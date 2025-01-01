新北淡水吃到飽餐廳_城市怪獸牛排─淡水聚餐美食新選擇，單點主餐499元，現點現炸炸物、爆汁炸雞、單點等級糕點、料多多披薩、枝仔冰城冰棒、哈根達斯，通通吃到飽！順遊滬尾藝文休閒園區、淡水海關碼頭、淡水紅毛城_附2024新菜單，淡水禮萊廣場美食餐廳、新北淡水寵物友善餐廳

目錄索引

1. 關於城市怪獸牛排

2. 交通指引_城市怪獸牛排

3. 城市怪獸牛排環境開箱

3.1 城市怪獸牛排_接待區

3.2 城市怪獸牛排_用餐空間

3.3 城市怪獸牛排_自助吧

√ 吃到飽_QR Code點餐

√ 自助吧吃到飽_熟食區

√ 自助吧吃到飽_副食區

√ 自助吧吃到飽_甜點區

√ 自助吧吃到飽_飲料冰品區

4. 城市怪獸牛排主餐分享

√ UM酥炸雞腿堡佐蜂蜜芥末醬

√ 美國嫩肩牛排 8oz

5. 消費資訊

5.1 城市怪獸牛排2024新菜單

6. 新北淡水吃到飽餐廳相關資訊

6.1 品牌資訊

Ⅰ 關於城市怪獸牛排

「新北淡水吃到飽餐廳_淡水禮萊廣場美食餐廳」

「淡水聚餐美食新選擇_新北淡水寵物友善餐廳」

城市怪獸牛排在哪裡

城市怪獸牛排位於新北市淡水區中正路一段2號；淡水禮萊廣場一樓的美食餐廳，附設汽車停車場、機車停車場，近淡水海關碼頭、淡水紅毛城。

城市怪獸牛排餐點特色

「嚴選優質原塊肉」

現點現做原塊肉主餐，不使用任何重組肉，超厚實雞腿排、牛排都是保有肉汁、沒有肉腥味的。

「單點等級吃到飽菜色內容」

蜂蜜南瓜、黃金脆薯、怪獸秘製炸雞、酥炸甜不辣，每樣都是單點等級的美味。

交通_停車資訊

大眾運輸：公車_滬尾砲台站，走路2分鐘。

機車： 淡水禮萊廣場停車場，免費停車。

汽車： 淡水禮萊廣場停車場，汽車平日每小時40元；假日每小時120元。

Ⅱ 交通指引_城市怪獸牛排

滬尾藝文休閒園區_淡水海關碼頭附近

擁有饕客高評價的新北淡水吃到飽餐廳─城市怪獸牛排，就在滬尾藝文休閒園區旁邊的淡水禮萊廣場1F。

淡水禮萊廣場附設停車場

騎乘機車、開車前往用餐都不用擔心找不到停車位，可停放在淡水禮萊廣場附設的汽車停車場、機車停車場。

淡水禮萊廣場營業時間

城市怪獸牛排營業時間配合淡水禮萊廣場的營業時間，為：

每天 11：00~21：30 (五、六 ~22：00)

Ⅲ 城市怪獸牛排環境開箱

新北淡水吃到飽餐廳門口

走進淡水禮萊廣場 → 向後方走 → 直到連接禮萊廣場國賓影城的區域，即可看到城市怪獸牛排。

■ 城市怪獸牛排_接待區

接待區

走到城市怪獸牛排，由外場人員協助帶入已安排好的用餐座位。

付款方式

在城市怪獸牛排用餐，可使用：

現金、信用卡付款。

■ 城市怪獸牛排_用餐空間

以城市中的叢林為空間風格主要概念。

桌間距離十分寬闊，即使滿桌也不會有與臨桌摩肩擦踵的擁擠感。

兒童座椅

有提供兒童座椅給攜帶幼兒前往用餐的朋友們使用。

■ 城市怪獸牛排_自助吧

自助吧

用餐型式為單點一份主餐，自助吧內容吃到飽。

取餐動線流暢

√ 吃到飽_QR Code點餐

蜂蜜南瓜、黃金脆薯、怪獸秘製炸雞、酥炸甜不辣，每樣都是單點等級的美味。

QR Code掃描點餐_現點現炸

蜂蜜南瓜

怪獸秘製炸雞

酥炸甜不辣

√ 自助吧吃到飽_熟食區

不定期更新熟食區吃到飽菜色內容，不管回訪幾次都能有新鮮感的饗食體驗。

熟食區亮點

超大支酥炸爆汁雞腿，持續現炸無限吃！

√ 自助吧吃到飽_副食區

現烤披薩料好實在，每口都有料，剛烤好的餅皮超酥，咀嚼得到麵香。

每日湯品

√ 自助吧吃到飽_甜點區

嚴選季節水果，水分充沛、自然甜度很高，吃得到豐富的水果香氣。

糕點區亮點

巧克力QQ球、可頌、馬卡龍、鮮切水果、巧克力蛋糕。

√ 自助吧吃到飽_飲料冰品區

Häagen-Dazs冰淇淋

枝仔冰城

百年古早味冰棒品牌─枝仔冰城。

蜜釀紅豆冰棒、檳榔心芋冰棒，兩種口味都是枝仔冰城的熱門冰棒口味。

Ⅳ 城市怪獸牛排主餐分享

這餐點了：

UM酥炸雞腿堡佐蜂蜜芥末醬

美國嫩肩牛排

√ UM酥炸雞腿堡佐蜂蜜芥末醬 520元

√ 美國嫩肩牛排 8oz 520元

Ⅴ 消費資訊

√ 用餐日期：2024/12/05(四)

√ 用餐時間90分鐘。

√ 低消：一份主餐，兒童收費標準參考菜單內容

√ 付款方式：現金、信用卡



■ 城市怪獸牛排2024新菜單

新北淡水吃到飽餐廳_城市怪獸牛排菜單，來源：城市怪獸牛排FB粉絲頁2024/12/25

新北淡水吃到飽餐廳_城市怪獸牛排菜單，來源：城市怪獸牛排FB粉絲頁2024/12/25

新北淡水吃到飽餐廳_城市怪獸牛排菜單，來源：城市怪獸牛排FB粉絲頁2024/12/25

新北淡水吃到飽餐廳_城市怪獸牛排菜單，來源：城市怪獸牛排FB粉絲頁2024/12/25

新北淡水吃到飽餐廳_城市怪獸牛排菜單，來源：城市怪獸牛排FB粉絲頁2024/12/25

Ⅵ 新北淡水吃到飽餐廳相關資訊

城市怪獸牛排

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設施：兒童座椅、洗手間

⏰ 營業時間

每天 11：00~21：30 (五、六 ~22：00)

📍 地址：新北市淡水區中正路一段2號 (淡水禮萊廣場一樓)

📞 電話：02 2602 5681



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■ 品牌資訊

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