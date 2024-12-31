來一趟知性懷舊之旅吧 ! Museum Coffee 50 年代博物館咖啡，就在國父紀念館附近光復南路的巷弄中，整間呈現懷舊文物復古美學的店舖風格。品嘗輕食料理喝杯飲品，也許在店裡還能挖到寶當做紀念品伴手禮。

Museum Coffee 50 年代博物館咖啡，擺設門口的一尊仿似 PEKO 不二家超卡哇伊的公仔，熱情迎接來訪客人，整個店鋪風格超吸睛。

頭髮上別著蝴蝶結髮飾，穿上泡泡白襪和紅色皮鞋。是老闆娘小時候最愛的裝扮。據說是老闆依照這造型作為創意設計的意念作成企業公仔，送給老闆娘的創業禮物。而它也成了店面的鎮店之寶。網紅必拍的打卡之地。

營業資訊

Museum Coffee 50年代博物館咖啡

評分： / 4.6

地址：110台北市信義區光復南路421巷9-1號( 地圖 )

電話：02 2725 1386

營業時間

星期一: 休息,

星期二: 08:00 – 18:00,

星期三: 08:00 – 18:00,

星期四: 08:00 – 18:00,

星期五: 08:00 – 18:00,

星期六: 08:00 – 18:00,

星期日: 08:00 – 18:00

星期一: 休息, 星期二: 08:00 – 18:00, 星期三: 08:00 – 18:00, 星期四: 08:00 – 18:00, 星期五: 08:00 – 18:00, 星期六: 08:00 – 18:00, 星期日: 08:00 – 18:00 FB、IG

每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

交通 :

捷運 – 國父紀念館站三號出口，步行約莫 10 分鐘可抵達。

公車 – 市民住宅站牌，步行約莫 3 分鐘可抵達。

備註 : 平日不限時，假日記得預約喔!

Museum Coffee 50 年代博物館咖啡，整個空間有著濃厚的復古氛圍，彷彿走進了時光隧道裡。陳列著各式各樣的老物件。每一物件都乘載著一段歷史，每一個角落都蘊含著年代的故事。在這裡值得你慢慢品味懷舊的記憶。

1969 年的德國福斯金龜車，很亮眼的深藍色。店家將它改裝成服務吧檯。

鈴木機車行招牌下的機車，是 50年代醫生外出看診的交通工具。無論外觀、性能在當時都是數一數二。

Museum Coffee 50 年代博物館咖啡，有許多周邊商品，如天然亞麻環保袋、托特包、玩具、小配飾、手機架鑰匙圈等可愛小物。 「喜歡我就帶我走吧 !」，這樣的聲音似乎頻頻傳來。

1960年代的厚生齒科診所，老醫生結束營業。將招牌和診療椅和器具賣給店家老闆並收藏，完整保存復刻歷史的過往。

佐藤藥局和橘色大象 SATO 有著相呼應的故事。「SATO 佐藤象」為佐藤製藥知名吉祥物圖案，象徵著祈福長壽。1959 年真正的佐藤象 SATO 寶寶才獲得命名誕生。可愛的佐藤大象通常會出現在藥局門口。那可是一代人的經典回憶。

除了美味餐點，有好多好多老台灣復古玩具讓您一起回味童年。

仰頭一望，51 – 95 年的大同寶寶整齊依序排列著。真是嘆為觀止。

museum coffee 菜單

Museum Coffee 50 年代博物館咖啡菜單，彩色正反面圖板。除輕食套餐為主打項目外，也提供手作飲品、咖啡飲品，甜品鹹食類餐點。

※ 菜單內容變動調整請依店家現場菜單公布為主※

付款方式

Museum Coffee ，每人低消為一杯飲品。

消費付款以現金和 LinePay 為主。

餐點分享

手工草莓布丁 180 元

治癒人心的甜點，簡單幸福的好滋味 ╴限量款的手工草莓布丁。最底層的黑糖液搭配著潤嫩的手工布丁，層疊著的奶油和酸甜的大草莓。滑溜入口清爽無負擔的美味，是布丁控不能錯過的冬季限定美食。

香酥鹹派套餐 250 元

套餐餐點除了主食均附沙拉和黑咖啡。飲品可替換補差價。

香酥法式鹹派 ( 單點 150 元 ) ，層層推疊的豐富蔬菜食材餡料，濕潤中帶酥香的溫熱口感。看似樸實無華的鹹派，搭配著蔬果沙拉和一片酥脆的杏仁片餅乾，看似樸實無華但不錯的味道和風味，整體的餐點飽足感很到位。

值得一提的是蔬果沙拉中的栗子南瓜，鬆軟香甜很好吃。

幸福狗狗咖啡 220 元

套餐飲品替換可折抵 50 元。

幸福狗狗咖啡是 Museum Coffee 的人氣飲品之一。廣受台、日客人的歡迎，成了來店必點的咖啡。

原以為菜單圖片上的幸福狗狗咖啡圖案是拉花的。送上桌才發現是手工製作的可愛動物棉花糖。可惜擺放不當中讓萌樣的狗狗沉睡在咖啡中了。看著它慢慢融化在咖啡裏，心情瞬間中也被療癒了。

古早味碗粿套餐 250 元

在咖啡廳裡品嘗台灣經典懷舊美食古早味的碗粿，你吃過試過嗎 ? 這人氣餐點也是每日限量的。

古早味碗粿套餐 – 主食古早味碗粿、蔬果沙拉、飲品和一顆白煮蛋。

軟綿 Q 彈的香氣鋪鼻古早味碗粿搭配著鹹香的肉塊和涮嘴的肉燥香，些微的辣椒末加上淋上鹹甜的醬油醬汁，真材實料的味道就是一道讓人迷戀懷念的好滋味。

黃金蕎麥茶 100 元

聞起來淡雅舒服的蕎麥香氣，喝起來口感風味清淡甘甜，順口回甘，可以無限回沖的好喝飲品。

店內也有販售黃金蕎麥茶的茶包禮袋，適合當伴手禮。