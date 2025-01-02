PS：文章最後有提供住宿優惠折扣資訊，如果要去住宿的大大，千萬別忘了去查看使用哦！

今年夏天悶熱天氣真的有點讓人受不了，因此就想找個大眾交通相對方便，可以避暑與呼吸新鮮空氣的地方走走跟住宿，因此當下直覺想到的地點，就是台灣熱門旅遊景點之一的溪頭國家森林遊樂區了。至於住宿部分，上網搜尋了一下，發現在溪頭自然教育園區旁的溪頭露營區已經重新整理，現在委由自己之前有去住過「蟬說：夕陽漫漫」的豪華露營品牌蟬說經營，來打造旗下第一個自搭帳露營區「蟬說：溪頭生態露營區」。而查看官網之後，知道裡面有提供露營車住宿，很適合我們這種想輕鬆享受露營樂趣的人，所以這次到溪頭避暑就決定順道來小小享受露營樂趣啦！

沿著指示方向前行，很快就看到蟬說溪頭生態營區第一個出入口了，而從這個出入口的馬路往上走，就會到蟬說溪頭生態營區的多功能管理中心了。

多功能管理中心的服務櫃臺，到晚上10點都有人在，如果有任何問題，或是想補充一些應急小物，都可以到這裡找當下有在的蟬說溪頭生態營區服務人員幫忙處理。

這次選擇目前只有三台，離多功能管理中心不遠，位置在C區這裡的露營車住宿，就是預期溪頭應該會下雨，不過雨勢無法確定，但只要住露營車，就算風雨大，原則上也不會有影響，還是能小小享受露營樂趣的。

這三台露營車所在位置旁有洗手台，可以就近洗手，或是取得乾淨的水做使用。

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