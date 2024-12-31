這次回宜蘭又發現了一個小寶藏店家！

在家附近走路就能到的小餐館——匙家（免不了諧音梗），

由兩位年輕人（應該是夫妻吧？）經營。

菜色不算很多，但很貼心地有提供飯麵類選擇，

所以對於一個人來用餐來說應該是蠻友善的。

整體價格來看，單項熱炒約200元上下，

飯麵類主食約在100~150元左右，

分量大小大約是3~4個人可以分享，

甚至還有賣調酒，這是一個滿特別的定位。

不管如何，趕快來試試吧！

🍶匙家店家資訊

地址：宜蘭縣宜蘭市校舍路50號

電話：039372328

營業時間：11:30–14:30、17:00–22:00（周一公休）



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🥒 韭菜小黃瓜（$50）

帶微微辣，跟一般涼拌小黃瓜有點不一樣，

有點韓式的感覺！非常好吃，推薦點來試試！

🍶 酒釀大根（$50）

清香但沒有太強的酒味，

以梅子為主調，酸酸甜甜的，滿好吃的。

🍊 橙汁東坡肉（$230）

這道也超讚，橙汁調味讓東坡肉不會那麼油膩，

油脂部分入口即化，好肥啊！

醬汁非常下飯，搭配煮得很好的米飯，

隨便吃掉兩碗都不是問題！

🦑 三杯軟絲（$220）

調味適中，軟絲的熟度也不會過硬，

裡面還有一些杏鮑菇，很下飯。

🥬 蛋酥高麗菜（$120）

外面如果沒有蛋酥的話，應該要$150了，

堆得像小山一樣，視覺上先加5分！

口感清脆，搭配蛋酥增加了層次感，

還有淡淡的油脂香味，不錯吃！



🍵 甜點熱茶

這是招待的，應該每位都有吧！

茉莉花茶搭配蘋果乾，濃度很夠，

飯後來一杯很棒（應該是T世家）。

甜點是芋泥米餅，一口吃下去當結尾挺不錯的！

總結

對於這樣的優質小店，我必須大力推薦！

雖然目前品項不算太多，但這次點的菜都沒有雷，

CP值相當不錯，該有的精緻度和價格也很合適，

期待他們推出更多菜色！有機會一定會再來！

🍶匙家店家資訊

地址：宜蘭縣宜蘭市校舍路50號

電話：039372328

營業時間：11:30–14:30、17:00–22:00（周一公休）