為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 潔西麻的美食日記─【新北/板橋】裕民夜市-->56巷口湯包/耕心園平價手搖飲/裕民街紅豆湯圓

潔西麻的美食日記─【新北/板橋】裕民夜市-->56巷口湯包/耕心園平價手搖飲/裕民街紅豆湯圓

新北美食 新北小吃 56巷口湯包 手工小籠湯包 more
2024-12-31 05:21:00 文字：潔西貝比的生活小事
share
潔西貝比的生活小事

潔西貝比的生活小事
close

【新北/板橋】裕民夜市2

從上次到裕民夜市後

隔了二個多星期

潔西麻又來了

這裡不是個逛街的夜市

而是常態性很多餐飲小吃的夜市

所以有名的小吃蠻多間的

這間裕民街56巷口小籠湯包的知名度就很高

【新北/板橋】裕民夜市2

看一下菜單

品項沒有很多種

主食有七樣

湯品二樣

飲料只有一種古早味紅茶

最後是紅豆紫米粥

最有名有是大家都會點的小籠湯包一籠90元

【新北/板橋】裕民夜市2

潔西麻寫完外帶單

先結帳之後會給號碼牌

【新北/板橋】裕民夜市2

上面有寫號碼不是出餐順序

是用來辨認拿餐而已

【新北/板橋】裕民夜市2

等待的時候拍幾張照片

師傅們很認真在包小籠湯包

因為晚餐時間小籠湯包賣的很快

師傅們的手都沒停過

【新北/板橋】裕民夜市2

趁師傅掀蓋的時候借拍一張熱騰騰要出餐的小籠湯包

【新北/板橋】裕民夜市2

這份現蒸麻辣臭豆腐也是招牌餐點之一

一份75元

【新北/板橋】裕民夜市2

外帶的小籠湯包是放在便當盒裡面

下面舖墊了一些薑絲

不要薑絲的話要提早講唷

另外還會附醬油與辣椒醬調料包

這種現包的手工湯包蠻好吃的

手工包的跟機器包的感覺是吃的出來

因為手工包的湯包比較有細緻感

湯包的皮不會過厚

如果餡料能再多一點點會更好吃

【新北/板橋】裕民夜市2

56巷口湯包就在也很有名的小阿姨米粉湯對面的巷子裡

站在潔西麻拍照的這個位置往右邊看就能看到了

【新北/板橋】裕民夜市2

買完湯包來買飲料

耕心園是非常平價又好喝的手搖飲

在夜市差不多中間的地段

門牌是51號

他們家大杯的仙草奶茶 布丁奶茶 珍珠奶茶通通只要25元

還有蜂蜜蘆薈汁 青蛙下蛋也是大杯的25元

其它飲品都比一般市售手搖飲便宜很多

真的是一間必買的手搖飲店

重點是沒有偷工減料唷

每杯都很好喝

【新北/板橋】裕民夜市2

第三間來到老字號的紅豆湯圓

從這間轉角的7-11對面巷子走進去

【新北/板橋】裕民夜市2

站在巷口牙醫那邊就能看到大排長龍的隊伍等著買紅豆湯圓

【新北/板橋】裕民夜市2

大家都叫這間紅豆湯圓

在裕民夜市這裡換了幾個位置

死忠的客人還是會追隨來購買

【新北/板橋】裕民夜市2

紅豆湯圓目前是在裕民街111巷1號

地址很好記

從招牌上看過去每碗都是50元

有紅豆湯圓 招牌湯圓 花生湯圓 燒仙草

【新北/板橋】裕民夜市2

主要是所有的料都是現煮

老闆娘記性還很好

誰點了什麼料最後都不會拿錯

還非常客製化

將自己的飲食偏好跟老闆娘講一下

不要太誇張老闆娘都會做

比如只要紅豆湯

或是燒仙草不要料只要花生等等

【新北/板橋】裕民夜市2

現煮搭配紅豆湯的料就是這些古早味的湯圓 脆圓 芋圓 地瓜圓等等

總共有八樣

另外加上燒仙草使用的硬花生

在排隊的時候就能先想好要加哪四種料了

等輪到自己的時候直接跟老闆娘講要哪幾種料

就能縮短別人排隊的時間

這間紅豆湯圓除了現煮的料以外

紅豆湯不會煮的死甜應該是受大家歡迎的主要因素

冬天吃上一碗熱呼呼的紅豆湯是很好的選擇

 

店家資訊：

56巷口湯包  新北市板橋區裕民街56巷1號

耕心園  新北市板橋區裕民街51號

紅豆湯圓  新北市板橋區裕民街111巷1號

 

延伸閱讀：

潔西麻的美食日記─【新北/板橋】裕民夜市-->鄧肉圓（板橋裕民店） 

潔西麻的美食日記─【新北/板橋區】Saizeriya（サイゼリヤ）薩莉亞平價義式餐廳(板橋亞東店) 

潔西麻的美食日記─【新北/中和區】新北環狀線捷運中原站週遭美食餐廳-->TASTy西堤牛排(中和板南店) 

潔西麻的美食日記─【新北/林口區】とんかつ専門店-->「かつ政」靜岡勝政日式豬排(林口三井店) 

潔西麻的美食日記─【台北/文山區】泰珍寶泰式料理 

潔西麻的美食日記─【台北/中正區】藍家割包-->陳三鼎黑糖青蛙撞奶創始店 

潔西麻的美食日記─【新北/中和區】台湾スシロー(Sushiro壽司郎/中和環球店) 

潔西麻的美食日記─【新北/鶯歌】金龍鳳美食會館(喜宴餐廳)  

潔西麻的美食日記─【新北/板橋】Angry Birds Juice＆tea憤怒鳥飲品專賣店(板橋麗寶直營店)  

潔西麻的美食日記─【試吃體驗】【新北/板橋】優雅來品嚐2016秋季限定活動「大蟳祭」與「名物賞」-->ikki藝奇新日本料理(板橋麗寶店)  

潔西麻的美食日記─【新北/板橋】平價的小木屋鬆餅也開到新北市囉!(板橋四維店)  

潔西麻的美食日記─【新北/貢寮】黑白毛海產店   

潔西麻的美食日記─【台北/大安區】小蔬杭。絕對蔬食(公館/台大二活店)   

西麻的美食日記─【台北/文山區】石川日式食堂   

潔西麻的美食日記─【新北/新店】文青感又美味的蔬食餐廳-->原粹蔬食作 Original Vegan    

潔西麻的美食日記─【台北/中正區】捷運善導寺站週邊排隊美食-->雙月食品社(鄰近台大醫院的養生雞湯專賣店)   

潔西麻的美食日記─【台北/中正區】觀光客來台必吃的傳統古早味早餐-->阜杭豆漿    

潔西麻的美食日記─【台北/文山區】平價又有美味湯頭的小火鍋-->喜都健康養生涮涮鍋(景美店)           

潔西麻的美食日記─【台北/文山區】逛景美夜市吃吃喝喝-->景美上海生煎包-->三級古蹟集應廟-->好汁味現打果汁-->高家雙管四神湯-->巷仔內米粉湯-->古早味仙草冰     

潔西麻的美食日記─【台北/中正區】阜杭豆漿      

潔西麻的美食日記─【試吃體驗】【台北】又找到一家好吃的麻辣鍋-->醉麻辣鴛鴦火鍋單點吃到飽，午餐650元/晚餐750元，不收服務費喔!     

潔西麻的美食日記─【試吃體驗】【台北】國父紀念館附近的巷弄美食餐廳-->自慢精緻日式創意料理『鐵窩 Tamariba』       

潔西麻的美食日記─【台北/萬華】西門町老天祿滷味-->三兄妹豆花-->阿波伯古早味楊桃汁

 

 

 

文章標籤
新北美食 板橋美食 板橋裕民夜市 56巷口湯包 耕心園 紅豆湯圓
創作者介紹
創作者 廖潔西 的頭像
廖潔西

Juicybaby潔西貝比的生活小事

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#新北美食
morechevron_right
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
相關商家

56巷口湯包

phone09-63221258
place新北市板橋區裕民街56巷1號
3.82 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
3.88
服務品質
3.81
裝潢氣氛
3.27
CP值
3.88
share place
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up