愛老婆！來吃鍋！就是被這句話給吸引，沒想到在宜蘭巿區有間透天別墅位於田中央，四周一片綠意盎然，裡面居然有賣火鍋，且生意超好，用餐空間寬敞明亮，招牌必點海陸奏伙雙人套餐，可以一次吃到肉肉和海鮮超滿足的，精緻的擺盤讓人充滿儀式感，款待心中最重要的人，記得帶心愛的老婆來吃鍋喔。

店名相當特別又好記叫老婆吃鍋。

餐點精緻，使用鴛鴦鍋造型鍋物，一整桌看起來超豐盛的，充滿滿滿的儀式感～

老婆吃鍋由來：老婆豆花是愛的開端，延伸到吃鍋是因為老婆嘴饞。

用餐環境寬敞舒適，四周擁有大片的落地窗可以欣賞窗外風景。影片分享

最新DM，實際DM以店家為主，有單點也有套餐，共鍋200元（單點可折抵共鍋費）。

湯底超多種有昆布湯、綜合蔬果湯、老婆豆漿湯、南瓜湯、味噌湯、韓式泡菜湯、麻辣味增豆花、麻辣豆漿等可選，招牌必點新鮮南瓜和老婆豆漿，湯頭超好喝的，不用另外加價。

招牌必點：海陸奏伙雙人套餐1040，套餐附菜盤、湯底、附餐、甜點、肉盤、海鮮盤等，雙人份青菜盤超豐盛的。

小鮮有白蝦/草蝦/鱸魚/鯛魚/蛤蠣等，份量不多但很新鮮。

肉盤有梅花豬/五花豬/雪花羊/板腱牛/四種樣式可選。

愛吃肉套餐1020元，肉盤有梅花豬/五花豬/雪花羊/板腱牛/四種樣式任選三種可複選。

單人蔬菜盤份量，全都是原型食材，幾乎沒有火鍋料。

甜點有有薏仁、豆花、仙草奶凍三種可以選。

我們全家在此享用豐盛的午餐。

宜蘭必買伴手禮：素珍花生糖，國宴級的純手工花生糖一包100元。

周邊景點：北后寺，影片分享

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現在剛好正值落羽松轉紅，相當美麗～

影片分享

老婆吃鍋：宜蘭縣宜蘭市環市東路二段680號；營業時間：11:30-15:00；17:30-21:30

素珍花生糖國宴花生磚：宜蘭縣宜蘭市環市東路一段一巷86號；營業時間：08:00-20:00

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