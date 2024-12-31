相傳大坑有間絕美景觀餐廳，這裡視野超好，可以270度俯瞰台中巿區美景，超有度假氛圍，尤其夜晚可欣賞台中美麗的夜景，還有全台最高的聖誕樹，沒想到離巿區不遠就有如此浪漫的餐廳，讓我們在繁忙的城市生活裡可以短暫遠離塵囂，置身於大自然環境下，沐浴在陽光下的美好，這裡環境清幽，風景優美，適合情侶來此約會最佳所在。
眺高：台中超熱門景觀餐廳，建議先預約，假日通常一位難求。
到處都是最佳景觀座位區。尤以戶外座位區，給人超Chill的感覺～
一整排半露天的用餐區，可以近距離欣賞山景和城巿美景。
這裡還有台中最高的聖誕樹，尤其夜晚點燈時最為亮眼。
沒有預約的朋友可於一樓用手機掃Qrode候位登記。
一上樓就看到一整片的落地窗，裡面有白色鋼琴和雲朵裝飾，也太浪漫了吧～
弧狀玻璃落地窗設計，室內設計相當漂亮，整間店充滿夢幻氣氛，影片分享
用半片山的光景，眺高才能望遠，用不同的角度看城巿，加上絕美耶誕樹，吸引許多人到這來朝聖打卡。
這裡的用餐環境真的超Chill，一個可以讓人放鬆的好所在。
在這裡，你可以用半片山的光景，款待心目中最重要的人。
好喜歡這裡的輕鬆氛圍感，加上柔和的音樂，讓人不僅可以沉浸在大自然的美景中，還能聆聽音樂，品嚐美食，享受悠閒美好時光。
眺高最美的時段，就在夕陽結束之前，霓虹閃爍着溫暖的色彩，當夜幕降臨萬家燈火亮起時，星光點點，如繁星灑落人間。
這裡燈光美，氣氛佳，連樓梯都讓人驚豔。
戶外還有季節限定的粉紫色狼尾草正值盛開，可以一同欣賞合影。
眺高 STAY WITH MOUNTAIN：台中市北屯區廍子路700巷11弄36號；營業時間：平日16:00-00:00；假日11:00-01:00
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