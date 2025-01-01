認識了十幾年的好朋友老家在台東鹿野，所以我多次陪好友回老家，順便一起去台東玩，往返南迴無數次，可是每次都是從南迴經過，未曾停留。這次到兩天一夜的小旅行，認識隱藏在南迴公路上的數個排灣族部落與村落：歷坵村、大武村大武社區、加羅板部落、尚武村。雖然這些村落也面臨許多偏遠鄉鎮共同的問題，如人口外移、村落老化、經濟衰退等困境。但是在一群熱心地方事務的人士熱心推動活化計畫、精心設計遊程，滿足遊客吃喝玩樂的需求，為家鄉帶來活力。遊程內容不但推廣部落文化，趣味、知識、內涵、深度皆具備，到大武能玩什麼，這篇帶你去。

認識大武鄉

▼高屏往台東行駛時，台九線南迴公路是必經路段，特別是大武段沿途風景優美，自駕行駛在這條路上欣賞山海景觀、蜿蜒的海灣、無邊際的太平洋，應該是許多人走在南迴的印象。大武鄉以排灣族人口居多，至今仍保存珍貴的部落文化。

▼大武鄉的大武村在日治時期就開始蓬勃發展，是大武鄉五個村中唯一漢人超過半數的村落，民國 81 年南迴鐵路通車後，客運在運量逐年減少，只好在民國 87 年將客運站關閉，衝擊到整個大武鄉的發展，熱心的地方人士努力為家鄉尋找出路。當來到大武鄉，可從歷坵村開始遊程，再一路往南至大武村、尚武村、加羅板部落串接行程。

▼大武老街曾因伐木業的興盛到沒落，現在是條安靜又迷你的老街，但是有社區協會人員參與改造，為老屋妝點、增色，前來老街一遊時，不妨多觀察這些可愛的小細節。

台東大武鄉兩天一夜行程總覽

第一天：大武社區 (玖肆貳零工坊) ★老漁村故事及數漁歌教唱 ★網住幸福 DIY 體驗->古都餐廳午餐->加羅板部落 (七里香工坊) ★部落食材導覽 ★回加蒸蛋糕 DIY 體驗->加羅板溪漁獵導覽解說/體驗->講蜜蜜特色餐廳->老船長溫泉民宿

第二天：老船長溫泉民宿->歷坵村小米學堂 ★迎賓、原民文化導覽 ★原民狩獵體驗->小米學堂午餐->尚武村尚武社區(尚武農創企業社) ★鳳梨農事體驗 ★9420富貴(粉粿 DIY 體驗)

大武社區（玖肆貳零工坊）

地址：台東縣大武鄉大武村（街）97 號

粉絲團：大武社區發展協會

老漁村故事及數漁歌教唱

▼大武外海是七大漁場之一，也是黑潮與親潮交會區，漁獲量豐富，而鄰海的大武村也成為重要的漁獲集散地。大武「魚音繞梁」數漁歌教唱即為了讓遊客在在唱歌屬於的過程中了解漁村故事、認識數魚苗工人的工作。

▼日本禿頭鯊幼苗（捻咪仔）排灣族母語稱「司馬林」，這種魚會在4、5月間洄游到大武外海，漁民使用三角網在海岸、溪口等處撈捕，撈捕後，大武漁民雇用數魚工人將沿海撈捕的野生魚苗點數，現場主以台語唱出魚苗數量，供買方、賣方確認，而大武村多年以來有不少外部遷移過來的移民，故衍生多種不同的唱法腔調。

▼禿頭鯊有多種料理方式：煎蛋、酥炸、生魚片等。不過有越來越多一般民眾加入撈捕行列，導致魚苗數量越來越少也影響生態，可能越來越不容易吃到。

網住幸福 DIY 體驗

▼沿海居民使用三角櫓網捕撈禿頭鯊小魚苗，雖然現在無法頂著浪，拿著三角櫓網撈捕魚苗，但是可製作迷你版的三角櫓網，想像漁民的辛勞情景。

▼編織看似不複雜，但是每個環節環環相扣。把竹子骨架固定繩結、將繩子繞鐵釘綁繩結，再把網子固定套在竹子骨架上，看似不複雜，但是一個小地方沒綁好、編好，就會影響整體的牢固程度。編好的三角櫓網可用來置物。

▼DIY 的體驗教室前身是傳承到第三代的新興腳踏車店，曾是居民修車、交際的據點，現在改為體驗教室，也能在此選購大武特色名產。

古都海鮮料理

古都海鮮料理

地址：台東縣大武鄉復興路86號

電話：08-979-2200

大武是台東的門戶，行經南迴時，無論進入台東、離開台東都是適合稍作歇息的中繼站，古都海鮮料理位於台東大武沿海台 9 線上，鄰近大武觀海步道、大武濱海公園等景點，在地理優勢上，成了不少自駕族祭五臟廟的去處。 古都海鮮料理的海鮮都是當日直送，老闆的兒子曾經前往法國學習廚藝後，回家協助餐廳的經營。

因季節、產量關係，海鮮價格會有所波動，故店內沒有制式菜單，也沒有固定價格，所以點菜前務必先確認價格，以避免爭議。點餐的方式是選購店家櫥窗內的食材、告知料理方式，再由店家出餐，也可直接按人數選擇多菜一湯，讓店家配菜。

▼烤鳳螺肉質緊實有點鹽味，爽脆有咬勁。五味花枝脆口不老，鮮甜無比。可惜忘了吃螃蟹，但是看了同桌朋友都吃得很開心。情人的眼淚是原住民特色餐廳裡常見菜色，名稱是「葛仙米藻」，又稱「雨來菇」，吃起來軟中帶脆，與蛋一起炒，味鮮、富含蛋香，在道道大菜中，特別解膩。

▼三杯魚肉清盤速度相對快，是我個人很喜歡的菜色。雞肉皮薄脂少，肉質豐厚 。炒黑豬仔菜幼嫩爽口、鬼頭刀鮮魚湯的魚肉刺少，肉質緊實細緻。

▼點菜時，不妨詢問店家當日是否有出隱藏菜色，也許會有驚喜喔！像水餃就是隱藏菜色，還不是天天都會有，要看老闆當天有沒有空做！

野生大蝦的蝦籽個頭很大，看看手指跟蝦身的對比就知道！蝦身碩大厚實，肉質甜度高。水餃的菜肉比例我很喜歡，內餡不油膩，蔬菜的刀工有講究，嚼得出菜汁與甜味。鮮蚵煎蛋表面焦香，內部細嫩，蚵仔肥美。飯後甜點則是麻糬外皮包覆紅豆內餡的點心。

加羅板部落 (七里香工坊)

地址：台東縣大武鄉大武村25鄰加羅板15號

電話：08-979-1796

粉絲團：加羅板 x 回「加」的路

加羅板部落食材導覽

▼加羅板在排灣族語是指七里香很多的地方，七里香也是排灣族人製麴主要材料之一。當外部訪客進入部落時，也需用七里香輕輕拍打，進行去霉穢的儀式。

▼排灣族是很會使用植物生活的族群，能用原生植物發展飲食、建築文化，從部落食材導覽中能懂得排灣族先民的智慧。像是部落隨處可見的芋頭葉的芋頭，在排灣族飲食中扮演很重要的角色，會烘乾做成芋頭乾或是芋頭粉，或用水煮，也會搗成芋泥糕。月桃葉則用來泡茶、當粽葉、編織草蓆、置物箱等。

▼加羅板部落週邊有各種竹子：綠竹、麻竹、桂竹、刺竹、孟宗竹等，所以部落族人會善用這些竹材，小至製作食器、生活器具，到製作魚簍，甚至搭建工寮、作為防禦的武器等。

回「加」蒸蛋糕

▼運用加羅板季節性食材，讓遊客動手製作「竹筒蒸蛋糕」，看當季會有什麼食材，原則上是南瓜、小米、地瓜、小芋頭這幾樣在變化。

▼蒸蛋糕的材料有米穀粉、雞蛋、芋頭或地瓜等季節性食材，拌勻後倒入孟宗竹的竹筒後蒸熟就能食用，算是部落雜糧與西點的結合。

▼有點像蒸發糕的概念，蛋糕組織很密實，吃得到食材纖維，但是沒有蛋糕的甜膩感，健康又有飽足感，米穀粉與食材搭配得很和諧，在品嚐的過程中，孟宗竹的香氣不斷飄散出來。

▼漁獵是加羅板部落居民獲取食物的來源，早期居民使用魚簍撈捕，但是隨著時代演變，傳統竹藤編織魚簍的技術逐漸失傳，為傳承這項技藝，設計魚簍 DIY 體驗，在體驗中理解加羅板部落漁獵文化、與自然共生的智慧。製作完成的迷你版魚簍，可當桌上擺飾，或自己加裝燈泡變成小夜燈。

加羅板溪漁獵導覽解說/體驗

▼漁獵是加羅板部落族人的食物來源之ㄧ，部落區民使用的捕魚工具有魚簍、蘆藤、魚鏡等。魚簍捕魚法是把魚簍放在成堆的石頭上，石頭堆疊的角度要有點傾斜，讓水流、水壓產生的衝力，阻止魚、蝦、蟹逆流而上，進而撈捕。

▼塑料捕蝦籠是比較現代化的撈捕器具，容易入手，放置在河流時，需要用石頭固定避免飄走，也需要在附近做記號以方便尋找。魚鏡則需要與魚藤搭配使用，先把魚藤根、莖搗爛讓其乳白色汁液流入溪流，讓魚群昏迷，再把魚鏡放在溪流水面，能更容易看到昏迷的魚群，最後把魚撈起。

講蜜蜜特色餐廳

講蜜蜜特色餐廳

地址：台東縣金峰鄉賓茂村 67 號

電話：089-771520

▼講蜜蜜特色餐廳為預約制，販售融合古早與創新的原住民族風味料理，以套餐型式出餐，需自行敲窗戶或按下服務鈴點餐，內場人員才會開窗收單，點餐完畢再自行到小窗戶取餐。

▼店內供應茶水，也販售一些原民風格編織小物。

▼當天的套餐主菜分別是烤腿排、烤魚兩種。地瓜粥沒有調味，剛好可用酒釀豆腐乳、醃嫩薑來搭配吃，其他配菜燙蔬菜+醃小番茄，小菜中酒釀豆腐乳較有記憶點，甜甜的有酒香，醃嫩薑小小的嗆辣感，光看外觀以為是杏鮑菇。

▼當天同行朋友分食我一塊烤腿排，香料味明顯，比烤魚美味。套餐中還有「祈納福」，是排灣族的節慶美食，常見材料有搗碎的小米、糯米、芋頭、肉類，再加少許鹽調味，口感軟綿。

老船長溫泉民宿

老船長溫泉民宿

地址：台東縣太麻里鄉金崙村溫泉26號

電話：089-771888

網站：http://www.captain-spa.com.tw/

▼老船長溫泉民宿連平日都有許多長輩來泡湯度假，人氣超高。可選擇住宿或車露，車露能使用民宿廚房炊煮或請民宿協助訂便當。大眾溫泉池會定時換水維持衛生，不想泡大眾池也能在房間裡泡湯。民宿在台鐵金崙站有提供來火車站與民宿的往返接送。

歷坵村小米學堂

小米學堂

地址：台東縣金峰鄉壢坵村42-2號

電話：08-9772240

粉絲團：https://www.facebook.com/kakituauanpakatuavaqu

開放時間：週一-週日 9:00-17:00

▼小米學堂由廢校的壢坵國小改建成，藉由部落導覽、體驗活動、美食、手作藝品販售、策展，推廣排灣族原民文化，是台灣首座以原住民傳統農糧「小米」為主題的體驗教育場館。

▼在排灣族的生活中，升火代表著一天生活的開始，冒起的煙，是族人與祖靈溝通的媒介。進入小米學堂之前有一場儀式，先是起火升煙，遊客在小木片上寫下期許或願望，丟入火堆中透過火燒後升起的煙霧告知祖靈，有外地遊客到訪，希望祖靈保佑遊客平安並給予祝福，而壞心情、晦氣，讓煙隨風而散。

▼排灣族女性的傳統搬運農作物的方式是用頭頂，不用手扶，且行走時保持上身挺直，所以也有調整姿勢儀態的作用，經常要負重行走崎嶇道路，非常堅毅又辛苦，現在因為能用汽機車取代人力搬運，僅能在節慶或特殊活動中看到。

早年沒有碾米機器，只能以木製杵臼搗小米來食用或是用於祭祀、釀酒，是排灣族家庭很普遍的家事活動

▼為了狩獵而搭建的「獵寮」是族人齊聚相會、交流山林資訊之處，還能用於躲雨、存放醃製物、煙燻獵物、擺放獵物。

排灣族的狩獵文化，注重生態、知識、共享，當族裡有族人捕獲獵物返回部落，都會呼喊讓所有族人知道，並且向所有族人分享成果，他們深信分享才能為自己帶來好運。

▼排灣族所使用的「報信鐘」，會在每年元旦、部落年際早晨時敲打、或部落發生災害時等重要時刻時使用，同時也作為瞭望台。芋頭窯用來把芋頭烘乾，以利攜帶與保存。「送情柴」是排灣族男性向心儀對象告白禮俗，數量越多表示心意的程度。

在排灣族社會中，男性紋身 ，女性紋手，代表著階級地位、家族身份、責任，不同圖案代表不同意義。人行紋代表多子多孫、蜘蛛紋象徵靈巧、蜈蜙紋表示可供養子女的能力、百步蛇花紋則為尊貴的身世，會隨著不同出身家族、階級與身分有不同的圖案，但皆代表著榮耀、尊貴、美麗與勇敢，其他圖案包括河川、土地、蜘蛛紋、蛇紋、太陽、人形等。

▼盪鞦韆是排灣族領袖與貴族特有的結婚儀式之一，新娘跨上鞦韆擺盪，象徵身份高貴與聖潔，在每年的豐年祭，鞦韆也是未婚青年男女的聯誼工具，男性會邀請未婚女性登上鞦韆架，由男性將女性盪到最高點。

▼「立木薪」是頭目家族權力象徵，頭目家族會在立木柴架掛上禮刀、獵槍、傳統服飾等。「五年祭」是排灣族每五年舉辦一次的重要慶典，以一個部落為單位，舉辦對祖靈的追思儀式。

▼小米不只是排灣族人的主要糧食，也帶有「祝福」之意，在小米學堂 DIY 體驗鑰匙圈，可當吊飾掛在鑰匙圈或背包上，象徵祝福跟隨在你身邊。DIY 體驗都會準備好半成品，按照老師教學綁成成品即可，手殘可以請老師救援。

▼小米學堂內部有故事館、食議堂、雜貨鋪、學務處和手作坊四大主題區，雜貨鋪販售當地特色農產品與手工藝品，部分商品可在小米雜貨鋪直接購買。不知要買什麼農產，就從原鄉三寶「紅藜、小米、洛神花」相關商品挑起。

▼小米食議堂的排灣族風味餐是無菜單料理，有不少原形食材，地瓜、南瓜、玉米等優質澱粉很健康，蛋、肉等蛋白質搭配得很均衡，不會有太多燒烤類食物吃了上火。不免俗的有經典美食「祈納福」，也以洛神花蜜餞入菜。這次運氣很好，喝到整壺秋冬限定的洛神花茶。

尚武社區

地址：台東縣大武鄉尚武村政通路

電話：0932 580 820

粉絲團：尚武社區發展協會

鳳梨農事體驗

林家鳳梨土鳳梨乾訂購資訊

連絡人：林志堅

地址：台東縣台東市台東縣大武鄉尚武村政通路 20 號

電話：0919-147829

粉絲團：林家果乾

▼鳳梨達人林志堅大哥原先從事公職，退休後發現大武有適合栽種鳳梨的條件，決定在家鄉種植土鳳梨，從農耕的門外漢成為鳳梨達人。林大哥堅持無毒栽培鳳梨，讓其自然生長，親自把關鳳梨品質，引起知名鳳梨酥品牌微熱山丘注意，合作契作。

▼台灣鳳梨品種多，光是分辨品種、果形、甜度最佳的位置就大有學問，林大哥很詳細的解說，將其這些年投入鳳梨栽種累積的知識知無不言的分享。

▼焚風是大武的特色，雖然讓一般人感到受不了，卻極為適合風梨生長，所以大武產的鳳梨特別香甜，可惜我們前來的時間非產季，但是沒關係，可以向林大哥購買全年供應的土鳳梨果乾。土鳳梨果乾是使用契作未符合的果實烘烤（由於自然生長，不一定都能達到符合的果形與重量）甜度不減。

9420富貴(粉粿 DIY 體驗)

▼9420富貴是以五行膳食概念，選用在地小農的農產品：鳳梨、紅龍果、斑蘭、甘蔗（黑糖）、梔子與早期農作「樹薯粉」來製作粉粿，跟傳統粉粿作法一樣，但是顏色更加繽紛。

▼粉粿 DIY 體驗時搭配的頭巾、圍裙好看又有梗，很推薦大家來體驗，會拍到很有趣的照片。

▼把最終攪拌好、熟化的粉漿倒入容器並且蒸熟，黏黏軟軟的粉粿就出爐囉！粉粿是農業社會時期盛行的甜點，至今仍很受歡迎，最喜歡大大口吃下、慢慢嚼的感足感。

▼可按照個人喜好加入自己喜歡的配料，我們當天淋上蜂蜜柚子糖漿，非常搭，或搭配薑片特製沾醬享用。

結語

台東大武鄉每個部落在遊程的設計上都很有心思，把家鄉的農林漁牧業的文物、產物，透過有趣的 DIY 手作課程具象化、淺顯易懂，不只是單純的聽導覽解說，而是沈浸式體驗先人智慧結晶，把 DIY 手作品化為實用討喜的生活小物，為南迴部落旅行的回憶增色。