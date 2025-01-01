【新竹食記】岩漿火鍋(竹東明星店)

岩漿火鍋以養身為本，堅持遵循傳統古法熬製的信念，五種獨家湯底各具特色，在新竹、竹北、竹東、台北和台中各有分店，店內裝潢風格融合中式古典與日式禪風，並提供獨立小包廂，不管是家族聚餐或公司聚會都非常適合，內用火鍋湯底還可無限續加，並提供專屬停車場，完全不用擔心停車問題。

我們這次吃的是位在竹東的竹東明星店，隔壁的卡菲努努親子寵物餐廳也是同個集團經營，非常適合有小朋友家庭。

▲岩漿火鍋竹東明星店旁邊空地有提供寬敞停車場，如果停滿了旁邊150公尺還有第二停車場，真的很有規模阿！

▲火鍋店外觀是獨棟七層樓建築，在新竹有這種獨棟餐廳真的很少見。

▲進入右邊為服務櫃台，櫃台上有提供除臭噴霧，讓我想起之前去日本吃燒肉也有提供這種服務。

▲門口候位區旁有岩漿火鍋的招牌和人偶，這個點是最熱門的拍照區。

▲造訪當天是耶誕節期間，一樓大廳擺放了一顆耶誕樹很有過節氣氛。

▲公共空間有許多墨寶和花瓶，滿滿的中式古典氛圍。

▲醬料區上方的牆面提供五種沾醬的吃法，原來每種湯底都有互相搭配的沾醬，可自行搭配選擇自己喜愛的。

▲加入岩漿會員還能免費得到小禮物，不拿白不拿阿！

▲點餐方式是掃描桌上QR CODE，內用消費方式可以先閱讀過一遍。

▲岩漿火鍋菜單：有五種湯底可選，其他肉品配料皆為單點，素食者還有素食小火鍋的選擇，非常貼心。

▲內用空間有許多小包廂的獨立空間，也有小家庭的四人座位區，靠窗的座位區採光和景觀都非常棒！

▲桌子下方抽屜有提供衛生紙、濕紙巾和餐具。

▲坐定位後服務員送上一杯熱茶暖暖胃，為火鍋饗宴揭開序幕。

▲有小朋友的家庭會主動提供兒童餐具或兒童椅，還提供畫筆畫紙給小朋友畫畫塗色。

▲鴛鴦鍋我們選了漢方麻辣與東北酸菜兩種湯底，漢方麻辣使用頂級大紅袍花椒熬煮，口味麻而不辣，東北酸菜使用特級白菜發酵，酸菜保留食材脆度，酸度恰到好處非常開胃。

▲東北酸菜的湯頭喝起來極為溫和，微微的酸度適合搭配各種食材。

▲皇冠豚梅花（中） 399元：使用半肥半瘦的五花肉片，肉質薄透軟嫩，完全沒有豬腥味。

▲漢方麻辣內有鴨血和豆腐，口感都非常軟嫩，續湯的時候還能免費續加，這個湯頭是必點！

▲金桔蜂蜜檸檬 250元：喝起來有金桔檸檬的清香和蜂蜜清甜，酸酸甜甜非常開胃，但價格有點小貴。

▲桂花烏梅釀 120元：桂花烏梅釀非常適合搭配麻辣湯底，酸酸的烏梅是解辣的好朋友。

▲新鮮蔬菜盤 299元：內有花椰菜、高麗菜、南瓜、番茄和木耳，多種顏色的蔬菜看起來很豐盛。

▲蝦餃（大） 169元、蛋餃（大） 169元、玉米筍 149元、芋頭貢丸（大） 169元。

▲七秒老油條 109元、大陸妹129元、凍豆腐（大） 169元、健康菇拼盤 349元。

▲七秒老油條最適合搭配麻辣湯底，將油條浸入湯底七秒後讓油條表面吸附辣油，再沾上糖粉一起吃，可以同時嚐到辣油的香氣、糖粉的點與油條的脆度多層次豐富的口感。

▲寬粉條 99元：粉條也很適合下在麻辣鍋內，外觀晶瑩剔透吸附了辣油的麻香吃起來非常過癮。

▲當天加入會員送的芙蓉嫩雞柳(中)：雞柳厚實軟嫩，顏色新鮮飽滿，只是份量不多吃個意思意思。

▲老饕臭豆腐 159元：臭豆腐口感綿密，豆腐內的孔洞非常吸湯頭，下在麻辣湯底立馬變身麻辣臭豆腐。

▲加入會員送的迎賓海陸盤，有牛肉和鯛魚片兩種肉品，牛肉是有帶嫩筋的部位，肉質極為軟嫩並帶一點點彈牙，加入火鍋有變色就可以拿起來避免太老影響口感。

▲火焰炙燒豬（大）939元：是吃岩漿必點的招牌，將豬肉片浸入白酒內，再點上火焰炙燒，視覺效果非常好。



▲炙燒豬的油花分布的很均勻，肉質也極為軟嫩，入口馬上就嚐到濃濃酒香與炙燒焦香，真的推薦必點！

雞蛋糕短評：餐廳裝潢新穎，服務人員親切，食材新鮮好吃，有個很大的停車場，火焰炙燒豬有濃郁酒氣和炭香推薦必點，油條沾上麻辣湯底再沾白糖也非常好吃。



用餐環境★★★★★

餐點★★★★☆

服務★★★★

CP值★★★



【岩漿火鍋竹東明星店美食資訊】

地址：新竹縣竹東鎮明星一路110號

電話：035821318

官網：http://yenchiang-hotpot.com/、facebook

營業時間：11:00–00:00

外送：無

線上預定：opentable

停車場：有

服務費：有(10%)

洗手間：有

刷卡：有

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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