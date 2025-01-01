新北淡水吃到飽餐廳_城市怪獸牛排─淡水聚餐美食新選擇，單點主餐499元，現點現炸炸物、爆汁炸雞、單點等級糕點、料多多披薩、枝仔冰城冰棒、哈根達斯，通通吃到飽！順遊滬尾藝文休閒園區、淡水海關碼頭、淡水紅毛城_附2024新菜單，淡水禮萊廣場美食餐廳、新北淡水寵物友善餐廳
目錄索引
1. 關於城市怪獸牛排
2. 交通指引_城市怪獸牛排
3. 城市怪獸牛排環境開箱
3.1 城市怪獸牛排_接待區
3.2 城市怪獸牛排_用餐空間
3.3 城市怪獸牛排_自助吧
√ 吃到飽_QR Code點餐
√ 自助吧吃到飽_熟食區
√ 自助吧吃到飽_副食區
√ 自助吧吃到飽_甜點區
√ 自助吧吃到飽_飲料冰品區
4. 城市怪獸牛排主餐分享
√ UM酥炸雞腿堡佐蜂蜜芥末醬
√ 美國嫩肩牛排 8oz
5. 消費資訊
5.1 城市怪獸牛排2024新菜單
6.1 品牌資訊
Ⅰ 關於城市怪獸牛排
「新北淡水吃到飽餐廳_淡水禮萊廣場美食餐廳」
「淡水聚餐美食新選擇_新北淡水寵物友善餐廳」
城市怪獸牛排在哪裡
城市怪獸牛排位於新北市淡水區中正路一段2號；淡水禮萊廣場一樓的美食餐廳，附設汽車停車場、機車停車場，近淡水海關碼頭、淡水紅毛城。
城市怪獸牛排餐點特色
「嚴選優質原塊肉」
現點現做原塊肉主餐，不使用任何重組肉，超厚實雞腿排、牛排都是保有肉汁、沒有肉腥味的。
「單點等級吃到飽菜色內容」
蜂蜜南瓜、黃金脆薯、怪獸秘製炸雞、酥炸甜不辣，每樣都是單點等級的美味。
交通_停車資訊
大眾運輸：公車_滬尾砲台站，走路2分鐘。
機車：淡水禮萊廣場停車場，免費停車。
汽車：淡水禮萊廣場停車場，汽車平日每小時40元；假日每小時120元。
滬尾藝文休閒園區_淡水海關碼頭附近
擁有饕客高評價的新北淡水吃到飽餐廳─城市怪獸牛排，就在滬尾藝文休閒園區旁邊的淡水禮萊廣場1F。
淡水禮萊廣場附設停車場
騎乘機車、開車前往用餐都不用擔心找不到停車位，可停放在淡水禮萊廣場附設的汽車停車場、機車停車場。
淡水禮萊廣場營業時間
城市怪獸牛排營業時間配合淡水禮萊廣場的營業時間，為：
每天 11：00~21：30 (五、六 ~22：00)
新北淡水吃到飽餐廳門口
走進淡水禮萊廣場 → 向後方走 → 直到連接禮萊廣場國賓影城的區域，即可看到城市怪獸牛排。
接待區
走到城市怪獸牛排，由外場人員協助帶入已安排好的用餐座位。
付款方式
在城市怪獸牛排用餐，可使用：
現金、信用卡付款。
以城市中的叢林為空間風格主要概念。
桌間距離十分寬闊，即使滿桌也不會有與臨桌摩肩擦踵的擁擠感。
兒童座椅
有提供兒童座椅給攜帶幼兒前往用餐的朋友們使用。
自助吧
用餐型式為單點一份主餐，自助吧內容吃到飽。
取餐動線流暢
√ 吃到飽_QR Code點餐
蜂蜜南瓜、黃金脆薯、怪獸秘製炸雞、酥炸甜不辣，每樣都是單點等級的美味。
QR Code掃描點餐_現點現炸
蜂蜜南瓜
怪獸秘製炸雞
酥炸甜不辣
√ 自助吧吃到飽_熟食區
不定期更新熟食區吃到飽菜色內容，不管回訪幾次都能有新鮮感的饗食體驗。
熟食區亮點
超大支酥炸爆汁雞腿，持續現炸無限吃！
√ 自助吧吃到飽_副食區
現烤披薩料好實在，每口都有料，剛烤好的餅皮超酥，咀嚼得到麵香。
每日湯品
√ 自助吧吃到飽_甜點區
嚴選季節水果，水分充沛、自然甜度很高，吃得到豐富的水果香氣。
糕點區亮點
巧克力QQ球、可頌、馬卡龍、鮮切水果、巧克力蛋糕。
√ 自助吧吃到飽_飲料冰品區
Häagen-Dazs冰淇淋
枝仔冰城
百年古早味冰棒品牌─枝仔冰城。
蜜釀紅豆冰棒、檳榔心芋冰棒，兩種口味都是枝仔冰城的熱門冰棒口味。
這餐點了：
UM酥炸雞腿堡佐蜂蜜芥末醬
美國嫩肩牛排
√ UM酥炸雞腿堡佐蜂蜜芥末醬 520元
√ 美國嫩肩牛排 8oz 520元
Ⅴ 消費資訊
√ 用餐日期：2024/12/05(四)
√ 用餐時間90分鐘。
√ 低消：一份主餐，兒童收費標準參考菜單內容
√ 付款方式：現金、信用卡
新北淡水吃到飽餐廳_城市怪獸牛排菜單，來源：城市怪獸牛排FB粉絲頁2024/12/25
新北淡水吃到飽餐廳_城市怪獸牛排菜單，來源：城市怪獸牛排FB粉絲頁2024/12/25
新北淡水吃到飽餐廳_城市怪獸牛排菜單，來源：城市怪獸牛排FB粉絲頁2024/12/25
新北淡水吃到飽餐廳_城市怪獸牛排菜單，來源：城市怪獸牛排FB粉絲頁2024/12/25
新北淡水吃到飽餐廳_城市怪獸牛排菜單，來源：城市怪獸牛排FB粉絲頁2024/12/25
城市怪獸牛排
熱門搜尋：新北淡水吃到飽餐廳、淡水禮萊廣場美食餐廳、淡水聚餐美食新選擇、新北淡水寵物友善餐廳
設施：兒童座椅、洗手間
⏰ 營業時間
每天 11：00~21：30 (五、六 ~22：00)
📍 地址：新北市淡水區中正路一段2號 (淡水禮萊廣場一樓)
📞 電話：02 2602 5681
■ 品牌資訊