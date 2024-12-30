禮想紅茶烏龍專販所｜咀嚼控最愛！全台首創白桃烏龍粉粿，現榨整顆蘋果手搖飲也是必點招牌！

咀嚼控的最愛！全台首創白桃烏龍粉粿在這裡！位在台中西區的禮想紅茶烏龍專販所是近期人氣很高的台中手搖飲，必點招牌金萱水果茶王，一次鮮榨整顆蘋果入料，果香四溢，用料實在，還有全台首創白桃烏龍粉粿，軟Q口感就像果凍一樣，店內更是嚴選高品質茶葉，讓人一喝就愛上的手搖飲

禮想紅茶烏龍專販所台中博館所位置

禮想紅茶烏龍專販所目前台中、台北及桃園均有分店，糖糖今天是來到位在台中西區博館路上的禮想紅茶烏龍專販所台中博館所，轉角間店面相當醒目，位置就在科博館的斜對面

禮想紅茶烏龍專販所菜單

第一次來禮想紅茶烏龍專販所的朋友們，糖糖激推他們家的金萱水果茶王，加入鮮榨蘋果，用料非常實在

除了新鮮現榨蘋果汁，還會加入新鮮柳橙及採用檸檬、百香果、金鑽鳳梨製成的果醬，果香滿滿

喜歡吃粉粿的朋友們一定要試試禮想紅茶烏龍專販所的白桃烏龍粉粿，以白桃烏龍茶製成的粉粿，裡頭還添加了水蜜桃丁，吃起來ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ的就像果凍一樣，讓人愛不釋手

金萱水果茶王 75元

禮想紅茶烏龍專販所這杯金萱水果茶王讓糖糖一喝就愛上，以台灣高山金萱茶為基底，加入現榨蘋果、新鮮柳橙及檸檬、百香果、金鑽鳳梨製成的果醬，清新茶香交織著滿滿果香，真材實料一喝就吃到，喝上一口就讓人停不下來

金萱水果茶王粉粿 79元

另外這杯金萱水果茶王粉粿也是人氣必點，以招牌金萱水果茶王為基底，加入手作白桃烏龍粉粿，喝起來層次感更加豐富，除了金萱水果茶王原有的果肉外，還可以吃到Q軟宛如果凍般的粉粿，咀嚼時還會散發著白桃烏龍的迷人茶及水蜜桃丁的香甜滋味

海鹽生乳招牌烏龍奶蓋 60元

喜歡喝奶蓋的朋友，在禮想紅茶烏龍專販所也喝得到，海鹽生乳奶蓋系列基底茶有四種可以選，糖糖這次選的是海鹽生乳招牌烏龍奶蓋，以半熟烏龍加上鐵觀音為基底，喝起來茶香渾厚，帶有烘焙的香氣，上頭搭配海鹽生乳奶蓋，口感綿密，濃濃奶香中交織著海鹽的微鹹香氣，搭配底下招牌烏龍享用層次更加豐富

馡紅烏龍 35元

喜歡喝單茶類的朋友，糖糖還蠻推薦禮想紅茶烏龍專販所這杯馡紅烏龍，以焙火半熟台灣烏龍搭配莊園等級紅茶，茶香清新不厚重，甜度固定是一分糖，讓馡紅烏龍喝起來更加香甜迷人

讓糖糖喝過一次就連喝三天的厲害手搖飲就是這間禮想紅茶烏龍專販所，激推人氣必點招牌金萱水果茶王，鮮榨整顆蘋果入料，清新果香交織著台灣高山金萱茶的迷人茶香，搭配全台首創白桃烏龍粉粿，Q軟口感中還可以吃到香甜的水蜜桃丁，海鹽生乳奶蓋系列糖糖也很推薦，奶蓋綿密細緻宛如雲朵般，尾韻還帶海鹽的微鹹香氣，除了台中，台北、桃園也有分店唷