即將迎來金蛇年農曆年，相信已經有很多人在物色今年年夜菜了吧～2021至2023連續三年獲得經濟部商業署經典台菜餐廳認證，全台最有台味的茶館「有春茶館」也推出自家金蛇年的年菜，規劃了好幾樣人氣菜餚，從麻油雞米糕到白灼腳庫燉全雞，道道都是阿嬤家傳的料理，不僅充滿了台味氣息也讓長輩們吃得開懷，非常適合新年期間家庭聚餐，現在預訂年菜再贈送黃景龍師傅與有春創辦人陳沛瀅師傅出版的「免開火！巧用家電做臺菜」食譜，讓你馬上現學現做就能將大年夜的團圓菜輕鬆端上桌唷～

有春茶館 | 全台最有台味的茶館

▼有春茶館大墩店



「有春茶館」大墩店位在熱鬧的公益路商圈，從公益路轉進大進街約莫50公尺左右就能看到有春茶館的招牌。

▼店內環境



店內運用大量的木質調桌椅，搭配紅色暖色系的裝潢色調，讓整體用餐環境溫潤許多。

▼濃厚古樸元素



而且牆面上也用了許多古樸的農家元素點綴，像是篩網、蒸籠等，讓人看了很有記憶點。座位規劃則以四人座為主，正中間則有多人長桌適合多人聚會聚餐，如果團體家族或是公司行號需要聚會。

▼人潮



有春茶館 | 2025金蛇年年菜訂購方式

▼金蛇年年菜組



今年有春茶館規劃的金蛇年年菜，有金蛇迎春鴻運組跟蛇年富貴福運組兩組，內容包含了冷盤、麻油米糕、燉全雞、手工雞捲、拇指發糕等招牌菜色，有分熱年菜店取及冷凍宅配兩種預訂方式，限量供應，額滿為止，有興趣的朋友提早預訂還有享年菜早鳥價優惠～

▼訂購單



▼免開火！巧用家電做臺菜



有春茶館愛心年菜，暖心年菜認購：（請參閱官方貼文連結）

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新年了，與有春茶館一起分送寒冬中的愛，圍爐年菜有著孩子們的期待。

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▼菜單



攤開有春茶館的菜單，店內主打一系列的手路菜、台味料理及火鍋，搭配單點的炸物、滷味、蒸物等膾炙人口的茶點，及招牌烏龍春茶、綠茶、奶茶、拿鐵等茶飲。

▼茶飲



如果有吃到喜歡的料理，店內也有規劃一區伴手禮、冷凍包，可以外帶回家慢慢回味。

▼嚴選好物、冷凍包



有春茶館 | 紅露醉蝦、烏魚子、阿嬤手工雞捲

▼經典冷盤



紅露醉蝦，白蝦搭配清香淡雅的紅露酒製作醉蝦，白蝦鮮甜彈牙，吃起來有淡淡中藥香尾韻帶出些許酒香餘韻，襯托出白蝦的甜，馨香爽口。

▼紅露醉蝦



嚴選雲林四湖產的烏魚子，炙烤後切片搭配蒜苗一起入口，烏魚子炙烤後表面微酥中間黏稠綿密，蒜苗襯托下整個烏魚子香氣飽滿圓潤，讓人印象深刻。

▼雲林烏魚子



▼蛋黃麻糬芋丸



這個金黃香酥的蛋黃麻糬芋丸，外圍相當酥脆，餡料是軟Q麻糬搭配細緻芋泥還有金沙蛋黃的鹹香，滋味香酥鹹甜大小朋友都喜愛。

▼外酥內Q



阿嬤手工雞捲，相信也是不少人記憶中必吃的年菜，新鮮魚漿搭配蔬菜的餡料吃起來扎實，很有懷舊古早味。

▼阿嬤手工雞捲



有春茶館 | 鹽焗味噌豬五花、麻油雞米糕

▼鹽焗味噌豬五花



接下來這道鹽焗味噌豬五花，我個人也很喜歡，使用產銷履歷的台灣溫體豬用鹽麴味噌的方式處理過，上桌前用噴槍炙燒一下，這樣豬五花就會呈現油亮油亮誘人的模樣。

▼油亮豬五花



五花肉炙燒後逼出些許油脂香，咀嚼時有些許脆彈口感，結合鹽麴過的味噌豬五花吃起來是鹹香滋味，即使不用沾任何醬料也很有味道。

▼鹽焗鹹香滋味



再過來年菜少不了的米糕，這回有春茶館推出的麻油雞米糕是選用純麻油拌入現蒸的台灣糯米，再搭配舒肥麻油雞，最後擺放了香酥芋頭籤、地瓜籤點綴。

▼麻油雞米糕



上頭的芋頭籤、地瓜絲很酥脆，吃起來有著芋頭跟地瓜香氣，脆口又涮嘴，當零嘴吃也沒問題。（冷凍年菜沒有附芋頭籤、地瓜絲）

▼芋頭籤、地瓜籤



裡面的麻油雞採用低溫舒肥手法製作，吃起來也是相當軟嫩，在家只要隔水加熱後，用平底鍋煎至表面金黃即可吃到香嫩舒肥麻油雞。

▼低溫舒肥雞



蒸煮過的台灣糯米翻炒香菇、薑片後再拌入純麻油，QQ的米飯結合著香菇的甜味及薑片香氣，而且每一口米糕都富含著麻油香，配上酥脆芋頭籤越吃越香。

▼麻油米糕



有春茶館 | 白灼蹄花燉全雞

▼白灼蹄花燉全雞



可以用來拜拜的白灼蹄花燉全雞也很推，以全雞搭配白灼腳庫的雙主角燉湯，裡面還有搭配紅棗、蒜頭、當歸、蘿蔔等食材進行精燉熬煮。

▼腳庫



整個精華濃縮至湯頭內，讓湯頭喝起來醇厚甘甜而不膩口，而且嘴邊還會有一絲絲膠質黏稠感，非常受女性的青睞～

▼雞湯



全雞燉煮至非常軟嫩的程度，能輕鬆地將雞腿骨肉分離，滑嫩的雞腿肉吃起來完全不乾柴，很好吃～

▼軟嫩燉雞



不要看白灼腳庫好像白白的沒甚麼味道，其實已經充分吸收了湯頭的甜味，加上QQ的豬皮，真的越啃越有滋味，喜歡啃豬腳的朋友，千萬別錯過啦～

▼QQ豬腳



有春茶館 | 扁魚沙茶鍋

▼扁魚沙茶鍋



吃年夜飯自然也要來鍋火鍋圍爐一下～有春茶館的扁魚沙茶鍋以沙茶鍋為底搭配九孔鮑、扁魚提味，還有牛蕃茄、大白菜、豆皮、木耳及蔥段等蔬菜入鍋。（冷凍年菜不含豆腐）

▼甘醇湯頭



沙茶鍋內添加了扁魚提味，熬煮後讓整鍋湯的扁魚風味更為明顯，喝起來溫順濃郁。

▼九孔鮑



搭配鮮彈九孔鮑讓沙茶鍋食材更加豐富，加上蔬菜煮過後釋放的甜味，結合扁魚、九孔鮑的海味，滋味甘甜。

▼扁魚



可以再買些自己喜愛的火鍋料、蔬菜、海鮮等食材加進去，這樣就會變得更加澎湃囉～

▼圍爐火鍋



有春茶館 | 拇指發糕、麵茶炸年糕

▼拇指發糕



有春茶館的招牌點心拇指發糕這回也有納入年菜組合，自取熱年菜的部分有附有機玫瑰醬。

▼造型討喜



發糕做成如拇指般大小看起來非常討喜可愛，吃起來蓬鬆軟綿，加上甜甜玫瑰醬點綴氣味，讓發糕吃起來增添一絲高雅氣息，讓大家吃了之後會越來越發。

▼蓬鬆軟綿



過年時節圍爐少不了的年糕，在有春茶館這裡也能吃得到，或是透過加購方式將店內高人氣的麵茶炸年糕帶回家唷～

▼麵茶炸年糕，單點一份110元



炸至外脆內軟Q的年糕沾著麵茶吃，讓年糕多了一分米麩香，充滿兒時懷舊感，很有古樸風味。

▼軟Q年糕



結語：

今年「有春茶館」推出的金蛇年年菜，包含冷盤、全雞、麻油米糕、鹽焗豬五花、拇指發糕等六樣年菜組合，有經典的台味料理，又能讓全家人吃到富貴滿盈的年菜，而且整套份量還蠻適合現代小家庭吃的，過年期間有春茶館只有除夕休息，年初一起也能在店內吃到這些熱年菜，也歡迎大家新年期間前往聚餐，目前1/10前年菜預訂都有享早鳥優惠價，喜歡這類台味年菜趕緊到有春茶館預訂，12/31前訂購任一套年菜還會隨貨贈送黃景龍師傅與有春創辦人陳沛瀅師傅出版的「免開火！巧用家電做臺菜」食譜乙本，教你整套年菜利用小家電就能輕鬆加熱上桌，真的是太貼心惹～

▼台味年菜輕鬆上桌



（此篇是合作推廣文章）