為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 一家小店，滿滿驚喜！宜蘭「匙家」餐點推薦，讓人一試成主顧！

一家小店，滿滿驚喜！宜蘭「匙家」餐點推薦，讓人一試成主顧！

宜蘭美食 匙家 小餐館 宜蘭餐廳 more
2024-12-31 00:01:00 文字：Yi Hsin Ou
share
Yi Hsin Ou

Yi Hsin Ou
close

一家小店，滿滿驚喜！宜蘭「匙家」餐點推薦，讓人一試成主顧！

這次回宜蘭又發現了一個小寶藏店家！
在家附近走路就能到的小餐館——匙家（免不了諧音梗），
由兩位年輕人（應該是夫妻吧？）經營。
菜色不算很多，但很貼心地有提供飯麵類選擇，
所以對於一個人來用餐來說應該是蠻友善的。

整體價格來看，單項熱炒約200元上下，
飯麵類主食約在100~150元左右，
分量大小大約是3~4個人可以分享，
甚至還有賣調酒，這是一個滿特別的定位。
不管如何，趕快來試試吧！

🍶匙家店家資訊
地址：宜蘭縣宜蘭市校舍路50號
電話：039372328
營業時間：11:30–14:30、17:00–22:00（周一公休）


檢視較大的地圖

一家小店，滿滿驚喜！宜蘭「匙家」餐點推薦，讓人一試成主顧！

🥒 韭菜小黃瓜（$50）
帶微微辣，跟一般涼拌小黃瓜有點不一樣，
有點韓式的感覺！非常好吃，推薦點來試試！

 

 

一家小店，滿滿驚喜！宜蘭「匙家」餐點推薦，讓人一試成主顧！

🍶 酒釀大根（$50）
清香但沒有太強的酒味，
以梅子為主調，酸酸甜甜的，滿好吃的。

一家小店，滿滿驚喜！宜蘭「匙家」餐點推薦，讓人一試成主顧！

🍊 橙汁東坡肉（$230）
這道也超讚，橙汁調味讓東坡肉不會那麼油膩，
油脂部分入口即化，好肥啊！
醬汁非常下飯，搭配煮得很好的米飯，
隨便吃掉兩碗都不是問題！

一家小店，滿滿驚喜！宜蘭「匙家」餐點推薦，讓人一試成主顧！

🦑 三杯軟絲（$220）
調味適中，軟絲的熟度也不會過硬，
裡面還有一些杏鮑菇，很下飯。

 

 

 

 

 

一家小店，滿滿驚喜！宜蘭「匙家」餐點推薦，讓人一試成主顧！

🥬 蛋酥高麗菜（$120）
外面如果沒有蛋酥的話，應該要$150了，
堆得像小山一樣，視覺上先加5分！
口感清脆，搭配蛋酥增加了層次感，
還有淡淡的油脂香味，不錯吃！
 

一家小店，滿滿驚喜！宜蘭「匙家」餐點推薦，讓人一試成主顧！

🍵 甜點熱茶
這是招待的，應該每位都有吧！
茉莉花茶搭配蘋果乾，濃度很夠，
飯後來一杯很棒（應該是T世家）。
甜點是芋泥米餅，一口吃下去當結尾挺不錯的！

總結
對於這樣的優質小店，我必須大力推薦！
雖然目前品項不算太多，但這次點的菜都沒有雷，
CP值相當不錯，該有的精緻度和價格也很合適，
期待他們推出更多菜色！有機會一定會再來！

🍶匙家店家資訊
地址：宜蘭縣宜蘭市校舍路50號
電話：039372328
營業時間：11:30–14:30、17:00–22:00（周一公休）

文章標籤
宜蘭美食 匙家 小餐館 宜蘭餐廳 隱藏版美食 熱炒 調酒 酒蒸蛤蜊 三杯軟絲 東坡肉 高麗菜 甜點時間 宜蘭旅行 餐廳推薦 美食探險 宜蘭市 食在OuEC 食記 OuEC
創作者介紹
創作者 OuEC 的頭像
OuEC

食在OuEC

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
相關商家

匙家

phone03-9372328
place宜蘭縣宜蘭市校舍路50號
4.55 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
5.00
share place
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up