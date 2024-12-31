從上次到裕民夜市後

隔了二個多星期

潔西麻又來了

這裡不是個逛街的夜市

而是常態性很多餐飲小吃的夜市

所以有名的小吃蠻多間的

這間裕民街56巷口小籠湯包的知名度就很高

看一下菜單

品項沒有很多種

主食有七樣

湯品二樣

飲料只有一種古早味紅茶

最後是紅豆紫米粥

最有名有是大家都會點的小籠湯包一籠90元

潔西麻寫完外帶單

先結帳之後會給號碼牌

上面有寫號碼不是出餐順序

是用來辨認拿餐而已

等待的時候拍幾張照片

師傅們很認真在包小籠湯包

因為晚餐時間小籠湯包賣的很快

師傅們的手都沒停過

趁師傅掀蓋的時候借拍一張熱騰騰要出餐的小籠湯包

這份現蒸麻辣臭豆腐也是招牌餐點之一

一份75元

外帶的小籠湯包是放在便當盒裡面

下面舖墊了一些薑絲

不要薑絲的話要提早講唷

另外還會附醬油與辣椒醬調料包

這種現包的手工湯包蠻好吃的

手工包的跟機器包的感覺是吃的出來

因為手工包的湯包比較有細緻感

湯包的皮不會過厚

如果餡料能再多一點點會更好吃

56巷口湯包就在也很有名的小阿姨米粉湯對面的巷子裡

站在潔西麻拍照的這個位置往右邊看就能看到了

買完湯包來買飲料

耕心園是非常平價又好喝的手搖飲

在夜市差不多中間的地段

門牌是51號

他們家大杯的仙草奶茶 布丁奶茶 珍珠奶茶通通只要25元

還有蜂蜜蘆薈汁 青蛙下蛋也是大杯的25元

其它飲品都比一般市售手搖飲便宜很多

真的是一間必買的手搖飲店

重點是沒有偷工減料唷

每杯都很好喝

第三間來到老字號的紅豆湯圓

從這間轉角的7-11對面巷子走進去

站在巷口牙醫那邊就能看到大排長龍的隊伍等著買紅豆湯圓

大家都叫這間紅豆湯圓

在裕民夜市這裡換了幾個位置

死忠的客人還是會追隨來購買

紅豆湯圓目前是在裕民街111巷1號

地址很好記

從招牌上看過去每碗都是50元

有紅豆湯圓 招牌湯圓 花生湯圓 燒仙草

主要是所有的料都是現煮

老闆娘記性還很好

誰點了什麼料最後都不會拿錯

還非常客製化

將自己的飲食偏好跟老闆娘講一下

不要太誇張老闆娘都會做

比如只要紅豆湯

或是燒仙草不要料只要花生等等

現煮搭配紅豆湯的料就是這些古早味的湯圓 脆圓 芋圓 地瓜圓等等

總共有八樣

另外加上燒仙草使用的硬花生

在排隊的時候就能先想好要加哪四種料了

等輪到自己的時候直接跟老闆娘講要哪幾種料

就能縮短別人排隊的時間

這間紅豆湯圓除了現煮的料以外

紅豆湯不會煮的死甜應該是受大家歡迎的主要因素

冬天吃上一碗熱呼呼的紅豆湯是很好的選擇

店家資訊：

56巷口湯包 新北市板橋區裕民街56巷1號

耕心園 新北市板橋區裕民街51號

紅豆湯圓 新北市板橋區裕民街111巷1號

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