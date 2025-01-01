「馥漫麵包」目前全台已有17間分店，除了中部，新北市（板橋、中和、新莊）也有分店；「馥漫麵包花園」的麵包種類十分多元，除了常見的台式麵包、歐式麵包，三明治、生日蛋糕、彌月蛋糕、禮盒伴手禮也應有盡有，而且不定期還會推出新品哦！

馥漫麵包花園FM STATION(東山店)

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「馥漫麵包花園」創立於1996年，開業近30年，起源於台中，目前除了台中，彰化、南投、新北市（板橋、中和、新莊）也都有分店，而且持續展店中，PEKO這回造訪的就是第17間分店「馥漫麵包花園東山店」，就位於北屯區的東山路一段與軍功路一段的交叉路口。

「馥漫麵包花園」的生意有夠好，PEKO是下午三點左右到的，店裡滿滿都是買麵包的客人，而且都是一整盤滿滿的在結帳，本以為是新開幕在做買一送一，結果沒有，只是消費滿100元送20元抵用券（目前活動已結束）。

品項真的很多，上架的時候都已經獨立包裝好，乾淨衛生。

買完麵包別急著離開，這裡不只讓你購買，還提供內用區，可以現買現品嚐，而且沒有低消，桌椅高度、空間都蠻舒服的。

燒乳酪

嚴選四葉鮮乳與四葉北海道十勝乳酪製成，奶香味非常濃郁，口感綿密細緻，底部還有葡萄乾，甜度不高，陳媽媽大呼好吃，說下回還要再買。

萌檬蛋

身為外貿協會成員，PEKO一看到萌檬蛋就直接被吸引，有6入（150元）跟10入裝（250元），超級可愛；萌檬蛋是融合新鮮檸檬與白巧克力的蛋形小蛋糕，口感甜中帶酸，清新的檸檬香氣十分討喜，冰冰吃更好吃！

大濱緣

你聽過日本電視冠軍嗎？這款大濱緣就是跟連續得到三次日本電視冠軍的大濱幸雄老師合作研發的，別家可是吃不到的哦！

大濱緣是用在乳酪海綿蛋糕夾入頂級的馬斯卡邦起司，冷藏、冷凍吃都OK，PEKO偏愛冷凍的吃法，有種吃起司冰淇淋的感覺，當下午茶點心 或是餐後甜點超適合，如果只是想嚐鮮，可以先買單顆（40元），喜歡再買12入禮盒裝。

奶油大理石

這款是所有麵包裡面，PEKO最喜歡的，奶油味很香，吃起來不會油，5個一袋65元，價格也很可愛，絕對是大人小孩都會愛的麵包。

起司棒棒

一開袋就聞到起司香，這款是用帕瑪森乳酪製作而成，又酥又香又脆，讓人一根接著一根完全停不下來。

慶開幕！打卡送麻糬

只要在IG/FB打卡，花生、芝麻、紅豆口味任選，皮Ｑ餡飽滿。

馥漫麵包花園FM STATION(東山店)

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