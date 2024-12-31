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嘉義阿里山景點│奮起湖車站│全台海拔最高的老街│追火車之旅│ 雅湖鐵路便當│百年檜木甜甜圈│奮起湖美食│阿里山旅遊景點推薦

2024-12-31 09:06:00 文字：大海愛上藍天
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大海愛上藍天

大海愛上藍天

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來阿里山絕不能錯過位於全台海拔最高的老街-奮起湖老街、這裡有南台灣九份之美稱，必吃鐵路便富、脆皮甜甜圈、阿嬤草仔粿 、愛玉冰等，吃飽喝足還可漫遊鐵道和森林步道、與阿里山小火車合影，來趟森林療癒鐵道之旅。

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奮起湖車站必拍：阿里山小火車。影片分享

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這裡一台從嘉義開往阿里山的小火車，要上車的旅客請趕快上車。

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我們很幸運地還看到阿里山栩悅號火車進站。 

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鐵道迷的最愛，一定不能錯過奮起湖車站。影片分享

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兩台同時停靠，超難得機會合影。

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奮起湖車站旁鐵道餐廳：登山食堂。

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讓人彷彿進入時光隧道。

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接著走入老街，全是石階步道，像極了北台灣九份縮小版。

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奮起湖第一家鐵路便當-奮起湖大飯店。

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我們選擇雅湖老阿嬤鐵路便當。

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這裡也有提供民宿，二樓還有景觀座位區。

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招牌排骨便當100元，除主餐排骨外有七樣菜，CP值超高，好吃又便宜。

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阿里山排隊美食：百年檜木甜甜圈，假日排隊半小時起跳，每人幾乎都外帶好多盒。

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現點現做現烤，1顆25元，買10送一才有盒子裝。

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沒吃過百年檜木甜甜圈，別說過你來過奮起湖。影片分享

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香甜外皮酥脆，吃起來很有層次感。

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旁邊肖楠母樹林步道可以行走。 

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奮起湖必喝：樹番茄汁。

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雅湖鐵路便當：嘉義縣竹崎鄉中和村奮起湖112號

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