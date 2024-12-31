宜蘭冬山美食早餐,宜蘭純手工中式早餐,奇峰豆漿冬山店

從南方澳到羅東上課，除了上國五之外不是走濱海接台7丙就是走省道台9線。上星期走台9線到羅東的時候（其實都是谷歌姐姐幫我決定走哪條路啦～），經過冬山突然想到，朋友說有家挺網美風的豆漿店可以去試試～冬山那裡的豆漿店我只知道豆漿姑而已，哪還有什麼網美風的中式早餐店呢？好吧就按著他給的地址去試試好了！

0910203990

宜蘭縣冬山鄉冬山路一段986巷41號 請點我開始奇峰豆漿冬山店導航

06:00–10:30或完售，暫定每週一公休，店休日會公佈於店家粉專，若有臨時營業時間變動請依店家公告為主。

停車資訊：附近白線停車，旁邊喜互惠有停車場但希望是有消費才去停喔。

兩次！我繞了兩次才找到這家奇峰豆漿！因為我順向右轉進來她的扛棒剛好看不太到～繞第二次的時候老婆才大叫＂我看到了！在麥什麼登的旁邊啦！＂找了地方停好車我們就用跑的過去！因為店家資訊寫著十點半休息，我們加上找車位的時候到店門口的時候也剛好十點了，有點擔心店家會不會不給我們內用呢～

店內環境

右邊是製餐區，點餐櫃台在旁邊

這裡的各式中式麵點都是闆娘手作～真強啊。

闆娘跟老闆很親切地說沒問題可以內用，叫我們慢慢吃～話說我正要拿菜單點餐的時候發現，櫃檯除了中式早餐之外，竟然還有手作蛋糕的DM！＂難道在豆漿店裡有賣手作蛋糕嗎？？＂，我不經思索就冒出這句話，闆娘聽到就回說有啊！來來來剛好還有試吃的蛋糕～說完就拿了幾塊戚風蛋糕給我們吃，真好吃～～～竟然還有抹茶口味的呢！

仔細一看，牆裡的白牆上除了細心的佈置之外，還有著許多闆娘做的蛋糕照片給客人選擇！想吃闆娘戴西小姐做的蛋糕嗎？請到她們奇峰早餐冬山店的粉專預約，像我們第二次去就是看到闆娘說當天店裡有準備特級可可跟芝麻豆漿蛋糕販售！結果一早就被搶光了啦ＱＱ

我跟太太都覺得店後方這裡非常的不像中式早餐店！應該是適合吃甜點的地方才對啊（認真

店裡後方最近新增了餐具調味料的自助區以及用餐完畢的回收區，闆娘說是為了過年期間做準備啦，因為她們大年初二就開始營業了～到時人潮會很多所以就準備這個回收區讓客人吃飽後幫忙把餐具放到這裡。

奇峰豆漿冬山店菜單

蔥油派加蛋

真心推薦這個必須點！真的太好吃了～蔥油派超酥脆的！口感佳味道也很好～啊對了，店裡的餐點都會加上一點的醬油或甜辣醬，不想加的同學請事先告知。

蔥油派每一口都非常的酥脆，而且不會讓我們覺得油膩！

小蔥餅＋胡椒餅

胡椒餅的造型挺特別，呈圓柱型。而小蔥餅則是讓人好奇她的蔥藏在哪兒呢？

一撕開小蔥餅，滿滿的蔥餡出現了！

胡椒餅則是帶著正宗北方麵飽的Q勁以及麵香，佐以淡淡的胡椒蔥，非常好吃。

芋頭餅

剛不是說過店裡的中式點心都是闆娘做的嗎？原來連芋泥都是戴西小姐自己做出來的啊～目前被我太太評比為店裡點心類最加分品項！（不吃芋頭的圍事默默飄過

蔥油餅加蛋

厚度就比一般早餐店的蔥油餅厚很多，吃起來口感更加綿密～頗有我印像中北方傳統麵食的香氣～

酥皮飯糰

第一次吃到飯糰外面包著酥皮！本來以為是用燒餅來包飯糰，但老闆說這個酥皮都是另外做的～跟燒餅不一樣啦，也太用心了你們。

—————我是分隔線——————

因為上次沒喝到鹹豆漿，所以這回又順路跑去吃～本來想說順便買兩個蛋糕給孩子們吃看看，沒想到衝到店裡的時候（早上十點左右）已經被搶購一空了！！！所以就決定把菜單上沒吃到的怒點一波ＸＤ

鹹豆漿

這種天氣一早來碗熱熱的鹹豆漿真不錯！！！

老闆在碗裡面放入適量的魚鬆菜脯，打上一顆蔥花蛋～

再由闆娘優雅地加進親手做的熱豆漿，滴上兩小勺辣油當點綴，熱騰騰的鹹豆漿就上桌了！

鹹豆漿裡加了魚鬆，所以多了幾分香氣，辣油可以添色增香，寒冬裡來上一碗暖心暖身。

蛋餅包油條

太太一吃就說蛋餅的餅皮非常好吃！

酥蔥餅夾蛋

大大的酥蔥餅外面灑滿了白芝麻看著就很美味，但我有個問題啊……老闆老闆，你是怎麼把蛋夾進去的？我記得酥蔥餅是做好一整顆的啊，原來老闆是先把酥蔥餅烤好切開，把蔥花蛋煎好後再切片塞進去餅裡的～也太認真了。

韭菜盒子

跟我在桃園常吃的不一樣，我吃過的都是外皮偏軟然後油挺多的，但這裡的韭菜盒子則是用炸的！略帶點厚度的餅皮酥炸到香脆而且毫不油膩！

盒子裡塞滿了韭菜粉絲還有蔥蛋～非常的好吃啊我被韭菜盒子圈粉了！

紅豆餅

跟芋頭餅比起來，我給紅豆餅的分數比較高喔！用的是闆娘手作綿密不膩的自製紅豆餡～

店家/景點資訊

店家名稱：奇峰豆漿冬山店

所在地址：臺灣宜蘭縣冬山鄉冬山路一段986巷41號

營業時間：日 二 三 四 五 六 06:00-10:30

店家電話：0910203990

評價：★★★★★

備註資訊：

店休日以店家粉專公告為準





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