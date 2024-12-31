買不起七期也要能看著七期景色吃著質感早午餐！五十嵐體系品牌「KOI PLUS」，周圍環繞七期豪宅，提供全天候早午餐，還有各式輕食、燉飯、中式麵食等可選擇，不管是落地窗位置或是戶外座位都能享受愜意氛圍！

店家介紹

「KOI PLUS」在台中有學士店與七期店，今天來七期店與好友吃早午餐！一樓是五十嵐，旁邊樓梯走上去才是KOI PLUS七期店

店內很寬大、蠻透光的！整體環境很舒適愜意，超推薦坐在落地窗旁~有陽光灑落~氛圍更優美了！記得假日前往要預約！我們假日2點後前往，還是人潮滿滿啊！

工作區域幾乎是開放式~可以看到店員在製作飲品及餐點！如果點精品茶，熱茶會現場手沖！

一旁還有周邊商品牆，可以選購各式周邊！這次也有小抽獎在文末！記得看到文末！

菜單

KOI PLUS七期店菜單點這裡

餐點介紹

來享用早午餐及甜點了！

▼ 青醬干貝海鮮燉飯 $438

將各種海味的鮮甜精華融合在每粒義大利米裡，搭配青醬調味，最後在鋪上鳳尾蝦、干貝、透抽等海鮮

各式海鮮都很鮮美，干貝乾煎過香氣馥郁！

米粒Q彈有嚼勁，很剛好的熟度、收汁的也很剛好！

▼ 花醬培根起司牛肉堡 $368

烤得香酥的漢堡皮中間夾入肉汁豐盈的牛肉漢堡排、香煎培根，搭配濃郁滑順花生醬，再夾入生菜、洋蔥、起司，層層堆疊罪惡的美味！大口咬下甜鹹風味太美好！

▼ 紐奧良雞腿翅 $188

富有光澤的雞翅令人垂涎三尺！甜辣鹹香得恰到好處！肉質飽滿又嫩口！

▼ 野莓冰淇淋鐵鍋鬆餅 $268

鬆綿的鐵鍋鬆餅上面鋪滿莓果，用一球濃郁的草莓起司冰淇淋增添風味，最後再淋上楓糖漿，微酸甜美的滋味達到完美平衡！

▼ 熊愛珍珠黑糖歐蕾 $150

完全是被這個熊熊吸引來的！倒入牛奶很像熊熊泡牛奶浴XD待熊熊融化後加入黑糖漿，攪拌後珍珠黑糖鮮奶的濃郁滋味甜蜜你的心！

▼ 蜂蜜蘋果汁 $120

喝得到蘋果的香甜！搭配蜂蜜調味，口感和香氣都很不錯！

結語

整體來說，實際到KOI PLUS才發現跟五十嵐很難聯想在一起，原以為是店內販售五十嵐的飲料，但卻是開創了不一樣的品牌，環境、氛圍、質感、價位都做了區隔，各餐點都有在水準之上！很是盒和朋友去逛逛附近歌劇院、百貨後，再來KOI PLUS用餐聊天~若是喜歡喝茶的朋友可以試試他們的精品茶~看到店員在製作都聞到茶香滿溢！

店家資訊

【 KOI PLUS (七期店) 】

▸ 店家FB ｜ https://www.facebook.com/@koiplustw/

▸ 店家IG ｜ https://www.instagram.com/koiplus_tw/

▸ 地址｜台中市西屯區市政北二路50號2樓

▸ 電話｜04-22512567

▸ 營業時間｜10:00-21:00



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