文青的裝潢，打造復古又精緻的青草藥行，真的每個角落都超美、超好拍照唷！喜歡老屋改裝、復古文青店面的朋友們，千萬別錯過這間！

德草安青｜青草世家草本手搖飲

每到週末，可以看到門口排了一排遊客，德草安青的手搖飲非常熱賣，可以喝到外面喝不到的口味，草本茶飲包含青草茶、百草茶、苦茶、牛蒡茶等等～我推薦一定要來一杯青薄拿鐵，古早味青草茶和鮮奶很搭，青草茶的甜度不會太高，一起喝會有青草茶的香氣，但又有鮮奶的濃厚，我好愛呀！

德草安青的明星商品「蜂蜜檸檬蘆薈露」也超好喝！是使用真的蘆薈手工製作，現場還能看到蘆薈本人唷～倒入Ｑ軟清爽的蘆薈，再加入蜂蜜檸檬，酸甜解膩又有脆脆軟軟的口感，推推必買！

德草安青｜免費求藥籤，抽中請你喝飲料！

以前的人來到龍山寺是為了求藥籤，再到青草店抓藥帖，來到德草安青可以免費求有趣的藥籤，今天家人抽到「恭喜你報告寫到天亮」真是欲哭無淚～當然若是你運氣好抽到十五號 「你現在應該有點口渴了」就可以免費獲得一杯「古早味青草茶」唷！

大家趕快約朋友來龍山寺拜拜求平安，再到德草安青試試手氣免費求藥籤，抽中就能獲得一杯青草茶唷～～～

德草安青｜必吃甜點回甘龜苓膏

來喝飲料，也別忘了買一顆古早味甜點，好吃的「回甘龜苓膏」，其實我本身不是很愛龜苓膏的味道，但是他們家的龜苓膏真的不苦會回甘，搭配蜂蜜一起享用，Ｑ軟冰冰涼涼還能降火氣，真的太讚了

德草安青｜青草世家養生膳飲

德草安青最有名的產品就是一系列的「草本湯飲」，超方便的即飲包，只要隔水加熱拆開包裝就能享用，不用自己熬煮中藥材，直接喝超方便，而且意外的很順，年輕人（我）也敢喝的養生飲！

開箱｜青草膳鐵人活力飲

女孩們我推薦「青草膳鐵人活力飲」，裡面添加補鐵的成份，有牛乳埔、狗尾草等草藥，而且喝起來沒有什麼中藥味，是好喝的養生湯，不用花時間熬煮，真的太方便！

開箱｜青草膳美人四物飲

「青草膳美人四物飲」也是我會囤貨的青草膳，是對女生很棒的調理飲品，平時出去買四物湯一碗都不少錢，直接買德草安青回家，想喝的時候隔水加熱就能享用，而且還可以煮雞湯、藥膳鍋唷！

超方便！10分鐘煮養生雞湯

懶人料理推薦給你們！在家DIY煮好喝的藥膳雞湯，味道不輸餐廳的藥膳鍋，重點是價位更實惠，還可以加入自己喜歡的食材，下班回家想喝一碗熱騰騰的雞湯，就交給德草安青的「草本湯飲」吧！

今天晚餐煮2人份的牛乳埔雞湯，只要將青草膳鐵人活力飲倒入快煮鍋中，再加入雞肉，熬煮至雞肉熟透即可，可以加入紅棗、枸杞作點綴，暖呼呼的雞湯就能上桌囉！

真的不用開火，用快煮鍋就能完成，雞肉煮熟透就可以享用，約10-15分鐘快速上桌，還可以加入麵條、蔬菜，就是營養健康的一餐囉！

德草安青｜必買推薦祖傳秘製藥洗

除了草本湯飲之外，這次我還買了德草安青的「祖傳秘製藥洗」，據說這也是大家很愛的明星商品，可以用來按摩舒緩緊繃，這次買回家給媽咪使用，先在緊繃處熱敷，再噴上藥洗按摩至吸收～媽咪說很好用超滿意！特別推薦給手腳冰冷的女孩，可以買回家按摩唷！

你們還不知道龍山寺這間網美打卡的熱門景點嗎！？趕快來德草安青喝杯青草世家草本手搖飲，再到店裡求一支藥籤，真的超有趣超好玩～草草難了事，嚐嚐你便知！

德草安青｜詳細店家資訊