這次回宜蘭又發現了一個小寶藏店家！
在家附近走路就能到的小餐館——匙家（免不了諧音梗），
由兩位年輕人（應該是夫妻吧？）經營。
菜色不算很多，但很貼心地有提供飯麵類選擇，
所以對於一個人來用餐來說應該是蠻友善的。
整體價格來看，單項熱炒約200元上下，
飯麵類主食約在100~150元左右，
分量大小大約是3~4個人可以分享，
甚至還有賣調酒，這是一個滿特別的定位。
不管如何，趕快來試試吧！
🍶匙家店家資訊
地址：宜蘭縣宜蘭市校舍路50號
電話：039372328
營業時間：11:30–14:30、17:00–22:00（周一公休）
🥒 韭菜小黃瓜（$50）
帶微微辣，跟一般涼拌小黃瓜有點不一樣，
有點韓式的感覺！非常好吃，推薦點來試試！
🍶 酒釀大根（$50）
清香但沒有太強的酒味，
以梅子為主調，酸酸甜甜的，滿好吃的。
🍊 橙汁東坡肉（$230）
這道也超讚，橙汁調味讓東坡肉不會那麼油膩，
油脂部分入口即化，好肥啊！
醬汁非常下飯，搭配煮得很好的米飯，
隨便吃掉兩碗都不是問題！
🦑 三杯軟絲（$220）
調味適中，軟絲的熟度也不會過硬，
裡面還有一些杏鮑菇，很下飯。
🥬 蛋酥高麗菜（$120）
外面如果沒有蛋酥的話，應該要$150了，
堆得像小山一樣，視覺上先加5分！
口感清脆，搭配蛋酥增加了層次感，
還有淡淡的油脂香味，不錯吃！
🍵 甜點熱茶
這是招待的，應該每位都有吧！
茉莉花茶搭配蘋果乾，濃度很夠，
飯後來一杯很棒（應該是T世家）。
甜點是芋泥米餅，一口吃下去當結尾挺不錯的！
總結
對於這樣的優質小店，我必須大力推薦！
雖然目前品項不算太多，但這次點的菜都沒有雷，
CP值相當不錯，該有的精緻度和價格也很合適，
期待他們推出更多菜色！有機會一定會再來！
🍶匙家店家資訊
地址：宜蘭縣宜蘭市校舍路50號
電話：039372328
營業時間：11:30–14:30、17:00–22:00（周一公休）