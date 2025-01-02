「厭世夯肉」乍聽是燒肉店， 但其實是一間輕食和飲料的早午餐廳

有多種日韓風味烤肉，搭配可愛的富士山飯糰、溫菜沙拉、嫩蛋來組合成多種餐盒

還有超多口味熱壓丹麥土司三明治與現做飲料

想要吃飽、吃巧或吃得多樣豐富，都有超多選擇

店內也充滿各種「厭世金句」和招牌夯胖，中肯到讓人會心一笑

是一家風格和餐點都蠻有特色的餐廳

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餐廳名稱：厭世夯肉·總部(台中市北區館前路17號)

相關連結：FB粉絲專頁 Instagram UberEats線上訂餐

營業資訊：0958208432 10:00-19:00

分店資訊：

▪ 崇大店(台中市北屯區大連路二段123號) UberEats線上訂餐

餐點介紹：烤丹麥三明治/炒滑蛋/溫野菜菜/飯類/夯肉/炸物/飲品

用餐日期：2024.12



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▲厭世夯肉·總部 店面

位於臺灣大道二段、國立自然科學博物館(科博館)附近

店面前就是長條公園廊道，車流較少，不僅綠意盎然，也很幽靜舒適

▲厭世夯肉·總部 用餐環境

內用區有五組四人座、四組兩人座和長形高吧台桌

座位看起來多但間距都夠寬，就算客滿狀態也不會感到擁擠

每組桌位上都有點餐QR code，人客可自行用手機掃碼點餐

▲厭世夯肉·總部 用餐環境

桌位和地面是棕黑深色系為主，室內燈源加上大面的落地窗讓戶外自然光透進來，用餐空間夠明亮卻又不會刺眼

櫃檯旁邊的黑板角落擺放好幾隻厭世夯肉的招牌「厭世大夯胖(吐司)」娃娃，只要五星好評就能直接抱走一隻!!

▲厭世夯肉·總部 用餐環境

手機點餐完後，飲料很快就先上桌，再等候不到十分鐘，所有熱食餐點就一起上齊囉

厭世烤QQ嫩雞腿肉飯飯(New!十勝炭火燒肉) NT 178

帶皮雞腿肉塊以北海道十勝甜燒烤醬汁醃漬燒烤，肉質並非軟嫩，而是精實、不乾老 ；醬汁甜味明顯，反而嚐不到什麼鹹韻

飯盒內還有富士山白飯糰、清燙花椰菜、玉米筍、炸地瓜、法式嫩炒滑蛋、毛豆玉米粒(有少量番茄醬調味)

▲配菜上也會淋少許泰式酸辣醬，酸酸甜甜的，跟嫩雞腿肉的燒肉醬一樣很百搭跟下飯呢

法式嫩炒滑蛋+厭世烤雪花牛(正宗烤孜然) NT 198

一上桌就聞到濃郁撲鼻的孜然香氣；雪花牛肉片刷上甜醬燒烤至全熟，再撒上滿滿孜然粉和白芝麻粒

雪花牛肉片本身就帶少許肥肉，全熟仍舊軟嫩；醬汁經燒烤收汁後深深滲透進肉質中，醬感濃厚，甜味明顯、鹹味一般

▲主餐「法式嫩炒滑蛋」佔據將近1/3盒的份量，多汁滑嫩，無過多調味；和重調味的雪花牛肉一起搭配，整體味道互相平衡

沒有吃到太多澱粉(白飯)也可以很有飽足感

厭世烤丹麥芋泥豬豬胖 NT 104

兩片丹麥吐司夾著滿滿厚嫩蛋、芋泥和兩片里肌豬肉片， 份量非常有誠意

▲里肌肉片僅簡單刷醬，無過重醬味，薄而精瘦、口感軟嫩； 芋泥用料實在，口感綿密無顆，甜度不高(約微糖甜度)單吃也不會膩；法式嫩炒滑蛋濕嫩柔軟，無過多調味，就是純粹蛋香味最百搭又多吃不膩

巨無霸是洋蔥圈圈 NT 88

取名為巨無霸，我原本期待是整顆洋蔥直接橫切後裹粉油炸的真洋蔥圈

結果就是批發冷凍食品洋蔥圈餅爾爾，普通無特色

炸的，脆脆辣味脆雞 NT 69

炸麵衣厚而酥鬆帶脆，放涼後也不出油；腿排肉緊實不乾澀，不論雞肉或炸麵衣的口感都很棒

不過醃漬的醬味對我來說偏重鹹了；辣粉不多，微辣不辛嗆

英格蘭香草紅 NT 45/ 大

部分菜單上的飲料還有中杯價、大杯量的優惠活動

店內提供的是環保紙吸管，而且是夠厚夠硬、不會泡一下就爛掉的好用紙吸管(讚)

英格蘭紅茶香伴隨香草的溫和芳香，馥郁撲鼻又柔順宜人

茶感清新滑順，無添加糖也毫無澀感，推薦

豆豆咖啡冰美式 NT 45/ 中

夠濃且有深焙的炭焦風味，但喝起來卻不會苦或澀，很順口

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厭世夯肉 菜單(拍攝日期：2024.12) 或參考FB粉絲專頁菜單

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