如果不是朋友帶路！真的不會知道這間稻吃甘鷓，以客家料理為主的親子友善餐廳，門口就有停車位，還有戶外草皮空間，店內不定時推出親子活動課程，很適合親子客，店內有好多道客家功夫菜，像是梅干扣肉、東坡肉都很讚，低消一個人250元、內用不收服務費～

稻吃甘鷓 在哪？

稻吃甘鷓位在平鎮區中興路九龍段！這位置接近平鎮、龍潭與大溪交界點，開車或騎車來比較方便，店門口有免費停車位，搭乘桃園客運5053九座寮站下車步行可抵達，距離附近景點龍潭手信霧隱城、大溪落羽松大道約4分鐘車程～

地址：桃園市平鎮區中興路九龍段168號

聯絡電話：03-4608866

營業時間：平日11:00~14:30、17:00~20:30/假日11:00~15:00、17:00~20:30

公休：每週一、每週二

門口可停放約6~7台車輛，來幾組客人就會停滿啦～

餐廳下午有休息時間！加上停車位有限，建議週末一定要預約，早點來才能慢悠吃飯～

稻吃甘鷓聽起來是不是很耳熟！有倒吃甘蔗的諧音，倒吃甘蔗意指：愈吃愈甜、愈來愈好可以一路平順～

一走進去讓人挺驚艷！整間餐廳挑高設計很寬敞，現場服務人員穿著整理，很客氣有禮貌～

櫃檯有幾樣擺飾很可愛！好可愛稻吃甘鷓紅龜粿，還有呆萌的卡皮巴拉～

北歐木質風

整個用餐區沒太多複雜裝飾！強調空間簡潔、俐落有通透感，加上落地玻璃窗戶大量自然採光，很有北歐木質自然感，提供兒童座椅與兒童餐具，還有一小區日式和室桌很適合親子空間～

提供掃碼點餐與現場點餐！第一次來的客人店員會先介紹菜單，平日這天不少銀髮族來用餐，想必這口味一定很不錯～

自助區有開水與餐具！碗筷盤擺放整齊，器皿餐具配色也好看～

稻吃甘鷓 菜單MENU

餐點以客家料理為主！有中式定食、中式點心、北埔擂茶、手工熬冬瓜、氣泡飲與功夫茶，共有8種中式定食，每套420元～500元之間，定食均附好茶乙杯，也能選購其它飲品折抵，點心類結合中式客家與港式點心，很多我都想吃～

每位成人低消250元(以人頭計算）

兒童身高100公分以上低消200元

用餐限時：90分鐘

寵物寶貝禁止進入

禁止外食

一開始覺得定食價格稍高！但看到整份定食挺划算，這不是一般家常菜，都是廚師功夫菜耶！定食有主菜、藜麥飯、茶碗蒸、兩道小菜、湯品與好茶，內用不收服務費～

這一份定食吃下來很有飽足感，大家都點不一樣可以分著吃～

私房稻鷓酸菜魚

很夯的川菜酸菜魚這也有！裡面有大量酸菜與乾辣椒，看起來好像很辣，其實吃起來挺溫和，有點微酸辣挺開胃，魚肉也軟嫩，砂鍋有很多湯汁適合淋飯～

麻油杏鮑菇木耳

這盤小菜份量給很足！老薑麻油爆炒入味，杏鮑菇夠味Q彈，黑木耳厚實口感好，小菜吃起來有水準滿好吃，這盤都能當主菜啦～

炸櫛瓜夾鮮蝦

第一眼看到以為是一般野菜天婦羅！一口咬下才知道是櫛瓜，中間還夾著鮮蝦，廚師炸功真的不錯，外層薄脆不會油膩，櫛瓜保有水份，簡單撒上胡椒鹽就好吃～

四神排骨湯

熱湯和小菜一樣滿用心！今天提供的是滋補四神排骨湯，一撈就知道用料很實在，排骨軟嫩中帶點咬勁，湯好喝很夠味～

蛤蠣蒸蛋

蒸蛋細緻滑嫩！裡面還有蛤蠣、毛豆與魚板裝飾，有這道蒸蛋小朋友就會乖乖吃飯啦～

圓籠蒸蝦

朋友點了圓籠蒸蝦有8隻白蝦！平時外面都是水煮白蝦或炒蝦，很少看到有賣蒸蝦，蒸蝦肉質Q彈，吃的到白蝦本身鮮甜味，重點這是軟殼蝦可直接吃，不用剝殼怕用髒手～

甜不辣蒜酥蝦

多人可點這道當點心吃！滿滿一大碗公有炸甜不辣與蒜酥蝦，吃起來有台灣鹹酥雞影子，甜不辣外酥內Q很涮嘴，切背蒜酥蝦很脆口，搭配蒜酥粒一起吃，絕對是道下酒菜，我拿來配飯也滿好吃～

糯米椒香骰子牛

這道我點的糯米椒骰子牛！有糯米椒、骰子牛、彩椒與洋蔥，表面也撒上蒜酥提香氣，這道川菜店吃至少也要個350元以上吧？是不是很適合揪朋友，大家分著吃～

櫛瓜與糯米椒都是我滿喜歡的蔬菜！尤其是吃韓式燒肉都會有糯米椒，糯米椒本身含水量高，配青椒洋蔥吃很有口感～

骰子牛肉大小適中剛好一口！口感香軟好咀嚼，越嚼肉香越明顯，再夾點蒜酥與糯米椒配著吃，好下飯喔～

鮭魚佐蜜桃金桔

這道鮭魚佐蜜桃金桔好誇張！我一直盯著這塊鮭魚，因為它真的太厚實了，附客家金桔醬與胡椒鹽，一旁還有水煮蔬菜搭配吃～

超大塊厚實鮭魚！應該約3公分寬，最厚鮭魚肉目測有5公分，每面都煎烤到赤赤有脆度，一刀切下去裡面還是粉嫩鮭魚色，這吃起來很過癮～

四四方方東坡肉

方方正正東坡肉好誘人！外型工整很有美感，加上特製滷汁滷到入味，調味很剛好沒有一絲鹹膩感，長時間熬燉東坡肉，吃起來真的很讚，肥而不膩、入口即化，吃起來有黏嘴感好下飯，吃完這道立刻推薦給家人～

手工芋泥鴨磚

這道功夫菜很少見！底部鴨肉上面抹上一層超厚芋泥，上面還有一整層白芝麻，炸到金黃香酥肯定是好吃，先是超濃郁芝麻香，接著是芋頭自然香氣，結合酥脆、扎實與綿密三種口感，想要大口吃芋頭要點～

南瓜掛包＋梅干扣肉

一盤梅干扣肉、一個蒸籠南瓜掛包！一共有四個南瓜掛包，附上一小碟顆粒花生粉，梅干扣肉夾掛包也能配飯吃，這道很有飽足感，食量小女生吃完掛包，再來杯飲料可能就飽了～

經典客家菜「梅干扣肉」朋友給第一名！梅干扣肉一吃就知道經過長時間燉煮，五花肉整體口感一致軟嫩，肥肉不膩、瘦肉不柴還很軟嫩～

梅干菜鹹香又甘甜！光是五花肉搭配梅干菜吃就很讚～

南瓜刈包鬆軟棉有淡淡甜味！夾入一塊五花肉與梅干菜，再撒點花生粉就是「虎咬豬」

梅干菜平衡五花肉油膩感，還有淡淡花生甜香氣，肚子如果不是很餓，可以考慮點掛包加點心就好～

荔枝櫻花包

粉紅色櫻花包很可愛！上面有醃漬櫻花裝飾，軟綿包子皮加上奶香奶黃餡，吃起來也滿香～

抹茶鮮奶珍珠蜜紅豆｜蘋果蜜桃氣泡｜陳年青梅氣泡｜東方貴妃紅

每個人喜歡飲料都不一樣！我點的是陳年青梅氣泡，底部青梅汁與氣泡水攪拌均勻，青梅的酸喝起來圓潤許多，沒有什麼多餘雜味，就是很純粹的青梅茶味，剛好可以解膩～

花生芝麻麻糬

這盤客家麻糬一盤120元！這份量很夠我們吃，用筷子把麻糬分成小塊，分別沾滾上花生芝麻粉，好Q軟的麻糬，吃客家料理就是要來盤客家麻糬～

戶外有一大片草皮區！洗手間也是在這裡，沿路都有屋簷不用怕雨天會淋濕～

吃飽剛好出來走走～晚上開燈應該很有氛圍～

戶外空間還有木棧平台可坐，不定時會推出親子活動課程，真的太適合親子客了～

戶外草地還有一個大鳥籠！裡面有大鸚鵡～

＊稻吃甘鷓開業一年都沒打廣告，真的很難發現！這一餐好飽有剩還打包！五個人吃平均一人733元，這用餐氛圍與餐點品質，很適合帶家人或揪姐妹聚餐，客家料理一吃就知道好不好吃，我覺得每道都不錯，擺盤配色好看、份量也夠，整體就是我的菜～下次還要來～

※艾瑪分享真實感受，可能因個人口味或店家變動改變，有不同結果，如遇資訊錯誤，歡迎來信mail給我，謝謝。（內文照片請勿擅自下載使用，侵犯智慧財產權依法處理）

想知道更多吃喝玩樂！別忘記訂閱喔！

稻吃甘鷓 店家資訊

交通資訊

延伸閱讀