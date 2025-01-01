咾七杯串燒餐酒館，台中宵夜推薦。漢口路厲害的美食又多一間，咾七杯串燒餐酒館營業到凌晨3點，戶外以及室內都有超美的星空造景，就連彈珠遊戲機台都有。餐廳主打炭火串燒、燒烤、炸物、啤酒等，品項不僅豐富，還有不少美味下酒菜，想要吃飽吃巧的都有，很適合揪朋友一起小酌聚會唷。

咾七杯串燒餐酒館

地址:台中市西屯區漢口路二段257號

電話:0909-108-257

時間:18:00–03:00(周一休息)

最後加點時間：02:40

最後收客時間：02:00

粉專:請點我

IG:請點我

漢口路美食推薦

咾七杯串燒餐酒館在哪裡?

咾七杯串燒餐酒館位在台中漢口路與華美西街交叉路口處，轉角店面相當顯眼好找，尤其漢口路到了晚上開店的真的不多，現在又多一間宵夜場好去處。

咾七杯串燒餐酒館停車資訊

華美西街路邊有規劃停車格，另外在漢口路上有漢口立體停車場，步行過去也只要5分鐘。

咾七杯串燒餐酒館品牌理念是想帶給人們一個充滿溫度以及人情味的地方，不管是初訪的客人還是熟絡的老顧客，除了在這裡享用美味餐點，也能在溫暖熱鬧的氛圍中，寫下跟朋友家人間的回憶。

咾七杯串燒餐酒館環境介紹

還未走進餐廳，就先被戶外座位區給吸引，閃亮的星空燈飾造景整個也太美~外面共有3個大桌位，很適合跟朋友聊天喝酒小聚的地方。

旁邊也有網美打卡牆，是可愛繽紛的風格，拍起來也是挺好看~

咾七杯串燒餐酒館店內約可容納10~20人，室內裝潢很有夜店風格，閃亮的星空燈點綴，現場還有電視可以播放運動比賽，跨年不知道去哪聚，就來咾七杯吧~

這裡居然還有彈珠機台可以玩，吃美食小酌之餘，還可以娛樂一下打發時間，真的很不錯。

冰箱內有果汁、飲料、水、茶類、啤酒等，另也有洋酒、威士忌可以跟店員詢問喔~

PS。未成年請勿飲酒，喝酒不開車

打卡活動

只要來咾七杯串燒餐酒館用餐，於粉絲專頁、IG、Threads、公開打卡 / google五星評論 / 限動 / 標記 / 貼文（擇一），出示給店員看，即送日本原裝直送麒麟一番搾生啤酒一杯。

(1人/1支手機，限兌換1杯)

※活動以店家現場為主，活動內容店家保有最終解釋權、更改及終止之權益。

咾七杯串燒餐酒館菜單價位

咾七杯串燒餐酒館主打炭火串燒，還有燒烤、海鮮、炸物、熱炒等多種下酒好菜，品項還蠻多的唷。不管是聊天聚會小酌，還是來用餐，吃飽吃巧都可以滿足。

咾七杯串燒餐酒館菜色介紹

泰式奶茶1.5L

泰奶也有這種整支1.5公升真是太狂了~他們家的泰奶喝起來不死甜，還是保有濃郁的風味，朋友聚會直接點一支一起喝很推薦。

美國脆薯

聊天喝酒必備解饞小物，薯條炸的挺脆非常香，沾上番茄醬很涮嘴。

明太子白醬烏龍麵

令人驚豔的白醬烏龍麵，明太子白醬口感濃郁但不會過膩，伴隨著烏龍麵的Q彈爽勁真的不錯，重點是冷掉還是很好吃~這道很推薦。

鮭魚炒飯

炒飯份量很有誠意，一端上桌香氣十足，粒粒分明的口感吃的到鮭魚卵跟鮭魚肉，想來點飽足感的點這道準沒錯。

孜然烤羊排

孜然烤羊排充滿異國風味，帶骨羊排肉質算蠻嫩的，而且也什麼羊羶味，尤其骨頭旁邊的肉越嚼越香，值得細細品嘗。

醬烤大魷魚

咾七杯除了串燒之外，他們家的醬烤系列也不錯吃。刷上特製烤醬鹹香入味，加上挑選的食材都很新鮮，魷魚口感脆彈，我最愛吃腳的部位，口感很棒~

樹子水蓮

餐酒館也是可以吃到台式熱炒，主廚的炒功也是很不錯，清脆水蓮搭配樹子，有把鹹香味炒出來，這盤我們大家都吃光光~

干貝酥

干貝酥外表炸的金黃酥脆，裡面還保有干貝原本的鮮嫩跟彈性。上面有美乃滋、海苔片、鮭魚卵點綴，讓整體口感更加豐富有層次。

蛤蜊菌菇湯

用料實在的暖心湯品，裡頭滿滿的蛤蜊跟菌菇的口感真的很鮮美。湯底清澈但味道濃郁，蛤蜊的鹹香搭配菌菇的清甜。整碗湯喝起來不油膩，湯頭既清爽又有層次感，讓人每口都很滿足，喝完之後還覺得暖暖的。

帶骨德式香腸

這道帶骨德式香腸很適合當作下酒菜，外層帶有一絲脆彈感，肉感嚼勁十足，會讓人一口接一口。

鮭魚下巴

鮭魚下巴也是肉很多的地方，而且油脂豐富，煎起來味道真的很香。吃起來肉質細嫩，可以搭配旁邊的胡椒鹽提味，味道會更讚~

七歪手抓海鮮桶/蒜香奶油

看到菜單上強力推薦這一道讓我忍不住也點了一份，海鮮桶一倒上桌整個香氣撲鼻而來，裡面有花蟹、蝦子、淡菜、中卷、玉米、蓮藕、馬鈴薯、花椰菜等多種料在裡面，真的很豐盛！

我們點的是蒜香奶油口味，不敢吃辣的非常推薦。奶油香氣十足，與各種海鮮拌在一起真的很搭，不管是蝦子螃蟹都讓人吮指回味。連馬鈴薯那些配菜都吸收了湯汁的精華，也是相當好吃。

午魚一夜干

午魚一夜乾的口感獨特且富有層次，魚肉緊實還帶有一點彈性，吃起來鹹味適中，不管煎或烤既能保留鮮美的味道，又不至於過鹹，配酒配飯都很可以~

香嫩雞腿串

雞腿肉是選用整塊的雞腿丁，吃起來帶著炭火的香氣。雞腿肉鮮嫩多汁，讓人不禁想一口接一口。

醬烤杏鮑菇

杏鮑菇經過醬烤後，菇肉保留了豐富的水分，口感嫩滑多汁。海苔粉帶來的鮮香味恰到好處，與菇肉的天然鮮美相得益彰。

松阪豬肉串

松阪豬經炭火烤製後，表面呈現出誘人的色澤，帶有輕微的焦香，松阪豬肉本身的油脂分布均勻，每一塊肉都帶有細膩的油花，讓肉質更加柔嫩，且不會過於油膩。

墨西哥櫛瓜

櫛瓜本身柔軟多汁，經過炭火高溫烤製，口感清爽又不失鮮嫩，咬下去時每一口都充滿了豐富的水潤感。微鹹的調味，恰到好處地提升了櫛瓜鮮美的風味。

醬燒豬蔥卷/醬燒牛蔥卷

醬燒豬蔥卷的豬肉部分，經過醬燒後外層略帶焦脆，表面被濃郁的醬汁包裹，肉質細緻且多汁，與蔥的清新香氣相輔相成香氣四溢。

醬燒牛蔥卷則以牛肉的鮮美為主，牛肉的質地比豬肉更為緊實，但經過醬燒後，依然保有肉的多汁感。每一口都能品味到牛肉的紮實與嚼勁，搭配上蔥段的清香和醬汁的濃郁，兩者互相輝映，味道飽滿且不油膩。

兩者都將肉類的鮮嫩與蔥香完美結合，經過醬燒的處理後，肉質香濃且多汁，蔥的清香與醬料的濃郁相互交織，帶來令人回味無窮的美味。

日式麻糬

吃完鹹食最後一定要來點甜點收尾。麻糬烤到微微焦脆，再淋上奶香濃郁的煉乳，撒點花生粉，口感更加豐富，每一口都是滿滿的奶香交織著糯米香。

整體感想

咾七杯餐酒館除了星空主題裝潢非常亮眼吸睛，餐點也有一定的水準。整體用餐的氛圍還不錯也很舒適放鬆，營業到凌晨讓一些想吃宵夜或續攤的朋友又多了一個好去處，這間漢口路美食餐廳分享給大家唷~

店家資訊

咾七杯串燒餐酒館

地址:台中市西屯區漢口路二段257號

電話:0909-108-257

時間:18:00–03:00(周一休息)

最後加點時間：02:40

最後收客時間：02:00

粉專:請點我

IG:請點我

延伸閱讀

以上為個人體驗感受，僅提供參考唷

文章有時效性，相關資訊以店家為主

歡迎轉貼連結，圖文未經授權禁下載

更多台中美食，來粉絲頁按讚追蹤吧