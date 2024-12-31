莊家莊一盤｜莊家火雞肉飯最新品牌，能吃到異國美食，還有隱藏版下午茶

莊家 莊一盤是台中老字號品牌莊家火雞肉飯的最新品牌，跳脫傳統雞肉飯，結合異國風味，吃得到泰式打拋豬、海南風味的蔥油雞飯、日式牛丼飯等特色料理，除了鹹食，還有隱藏版下午茶甜點

莊家 莊一盤位置

莊家 莊一盤位在台中西屯區西屯路三段，距離東大公園不遠，店面不太顯眼，位置就在鮮友火鍋跟康是美的中間

莊家 莊一盤環境

莊家 裝一盤的用餐空間非常寬敞，座位數多，不管是一人前來，還是多人來聚餐都超適合

內用還有暖呼呼的熱湯可以無限喝到飽，糖糖今天喝到的是蔬菜湯，湯頭甘甜好喝

莊家 莊一盤菜單

蔥油淋到G 套餐

想吃海南風味的蔥油雞飯在莊家 裝一盤也吃得到，採用雞胸肉去骨切片，淋上店家自製的蔥鹽醬，雖然是雞胸肉，吃起來超級嫩，一點也不乾柴，淋上香噴噴的蔥鹽醬，鹹香迷人，配上白飯讓人一口接一口停不下來

羅勒毆打豬 套餐

來到莊家 裝一盤不只能吃到海南風味的蔥油雞飯，還能吃到泰式打拋豬飯，採用豬絞肉，搭配店家自製泰式醬，口味偏泰式，整體吃起來偏清爽不重鹹，旁邊會搭配四到五樣的配菜，如果上頭的荷包蛋是半熟就更讚啦

日式牛丼飯

採用油花豐富的美國牛五花，加上炒洋蔥，中間打上生蛋黃，最後再淋上主廚特製的醬汁，將生蛋黃劃破，讓黃澄澄的蛋黃流入底下的米飯中，口感更加滑嫩，醬汁吃起來偏甜，份量很實在

特製麻香麵

除了飯食，還有麵食可以選擇，採用中藥材加上辣椒磨製的辣粉來製成醬汁，辣度偏中辣以上，拌上Q彈麵條，香氣濃厚，辣勁十足，是說這辣勁還挺強的，如果不吃辣的朋友可能會邊吃邊飆汗

斑麻線

如果不敢吃辣的朋友可以點這道斑麻線，採用黑白芝麻及花生磨成粉後再調製成醬汁，搭配Q彈麵條，吃起來有點像麻醬麵的感覺，口味上更加爽口不厚重

天G不可洩肉

不想吃澱粉的朋友，莊家 莊一盤也有提供生菜沙拉，以生菜沙拉鋪底，搭配當季新鮮水果及滿滿雞胸肉，旁邊附上特製和風醬可以直接淋上搭配享用，雞胸肉一樣嫩到不行，生菜沙拉新鮮清脆，搭配微酸醬汁超開胃

蒜片大腸圈

這道蒜片大腸圈很特別，米腸外層是大腸包製而成，全台中只有這裡才吃得到，中間添加了皇帝豆、肉末及花生，口感相當豐富

嗶嗶波波的魚蛋

糖糖最愛的魚蛋在這裡也吃得到，將魚蛋切片，擠上美乃滋再撒上海苔芝麻，魚蛋嗶嗶啵啵，搭配美乃滋，邪惡又美味

燙青菜

燙青菜的青菜依當天為主，糖糖今天吃到的是鵝白菜，淋上肉燥及蒜泥，青菜爽脆鮮甜，還多了蒜香及肉燥鹹香

巧克力熔岩蛋糕

以為莊家 莊一盤只有賣鹹食簡餐嗎～來來來！還有隱藏版下午茶甜點，每天會提供一種蛋糕，口味依現場為主，巧克力熔岩蛋糕上桌時店家有先加熱過，中間會有熔岩感，巧克力香氣濃郁，微甜不膩

巴斯克乳酪

除了巧克力熔岩蛋糕，還有手作巴斯克乳酪，吃起來相當綿密，蛋香味濃厚，口感不輸外面甜點專賣店

手工餅乾

沒想到吧！莊家 莊一盤除了手工甜點，還有大人小孩都喜愛的手工餅乾，口味依當天為主，糖糖今天吃到的是原味跟抹茶，裡頭還添加了水滴巧克力豆，甜度上稍微偏甜了些

泰國奶奶 ／西西里海岸

採用泰國原物料手標紅茶及泰國奶水，加上煉乳調製而成的泰式奶茶，喝起來相當濃厚，雖然甜度固定，不過喝起來不會太過甜膩，另一杯西西里海岸是檸檬原汁加上美式咖啡，入口帶有檸檬的微酸，於午茶時段活動14:00~16:30，只要一人點低消一個蛋糕就可享西西里海岸買一送一，贈送美式或拿鐵

莊家火雞肉飯最新品牌「莊家 莊一盤」，主打特色料理，可以吃到多種異國風味料理，餐點均現點現做，嚴選食材，醬料都是自己調製而成，除了鹹食簡餐，還有隱藏版下午茶，現在消費滿500元就贈送涼拌小菜唷