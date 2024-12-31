來阿里山絕不能錯過位於全台海拔最高的老街-奮起湖老街、這裡有南台灣九份之美稱，必吃鐵路便富、脆皮甜甜圈、阿嬤草仔粿 、愛玉冰等，吃飽喝足還可漫遊鐵道和森林步道、與阿里山小火車合影，來趟森林療癒鐵道之旅。
奮起湖車站必拍：阿里山小火車。影片分享
這裡一台從嘉義開往阿里山的小火車，要上車的旅客請趕快上車。
我們很幸運地還看到阿里山栩悅號火車進站。
鐵道迷的最愛，一定不能錯過奮起湖車站。影片分享
兩台同時停靠，超難得機會合影。
奮起湖車站旁鐵道餐廳：登山食堂。
讓人彷彿進入時光隧道。
接著走入老街，全是石階步道，像極了北台灣九份縮小版。
奮起湖第一家鐵路便當-奮起湖大飯店。
我們選擇雅湖老阿嬤鐵路便當。
這裡也有提供民宿，二樓還有景觀座位區。
招牌排骨便當100元，除主餐排骨外有七樣菜，CP值超高，好吃又便宜。
阿里山排隊美食：百年檜木甜甜圈，假日排隊半小時起跳，每人幾乎都外帶好多盒。
現點現做現烤，1顆25元，買10送一才有盒子裝。
沒吃過百年檜木甜甜圈，別說過你來過奮起湖。影片分享
香甜外皮酥脆，吃起來很有層次感。
旁邊肖楠母樹林步道可以行走。
奮起湖必喝：樹番茄汁。
雅湖鐵路便當：嘉義縣竹崎鄉中和村奮起湖112號
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