八斗子不只是漁村，這次透過潮嚮山海基隆地方創生活動舉辦活動，讓我們更了解漁港船隻作業，八斗漁村日常散策，揭開神秘面紗，從大海到餐桌的美味，品嚐特色料理小卷水餃，DIY小卷披薩，周邊看海秘境-大坪海岸超美海景，超適合寓教於樂親子共遊行程。

從大海到餐桌的美味活動流程：後續相關行程內容可參考官網

09:50 八斗里民中心集合報到

10:00-11:30 走讀八斗漁村與漁港作業(了解如何捕撈小卷)

11:30-13:00午餐品嘗特色料理- 小卷水餃、海藻水餃(素食)

13:00-14:00 DIY製作最海味的小卷披薩

14:00-15:00 交流回饋

八斗子不僅有最美的海景車站：八斗子車站、海科館、碧砂漁港、潮境公園，望幽谷，還有八斗子漁港的八斗子漁村文物館、魚寮、咕咾石。

國家地理雜誌的LOGO就是一個黃色的框框，卉卉教我們用黃色板子將最美的風景框起來，感受不一樣的風景。

在地嚮導卉卉帶我們進行了一次深度導覽之旅，讓我們了解八斗子原為一座島嶼，日治時期為興建北部火力發電所在此填海造陸，將該島嶼與台灣本島銜接起來而形成人工陸連島。八斗里，包括八斗子、七斗子，現統稱八斗街。

八斗子漁港以捕撈近海漁業為主，以小卷，白帶魚為大宗。

船隻加油站。

周邊景點：大坪海岸

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非常感謝八斗社區發展協會理事，還帶我們登上它的漁船，詳細解說一支釣的作業方式，影片分享。

接著我們到理事長老家吃午餐，一進門就招待我們他們自己製作的石花凍飲，清涼消暑又好喝。

接著端著熱騰騰剛煮好的水餃有鮮魚餛飩、小卷水餃、藻水餃，相當特別，都是我們沒吃過的口味。

台灣最美麗的風景是人，理事長還特別清燙小卷讓我們享用。

八斗子漁港三大特色有漁村文物館、魚寮、咕咾石，理事長老家居然就是咕咾石厝，用咕咾石建造而成，魚寮指的是漁產加工廠。

小卷原來是以長度來區分，小隻叫小卷，長度約15公分以內，中隻叫中卷，長度約15-20分分，大隻叫透抽，長度約20-40公分。

透過食魚教室體驗，來這裡感受漁村的美好～

今天重頭戲：DIY小卷披薩，提供完善的食材和器具，讓我們自行製作屬於自己獨一無二的披薩。

第一次發現原來用墨西哥餅皮，搭配平底鍋，就能做出美味的披薩，超簡單的～

是不是相當特別～今天不僅有吃有喝還帶伴手禮回來，長知識，看海看山逛漁港，真是相當充實豐盛的一天。

周邊景點：度天宮媽祖廟

八斗里里民活動中心

周邊景點：斗子圖書館-基隆市立圖書館杜萬全分館，位於八斗里里民中心3樓。

基隆市立圖書館杜萬全分館：基隆市中正區八斗街57號；營業時間：09:00-17:00（周一公休）

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