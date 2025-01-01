2025-01-01

最近女王跟朋友下午茶聚餐時，在台中最熱鬧的文心路上，偶然發現了一間隱藏版甜點名店「法雅幸福甜點」。這家 法雅幸福甜點 Faya，不僅甜點美味，還有超適合過年送禮的高質感年節禮盒。尤其是 法雅2025新推出的年節禮盒，豐采舞蜜、綠映滿盈、馨享錦盒，光聽名字就讓人充滿期待再加上讓人無法抗拒的義式冰淇淋，現在就讓我們一起來探訪這家台中伴手禮名店吧~

⏏文章摘要

法雅幸福甜點在哪裡？

法雅幸福甜點 Faya 位於台中市西屯區文心路三段357號，距離台中捷運綠線文心中清站僅幾步之遙。無論是開車、搭捷運或騎車都超方便，店門旁還有停車場，完全沒有停車的煩惱。不管你是路過或是想來享用甜點美食，這裡都是台中人買年節禮盒的首選秘境喔~



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法雅幸福甜點環境介紹

一走進 法雅 店內，你馬上就會被這寬敞明亮的空間吸引！店內擁有超大空間約有上百個座位，從沙發區、用餐區到伴手禮專區一應俱全，裝潢走的是時尚簡約又不失溫馨的風格。店內最出名的就是那各式美味的義式冰淇淋造型蛋糕，以及超美味的手工義式冰淇淋，平常除了可以到這聚餐享用美食下午茶甜點外，還能來到超大的伴手禮專區逛逛，不論是家庭聚會、下午茶，來這裡都能一次滿足喔！

法雅的圓桌沙發區內中還有一處巨大的投影幕，如果有聚餐或是求婚等特殊需求的人，也可以利用起來喔！

法雅伴手禮專區真的非常大，數十餘款充滿設計感的禮盒可供選擇，女王在下面文章也會替大家細細介紹，店家最新的年節禮盒組，要買禮盒的人一定要看下去喔!

對了! 法雅也超級適合親子用餐，消費滿500元還可以兌換免費旋轉木馬搭乘券喔!



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法雅年節禮盒專區

迎接2025年的年節到來，法雅以「傳承與創新」為理念，推出了全新的三款年節禮盒( 豐采舞蜜、綠映滿盈、馨享錦盒)，將傳統的團圓精神注入精緻美食之中。不論是細膩的中式糕點、香濃的義式手工冰淇淋，還是酥脆的手工餅乾，每一款禮盒都經過精心設計，融合高雅的包裝與頂級的風味，讓送禮成為一場味蕾的盛宴，話不多說現在就讓我們帶大家來開箱這些厲害的禮盒組吧~

法雅禮盒訂購優惠

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豐采舞蜜禮盒A款$700

「豐采舞蜜禮盒」以蜜蜂在森林中翩翩起舞為設計靈感，象徵甜蜜與豐收的祝福，外盒設計充滿自然的生機與活力。內含多款經典糕餅，如核桃桂圓酥、原味鳳梨酥、小太陽餅等，層層堆疊的口感與豐富的風味讓人一口接一口停不下來。這款禮盒不僅寓意美好，更適合作為年節送禮，讓收禮的人感受到滿滿的幸福與喜悅！豐采舞蜜禮盒 共有3種不同的點心配搭，首先就讓我們帶大家來看看第一款 豐采舞蜜禮盒 A 的豐富禮盒內容物吧!

粉盒~核桃桂圓酥*3入

黃盒~原味鳳梨酥 *3入

豆塔*4入

小太陽*4入

貝拉小雪球*10入



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夏威夷豆塔

夏威夷豆塔是一款將奢華與美味完美融合的甜點代表作。選用飽滿香脆的夏威夷豆，經過細心烘焙，釋放出濃郁的堅果香氣，再搭配酥脆的塔皮與濃郁的奶香焦糖醬，層層堆疊出令人難以抗拒的口感。甜度經過精準調配，不會過於甜膩，讓人一見就忍不住想品嚐。無論是作為下午茶的點心，還是年節送禮的佳品，都能帶來滿滿的幸福感與驚喜，是不可錯過的堅果甜點精品。

貝拉小雪球

貝拉小雪球是一款獨特的甜點，外觀如同小巧的雪球，口感卻極為豐富。每一顆小雪球表面上都灑上一層薄薄的糖霜，入口酥脆輕盈，內部卻柔軟綿密，共有檸檬、抹茶、巧克力、莓果、焙茶等五種口味，甜度適中，無論是作為茶點還是小禮物，都是一個完美的選擇。

小太陽餅

小太陽餅是法雅幸福甜點的經典之作，這款小巧的傳統糕餅以其36層酥皮和純手工揉製的工藝，帶來了無與倫比的口感。每一口咬下去，微微的奶香立刻在口中散開，餅皮酥脆，內餡則是清香的麥芽糖，既不過於甜膩，又帶有自然的甘甜味。這種口感的搭配，就是台中人的驕傲啦! 而且小巧的尺寸非常適合當作伴手禮，不僅方便攜帶，還能讓收禮的人在品嚐時感受到滿滿的心意，無論是自己享用還是作為禮品，都是非常合適喔~



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原味鳳梨酥

這款豐采舞蜜禮盒，內容非常豐富就連經典的鳳梨酥都有，餡料的甜度拿捏得宜，鳳梨的酸甜在口中綻放，與化口的酥皮一起下肚，每一口都帶來清新的果香，讓人感受到純粹的天然風味。這款鳳梨酥的甜度不過於強烈，吃起來不膩口，反而帶有一絲微酸的清新感，真的非常好吃。

核桃桂圓酥

法雅的核桃桂圓酥是一款將傳統與創新巧妙結合的甜點。外層的酥皮薄脆，帶有淡淡的香氣，一咬下去，內餡的豐富口感立刻在口中爆發。核桃的堅果清香與蔓越莓、桂圓的濃郁香氣相互融，為這款點心帶來了美味的豐富層次。而且這款核桃桂圓酥的甜度調配得恰到好處，是一款既能當作日常享用的小點心，也非常適合作為節慶或送禮的好選擇喔~

豐采舞蜜禮盒B款$630

豐采舞蜜禮盒 B 的內容與 A 稍微不同，多了芝麻捲餅+厚切陽光堅果+豆逗千層酥，話不多說就讓女王繼續替大家開箱下去吧~

粉盒~核桃桂圓酥*3入

黃盒~小太陽 2入

厚切陽光堅果 5入

芝麻捲餅 4入

豆逗千層酥 4入

厚切陽光堅果

厚切陽光堅果是一款融合了堅果香氣與酥脆口感的美味小點。每一片堅果都經過精心挑選，厚切的設計使得每一口都能感受到滿滿的堅果風味，無論是杏仁片、南瓜子還是葵瓜子，口感層次豐富且香氣四溢。這款陽光堅果的甜度適中，並沒有過於甜膩的感覺，堅果的自然風味讓女王的寶貝吃到完全停不下來，這道美味小點放在餐桌上，一定會讓大小朋友愛不釋手的喔~

豆逗千層酥

法雅的豆逗千層酥是一款融合了酥脆口感與濃郁奶香的經典美味。外層的千層酥皮極為薄脆，層層疊疊的結構讓每一口都帶來酥脆的口感，仿佛在嘴中輕輕碎裂，令人陶醉。而內餡則以滑順的白巧克力和夏威夷豆為主，細緻口感與微微的甜味帶來了一種溫暖且滿足的味覺體驗。豆逗千層酥不會過於甜膩，每一口咀嚼，夏威夷豆香都與酥皮的層次感交織在一起，創造出一種獨特的風味。

豐采舞蜜禮盒C 款 $580

小太陽*5 入

厚切陽光堅果*5 入

咖啡捲餅*5入



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咖啡捲餅

法雅的咖啡捲餅是一款為咖啡愛好者量身打造的細緻點心。薄如紙張的捲餅，融合了香濃咖啡的獨特氣息，帶來酥脆口感與濃郁香氣的雙重享受。餅皮的製作極為講究，薄透輕盈卻不失韌性，經過烘焙後散發出誘人的咖啡香氣。入口瞬間，酥脆的質地與咖啡的微苦甜完美結合，既保留了咖啡的醇香，又不掩蓋餅皮的自然風味。每一口都像是在品嚐一杯精緻的咖啡飲品。這款捲餅不僅適合搭配下午茶，也是一款讓人無法抗拒的日常小零嘴。

綠映滿盈禮盒A $590

果仁甜心餅*6入

豆逗千層酥*6入

「綠映滿盈」禮盒系列以清新的翠綠色為主調，搭配低調奢華的燙金線條，呈現出典雅與自然的完美融合。內容物以手工烘焙的堅果餅乾為主，為年節增添一份健康與幸福的滋味。這款禮盒不僅適合送禮，更是自用的健康選擇。

果仁甜心餅

果仁甜心餅是一款充滿誠意與手工溫度的經典點心。以肉桂餅乾為底，搭配滿滿的夏威夷果，再點綴南瓜子和蔓越莓果乾，將酥脆與豐富層次的口感完美結合，帶來無與倫比的味蕾享受。

馨享錦盒A$450

「馨享錦盒」禮盒系列，以精緻的蝴蝶結妝點幸福，象徵新年的美好與希望。內有豆逗千層酥、果仁甜心餅、柚香堅果塔和厚切陽光堅果等多款手工餅乾可以選擇。這款禮盒設計大方，風味多樣，是新年送禮的最佳選擇！

柚香堅果塔 *5入

厚切陽光堅果*6入

柚香堅果塔

柚香堅果塔是一款極具創意的甜點，將柚子皮的清新香氣與堅果的濃郁風味巧妙結合為一。伯爵茶餅乾製成的塔皮口感酥脆、輕盈，搭配豐富的夏威夷果與開心果，輕輕一咬即能感受到層次分明的口感和柚子清香。

對了! 法雅 的年節禮盒還有許多不同混搭組合，但因為文章篇幅有限女王無法一個個替大家整理上來，如果有興趣了解更多也可以直接到 法雅幸福甜點的文心門市 或 法雅官網 逛逛喔~

法雅義式手工冰淇淋

法雅的義式手工冰淇淋是法雅的經典冰品甜點之一，秉持天然、健康的理念，堅持不添加人工色素與防腐劑，以純淨原料打造，每一口都能感受到濃郁的真材實料，無論是經典口味還是創新口味，都展現了極高的品質與細膩口感。如果你想買個特別的禮盒，也可以直接在門市挑選6杯義式手工冰淇淋，就能拿到像女王照片上的超厲害禮盒組，現在就讓我們替大家繼續開箱下去吧~

法雅義式手工冰淇淋 內外包裝都非常精緻，有鏟子造型的小湯匙，有趣的植物種子&種植教學卡片，以及簡約大方的冰淇淋杯，包裝的每一處細節都充滿了店家的巧思，法雅～FAYA～幸福在發芽！只能說拿這當年節禮盒一點也不漏氣阿~

巧克力

首先第一款就要介紹女王的最愛，採用高純度可可製作，帶有一絲微苦，濃郁的巧克力冰淇淋口感超級綿密滑順，像極了高級巧克力慕斯的冰涼版本，果然是店家的招牌甜點一點也沒讓女王失望阿~灑花

OREO

OREO冰淇淋讓人一口回到童年，碎餅乾的酥脆與濃郁奶香的結合，口感豐富且帶有巧克力的微苦，完美平衡了整體甜度，是一款老少咸宜的經典選擇。

伯爵奶茶

濃郁的伯爵茶義式冰淇淋中透出淡淡的柑橘香氣，滑順的奶香完美結合進入冰品中，茶香餘韻非常濃郁，甜度剛好，適合喜歡清新又不過於甜膩的朋友。

芒果

濃郁的芒果香氣撲鼻而來，像是夏天熱帶水果的化身。每一口都帶有果肉的細緻口感，甜中帶微酸，吃上一口就讓人仿佛在來到了夏日來到芒果園。

草莓

這款草莓冰淇淋入口瞬間充滿鮮果的酸甜香氣，彷彿一口咬下新鮮草莓。天然的果泥質地讓口感更有層次，甜度適中，酸味剛好提味，女王只能說店家的水果風味冰品絕對值得一試。

開心果

這款開心果冰淇淋可以說是非常經典的義式冰淇淋，天然的堅果風味與細緻奶香融為一體，濃郁到讓人驚艷，口感滑順且不膩口。每一口都充滿了濃厚的堅果香，宛如置身於義大利街頭吃著最純正的風味冰淇淋。

2025台中禮盒伴手禮推薦

法雅的禮盒不僅在外觀設計上充滿質感，內在的美味更讓人驚艷。每一款甜點都展現出對細節的極致追求，口感純淨無負擔，甜度調和得恰到好處，既不膩口又能完美襯托出食材的天然風味。這個2025最完美的台中禮盒伴手禮推薦給大家，無論是送禮還是自用，都是台中人購買年節禮盒的絕佳選擇喔！

法雅幸福甜點店家資訊

推薦指數:⭐⭐⭐⭐⭐

官網: 法雅幸福甜點

FB粉絲團：法雅-文心店

線上訂購：法雅禮盒

地址：台中市西屯區文心路三段357號

營業時間：每日 10:00 – 20:30

捷運站：台中捷運綠線文心中清站