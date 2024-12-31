吃過這間真的是回不去了！雲林養鵝場起家的偶鵝嚐嚐，是間鵝肉連鎖專賣店，唯一有產銷履歷認證的肉鵝，自家養殖加上每天產地直送，鵝肉料理用料很實在，香蔥鵝油飯一碗只要20元，特上鵝肉飯吃的到去骨片鴨與桂竹筍，限量的炸鵝蛋比雞蛋大上2、3倍必點～

偶鵝嚐嚐-嘉義店 在哪？

偶鵝嚐嚐目前全台有七間分店！總店在雲林虎尾，雲林斗六、桃園中壢區、新北蘆洲店、嘉義水上與澎湖馬公都有分店，最近新開分店在嘉義東區，路邊可找停車格，離嘉義知名景點KANO主題園區約5分鐘車程、嘉大昆蟲館約4分鐘車程，吃飽還可以去踩點～

地址：嘉義市東區彌陀路92號

聯絡電話：05-2788181

營業時間：11:00~14:00/17:00~20:00

公休：每週四

偶鵝嚐嚐是雲林養鵝場起家小吃館！主打自家養殖鵝肉，外面有菜單可參考，冬天還推出限定版「薑母鵝」～

連鎖鵝肉專賣店就是不一樣！跳脫傳統鵝肉店給人的既定印象！用餐環境舒適乾淨，沒有一點傳統小吃油膩感，提供洗手間與消毒餐具使用～

◎現場：手機掃碼點餐、自助機點餐與櫃檯點餐～

平日中午生意挺不錯！鵝肉小吃就是那麼讚！一個人來也能輕鬆吃～

偶鵝嚐嚐 MENU菜單

菜單有便當、切盤鵝肉、飯麵主食、湯品與小菜！嚐嚐便當感覺很澎湃！香蔥鵝油飯只要20元，切盤鵝肉有糖燻鵝肉與嫩鹹水鵝，偶鵝嚐嚐、特上鵝肉飯最熱賣，限量的炸鵝蛋一定要點～

《付款方式：現金、Line pay》

鵝油辣椒醬．鵝油沾醬

自助區有醬料與餐具！還有兒童專用的矽膠碗湯匙，醬料有鵝油辣椒、特製醬油膏與鵝油沾醬，鵝油辣椒醬與鵝肉沾醬都是獨家秘方～

選用95~100天 自家養殖白羅曼鵝

選用自家養殖白羅曼鵝！鵝肉每日一早處理溫體直送，口感與風味會比冷凍優秀，新鮮度更是沒話說，以溫體鵝肉小吃來講挺划算～

招牌糖燻鵝肉

糖燻鵝肉1~2人份200元，以200元來講這份量很划算～

鵝肉外皮是誘人焦糖色，鵝肉先用糖水滷製再用二砂糖煙燻，聞起來有煙燻香甜味，夾上一片就能扒好幾口飯，一旁有薑絲搭配可解膩～

糖燻上層鴨皮不會過厚！咀嚼起來Q軟適中，燻製鵝肉很好咀嚼，每一口都有濃郁煙燻焦糖香，鵝肉一點都不柴還挺嫩，切盤鵝肉有小碎骨頭，小朋友吃的時候要小心～

糖燻鵝肉撒點胡椒鹽調味！鵝肉軟嫩香甜，不用沾醬就很夠味，搭配鵝油辣椒或鵝油沾醬，沾點帶味噌香的獨門醬料，香氣更豐富～

特上鵝肉飯

特上鵝肉飯是店內人氣TOP！西螺米飯鋪上桂竹筍與無骨鵝肉片，主菜與配菜都不馬虎，鹹水無骨鵝肉片撒上特製鵝油油蔥酥，兩者搭配是台灣經典吃不膩的口味～

桂竹筍用鵝高湯煮！吃得到桂竹筍本身甜味，口感也挺爽脆！清爽好吃～

招牌特上鵝肉飯好吃！新鮮溫體直送鵝肉，肉質果然鮮嫩一點都不柴，鵝肉片沒有骨頭，吃起來特別爽，米飯不夠吃也能加點白飯，自助區淋上特製醬油膏就能吃飽飽～

偶鵝嚐嚐

這碗「偶鵝嚐嚐」聽說是鎮店之寶！一次能吃到兩種招牌鵝肉，糖燻鵝肉與鹹水無骨鵝肉切丁，淋上特製香蔥鵝油，再來顆荷包蛋，這碗料多挺實在～

可以分開吃也能拌著吃！米飯淋上油蔥酥醬油，這噴香滋味好懷舊，加上兩種鵝肉吃起來有層次，滿滿鵝香氣～

限量炸鵝蛋

每日限量當然要點！炸鵝蛋50元好大一顆！鵝蛋足足比雞蛋大好幾倍，一顆鵝蛋等於2~3顆雞蛋，鵝蛋炸到金黃香酥有蕾絲邊，一夾就能感受到炸蛋酥脆度～

蛋白蓬鬆香酥脆！鵝蛋呈現半熟液狀，蕾絲蛋白沾附鵝蛋黃一起吃，香醇濃郁我喜歡～

蛋黃緩緩流在鵝肉飯上！大口給它吃下去！減肥是改天的事，這搭配吃法太斜惡了～

招牌化骨鵝掌

雞爪鴨翅很常見！但滷鵝掌還是第一次看到！招牌化骨鵝掌挺大一支，這一盤有五支只要70元，鵝掌吃的到滿滿皮筋膠質，鵝掌已經滷製到很軟爛，一靠近就聞得到滷汁香～

放到嘴裡稍微用舌尖一推、嘴唇一吸！骨頭與鵝皮輕易分離，難怪會取名「化骨鵝掌」真的好好吃，我本身就是鴨翅雞爪控，超愛這種入口即化，軟糯帶有Q彈的膠質感，每一口都吃得到濃郁滷汁香，喜歡到我要外帶啦～

鵝飽湯飯

這道是店內推出的新品！冬天想喝湯又想吃飯，湯泡飯是不錯選擇，這碗結合鵝高湯、米飯、鵝肉片與豆芽菜，想要豐富點可加購15元溫泉蛋～

喜歡吃南部湯飯朋友要來一碗！鮮甜鵝肉湯加油蔥酥，沒有多餘油脂喝起來挺清爽，劃破溫泉蛋一起吃更香，銀芽挺脆口，這碗鵝肉不夠我吃，切盤糖燻鵝肉一定要點～

鵝肉湯

以鵝骨與鵝肉熬煮鵝肉湯！加上薑絲、蔥花與九層塔去腥提味，鵝肉湯清澈不會油膩，喝起來也不會燙口，我個人滿喜歡湯很清甜～

鵝肉湯吃的到大塊鵝肉！不同鵝肉部位有不同口感，鵝皮肉都比較有咬勁～

＊狠角色鵝肉專賣店！自家鵝農場養殖、溫體直送，每次來嘉義都吃雞肉飯，以後來嘉義有新選擇鵝肉飯讚啦！想要舒適用餐環境，偶鵝嚐嚐是不錯選擇，糖燻鵝肉、特上鵝肉飯與炸鵝蛋我都喜歡，招牌化骨鵝掌好吃到要外帶～

※艾瑪分享真實感受，可能因個人口味或店家變動改變，有不同結果，如遇資訊錯誤，歡迎來信mail給我，謝謝。（內文照片請勿擅自下載使用，侵犯智慧財產權依法處理）

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偶鵝嚐嚐-嘉義店 資訊

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