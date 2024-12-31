秋天正是遊淡水的最佳時刻，漫遊金色海岸、欣賞美麗海景完美倒影，加上微微的風吹來，真的好舒服喔，此次發現淡水老街7-11二樓居然有無敵山海美景，可以邊吃米其林早餐邊看海景，也太幸福了吧～這裡到處都設有座位區可以休憩，沿途欣賞觀音山、淡水河岸美景、古蹟，來這裡就是要漫活，沿路都是美食、美景，為情人約會最佳所在。

淡水老街必遊：隆來百貨行，傳統柑仔店，有著古早味童玩懷舊復古回憶。

淡水老街海景第一排免費享用～

淡水老街上居然有間無敵海景座位區的7-11，為淡水老街最佳中繼休憩站。

連續五年榮獲米其林必比登推薦美食-阜杭豆漿，沒想到7-11就喝得到了，不用排隊，不限時段，想吃就吃。

來自日月潭所長茶葉蛋一顆只要10元，好吃又便宜。

窗外看出去就是這一片美景～

重點是美景無價，感覺食物都變美味了～

走出去就是最美的金色水岸～影片分享

淡水老街到處都是美拍最佳景點。

金色水岸水中倒影形成一幅天然畫作，這裡擁有優美的山水風光。

藍天白雲加上湖光山色， 如詩如畫， 讓人賞心悅目！

到處都設有座位區可以休憩。

不定時可以欣賞街頭藝人表演。

可以坐船到八里或漁人碼頭。

淡水老街無人咖啡館：無所事事就淡水。

淡水老街必吃美食：文化阿給。

淡水老街必遊景點：多田榮吉故居

多田榮吉的家為淡水第一座被指定為古蹟的日式住宅，和室塌塌米地板，充滿日式氛圍。影片分享

多田榮吉故居位在半山腰，座北朝南，地理位置優越，這裡居高臨下，可以欣賞淡水河岸和觀音山美景。

不管室內或戶外都超美超好拍的～

淡水景觀餐廳：海豆子花園餐廳。

淡水最新景點：巫登益當代藝術園區/巫登益美術館，門票200元

淡專進化史：淡水工商專科學校-淡水工商管理學院-真理大學。

真理大學校園美景。

多田榮吉故居：新北市淡水區馬偕街19號；營業時間：平日：09:30-17:00；假日：09:30-17:00

隆來百貨行：新北市淡水區中正路5巷29號；營業時間：平日：10:30-20:30；假日：10:00-22:00

7-ELEVEN 渡船頭門市：新北市淡水區中正路55號

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