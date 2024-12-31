每年冬季最值得欣賞的美景落過於浪漫金黃的落羽松，由綠轉色為紅橙黃，交錯層疊的視覺讓人如癡如醉，今天就整理宜蘭地區的落羽松景點，這幾個大大小小的景點都是免費的唷，有機會就抓緊時間來拍拍美照，一起沉醉在橘紅色的浪漫中

★ 羅東｜羅東運動公園_東丘

★ 員山｜蜊埤湖

★ 員山｜望龍埤

★ 三星｜安農溪畔

★ 員山｜北后寺

★ 員山｜羌仔連埤

★ 員山｜金車噶瑪蘭威士忌酒廠

★ 羅東｜羅東運動公園 東丘

『羅東運動公園｜東丘落羽松』我覺得是最方便最好拍的地點，因為距離市區不遠，免門票只需要停車付費即可，這裡落羽松數量很多形成一小片森林，有小溪圓石、有山丘緩坡、還有步道小徑，金黃橘紅渲染的畫面，簡直像極了偶像劇電影場景那般唯美!

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羅東運動公園｜景點資訊

■ 地址 : 宜蘭縣羅東鎮公正路666號

■ 電話 : 03 954 1216

■ 營業時間 24小時

■ 無門票，有停車場

羅東運動公園｜東丘 怎麼去

開車直接導航羅東運動公園即可，但因腹地範圍廣大，入口處就有好幾個，若要賞落羽松便要到東丘(平面圖右上方23) ，沿著四維路這裡過來也是一整排 落羽松林道 (平面圖右上方22) 相當漂亮，馬路旁皆有幾處停車場，建議就近停好車下來以徒步方式，沿著四維路和東丘附近散步拍照

羅東運動公園｜東丘落羽松 文章介紹

偶像劇場景般的落羽松森林【羅東運動公園】秋冬季節染成橘紅一片超級浪漫，就在市區最好拍｜宜蘭景點

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★ 員山｜蜊埤湖

員山鄉的『蜊埤湖』是近幾年最熱門的打卡必拍景點，更是秋冬季節賞落羽松最佳的地方，在環境清幽的湖畔散步，大約可以停留30-60分鐘，晴朗的天氣下能見著青山白雲和一整排落羽松的倒影美景，還有水鴨白鵝踱步戲水，優雅的梳理羽毛，微風吹拂、水面波光粼粼，絕美的景色教人難以忘懷

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員山 蜊埤湖 ｜景點資訊

■ 地址 : 宜蘭縣員山鄉蜊埤路

■ 營業時間 24小時

■ 免門票，有停車場

■ 直接導航即可抵達

員山 蜊埤湖落羽松 文章介紹

一年四季都好拍的秘境【蜊埤湖】絕美湖光山色倒影，肥肥鴨鵝戲水散步，冬季限定落羽松更是不能錯過 ｜宜蘭景點

夏季湖畔景色青蔥翠綠，進入初秋漸漸變色， 到了冬季大約12月中下旬至隔年1月顏色會變得更為明顯 ​， 一整排落羽松的倒影映入湖中，藍天為幕拍起來簡直就像明信片的風景照 ​

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★ 員山｜望龍埤

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望龍埤風景區 這個為大家所知曉的宜蘭著名景點，一年四季都有它多樣的風貌，因為偶像劇 『下一站幸福』 也在這裡取景使聲名更加遠播! 終年碧綠如茵的湖水依舊，因地理位置靠近山邊，早晨總是霧氣瀰漫，灰濛濛的天空加上吹拂著濕涼的風，沒有喧嘩只有蟲鳴鳥叫，寧靜神秘得似仙境一般，等待太陽略升後的光線燦爛灑落，這藍、綠、白、紅交織的美景才會乍現眼前，秋冬季節的 望龍埤 是如此的引人入勝。

員山 望龍埤 ｜景點資訊

■ 地址 : 宜蘭縣員山鄉枕山村坡城路

■ 時間 : 全天候

■ 有附設停車場 (免費景點)

■ 直接導航即可抵達

員山 望龍埤落羽松 文章介紹

《落羽松仙境》望龍埤｜碧綠湖水映藍天，鴨鵝戲水池塘邊，浪漫九曲橋散步，宜蘭落羽松景點

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望龍埤 位於宜蘭員山鄉枕山村，又稱作「軟埤」百餘年前因山洪暴發、土石沖刷，自然形成一座湖泊，面積約四~五公頃，湖水量隨雨量而升降，居民生活亦與其息息相關，故地方耆老依風從虎、雲從龍之古諺，取名為「望龍」來祈求雲雨孳生。

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望龍埤 在湖畔設有環湖步道，供民眾遊憩漫走並欣賞湖光山色，步行約30-50分鐘，非常輕鬆很適合全家或親子同遊，這裡生態豐富，四周綠意盎然，除了湖邊種植一整排的落羽松，在冬季葉子轉紅後多彩繽紛，湖裡的水生植物和魚群也是茂盛繁多 ​

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湖邊步道算是平坦寬闊又好走， 湖水清澈可見許多魚群悠游，在商店街有販賣魚飼料，若有興致也可以來餵餵魚喔 ​

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沿著步道散步呼吸清涼的空氣，山巒和落羽松的倒影映射湖面，朵朵白雲也飄游在水池中，這自然的唯美景致令人讚嘆!! ​

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湖水碧綠，走在 紅色九曲橋上欣賞遠方的落羽松，非常愜意舒服呢，絕美的落羽松景點千萬不要錯過

★ 三星｜安農溪畔 ​

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說到宜蘭地區的落羽松秘境，絕對不能錯過三星鄉的安農溪畔，早期為了整治安農溪時種植了二排落羽松，隨著歲月流轉，當年種植的落羽松如今已蒼鬱成林，筆直地矗立在綠草如茵的草地上， 到了每年的11~1月的季節，葉片隨著轉而變黃，金黃橙紅色的羽毛葉狀，微垂於高聳樹枝，美麗動人如羽翼般的襯著蔚藍天際，後方白雲朵朵隨風飄逸，吸引眾多旅人前來觀賞，一睹它的風采。

三星 安農溪畔 ｜景點資訊

■ 地址 : 宜蘭縣三星鄉安農北五路與光復路交叉口

■ 營業時間 24小時

■ 免門票，路邊可停車

■ 觀賞季節:12月中至1月中

■ 直接導航即可抵達

三星 安農溪落羽松 文章介紹

潺潺流水安農溪畔，最唯美的落羽松林｜宜蘭三星景點

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綿延一公里長的兩排落羽松林，在草地上整齊地佇立，兩旁步道沿著安農溪畔而行，一年四季都是悠閒散步賞景的好地方，夏季 一片綠油油都是青翠如茵，相當迷人，走在步道還能聽見安農溪的涓涓水流聲，到了秋冬就像是大地換了新妝，魅力四射的金黃羽葉在藍天下閃閃動人

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樹影婆娑微風陣陣，穿插旅人們的歡笑聲和讚嘆聲，隨意走走悠閒自在，隨手拍拍都是美照

空氣清新溪水潺潺，是全家散步賞景的最佳地點，落羽松季節更是不能錯過喔

★ 員山｜北后寺

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北后寺 宜蘭近年來很夯的私房秘境， 這裡參拜的是罕見的泥塑大佛，仿宮廷式建築搭配東方禪風的美麗庭院，走進園區便能感受到平靜莊重的氛圍， 1並且有著『宜蘭版慶修院』的美喻，前幾次造訪就被這裡優雅的環境深深著迷，青綠蒼鬱的落羽松樹在冬季此時已經變得紅通通，我特地再回訪想拍下浪漫落羽松的景色

員山 北后寺 ｜景點資訊

■ 地址 : 宜蘭縣員山鄉八甲路4號

■ 時間 : 9:00-16:30

■ 有附設停車場 (免費景點)

■ 電話 : 03 9230863

員山 北后寺 ｜怎麼去

【北后寺】 在哪裡？它坐落於宜蘭員山鄉的鄉間田野中，附近的知名景點有 八甲魚場、勝洋水草休閒農場、棗稻田食玩農創空間 大家應該聽過，只不過偏偏就是漏了 【北后寺】 其實它就在旁邊啦！只不過多年前並沒有顯著的招牌，一般人經過不太會注意到，近來因為遊客漸多於是這裡開始規劃有了停車場和其他造景及設施，跟著導航開到 員山鄉 的 台七線公路上 ，轉進鄉間小路就可以看到入口標示

員山 北后寺 文章介紹

關於 北后寺 的詳細介紹在下篇文章內寫得很詳細，我還特地入內參拜禮佛，而這一次前往僅僅在園區內拍拍落羽松

宜蘭員山》靜謐莊嚴唯美的東方禪風建築【北后寺】參拜5尺泥塑大佛，轉經輪點燈祈福，在心願亭掛上祈福卡｜宜蘭景點

北后寺 的停車場就有一個大水塘，周邊種植許多棵落羽松，雖然樹高不是很大卻也是美美的

而沿著園區的外牆步行，除了可以看見特有的 『轉經輪』 就以圍牆內的高聳落羽松樹最為顯色，12月底來訪已經轉色一半

員山 北后寺 | 轉經輪

在西藏或印度的佛教寺廟中，多有刻著經文的木製或銅鑄圓筒，一整排出現在迴廊裡這便是 『轉經輪』 。信徒們經過時用手輕推或轉動，就表示將裡面的經文咒語念了一遍，每一次轉動經輪，也就等於除惡消災、洗淨業障，持續轉動功德即持續累加。

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微微的冬陽和煦，照映著落羽松樹閃閃亮亮

木造仿宮廷式建築古色古香， 線條優美又古典， 外屋簷大樑上頭題著 『泥塑大佛』 四個字， 【北后寺】主要供奉的是釋迦摩尼佛和觀世音菩薩 ，這裡不用點香也沒有焚燒金紙

佛寺的右側是一尊巨型觀音像

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佛寺的左側園區才有較多的落羽松樹木

木造廊道、流水、小泥菩薩與石階步道

感覺就置身於日式氛圍的庭院

每一處小角落都是好取景的打卡點

★ 員山｜羌仔連埤

『羌仔連埤 』 是宜蘭員山一個私房景點，沒有明顯的招牌和地址，但附近著名景點就有 香草菲菲、金車葛瑪蘭酒廠 ， 從員山鄉的 省道台七線 轉入內城路進到這個小村莊，循著純樸的鄉間小路前進，依山傍水潺潺圳溪，有一條水圳生態步道，在藍天下靜靜地沿著山邊而行，市區的繁華完全消逝，大口呼吸鄉村的空氣，羨慕這裡的村民可以享受大自然，小岔路旁一個 『隘勇古道 』(ㄞˋ) 從這條小路進去就是囉，真的感覺好神祕啊!

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員山 羌仔連埤 ｜景點資訊

■ 地址 : 宜蘭縣員山鄉榮光路352巷55號

■ 免費景點｜入口處可停車

■ 全天候開放

員山 羌仔連埤 文章介紹

員山景點》落羽松畔的天然湧泉小綠池【羌仔連埤】在地小孩的玩水秘境，清澈冰涼有魚蝦

『羌仔連埤 』 位於員山蛇仔龍山腳下，是一處天然清澈的湧泉，終年溫度在19度左右，也是 『隘勇古道』 的入口，因為水質乾淨涼爽所以是當地民眾夏季戲水的好地方，夏季的翠綠和冬季的橘紅，色彩相當分明

小小的池塘呈現墨綠色，幾棵高大的落羽松點綴著這個神祕的小景點，人煙稀少卻有一種靜謐的幽美，景點不大逛一逛半小時就可以了，不過夏天來可以在旁邊抓抓小魚蝦，泡泡沁涼的湧泉，也是不錯的遊玩點

★ 員山｜金車噶瑪蘭威士忌酒廠

宜蘭員山鄉的金車噶瑪蘭威士忌酒廠是在地老字號且熱門的觀光工廠，也是台灣第一座威士忌酒廠，由於免門票又有停車場，館內也有導覽和試喝的活動，加上美麗寬敞的園區和舒適的環境，所以總是吸引許多遊客前來參觀休憩，在園區內也種植一些落羽松喔，雖然沒有很密集，不過轉色的秋冬季節來訪可以一探唯美浪漫的景色，尤其在二樓伯朗咖啡廳裡用餐，便可坐在窗邊欣賞落羽松實在愜意

員山 金車噶瑪蘭威士忌酒廠 資訊

■ 地址 : 宜蘭縣員山鄉員山路二段326號

■ 電話 : 03 9229000

■ 營業時間 9:00-18:00

■ 免門票、附停車場

員山 金車噶瑪蘭威士忌酒廠 食記

宜蘭員山【金車噶瑪蘭威士忌酒廠】在伯朗咖啡館的大面窗邊欣賞落羽松，享用陽光早午餐

12月底特意前往拍拍落羽松，直接抵達園區最裡面的 酒堡 ，車子可停在第三停車場，這裡就種植許多棵落羽松樹，酒堡外的草地上一排層次分明的落羽松，黃綠紅橙色交錯，還有巨大的聖誕老公公攀牆甚是可愛，點綴著園區增添歡樂的氣氛

進入酒堡可以感受到大廳的氣派和寬敞，

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聳壯觀的樹狀燈飾矗立於大廳中央，聖誕節過後這裡已經布置了新年的裝飾，一片喜氣洋洋​

一樓是品酒大廳與商品部，二樓則是伯朗咖啡館，空間非常舒適、乾淨明亮

來到這裡就是趕緊找個靠窗的位子坐，這樣才能邊喝咖啡邊欣賞風景呀，窗外草地一片綠油油，巨大的落羽松樹有兩層樓那麼高，羽狀的紅色葉子片片隨風飄曳，秋冬意味濃厚，這裡的餐點雖然簡單，但有美景相伴悠然渡過午餐時光還是挺值得的

宜蘭地區的七個落羽松景點，就分享給大家囉，歡迎來拍照

★ 羅東｜羅東運動公園_東丘

★ 員山｜蜊埤湖

★ 員山｜望龍埤

★ 三星｜安農溪畔

★ 員山｜北后寺

★ 員山｜羌仔連埤

★ 員山｜金車噶瑪蘭威士忌酒廠

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