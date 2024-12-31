年節將至，還在想過年送禮去哪買嗎？寶小銘推薦由「四月南風」所推出的「八仙賀喜」新春禮盒，禮盒外觀和包裝都感受到福氣滿滿的設計感，禮盒內容物也充滿創意，結合濾掛式咖啡包、檸香雪輪和招財元寶等產品，創新式的組合，絕對是年節送禮、傳遞祝福的最佳選擇。

「四月南風」是台中伴手禮名店，推出的「八仙賀喜」新春禮盒是一款人氣過年禮盒，粉紅色的禮盒自然散發出喜氣。盒上的設計以八仙過海傳遞福氣為意境，充滿時尚的可愛風格，讓人擁有美好的心情。

打開禮盒，就可以看到招財元寶和納福元寶，讓人有福氣滿滿、財源好運旺旺來的感覺。

「八仙賀喜」新春禮盒的內容物，除了有招財納福的元寶之外，還有「檸香雪輪」和「濾掛咖啡」。

納福元寶上呈現出「福」字，招財元寶上則呈現出「招財進寶」字樣。

納福元寶的內餡是烏豆沙，口感香甜而不膩口；招財元寶品嚐起來有點像是鳳梨酥的口感，酸甜滋味相當順口。

接著要分享的是這款「八仙賀喜」新春禮盒的主角「檸香雪輪」，每一個檸香雪輪都是獨立包裝。

「檸香雪輪」造型像是台式馬卡龍，餅皮表層有著雪白的糖粉，餅皮香酥脆口。

而內餡則是充滿檸檬香氣的白巧克力，滋味淡雅清新，入口後感受到甜中帶點微酸的檸檬果香，是非常美好的味蕾體驗。

禮盒的濾掛咖啡有兩款，「花香甜橘風味」喝得出清新的果香氣息，「曼特寧風味」則有著核果可可的香氣。

「檸香雪輪」搭配著「濾掛咖啡」，在家就能度過一個美好悠閒的午茶時光。

寶小銘真的很喜歡「四月南風」所推出的「八仙賀喜」新春禮盒，無論是禮盒包裝或是產品內容，都讓人感受到別具用心的設計，無論是當伴手禮、企業團購或是年節送禮，都非常適合喔！

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