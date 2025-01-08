【日本沖繩必吃美食、下午茶、咖啡廳、甜點推薦】UCHINA CAFÉ BUKU-BUKU｜泡泡茶(壺屋通秘境咖啡館、文青下午茶、沖繩自由行必訪)

沖繩自由行必訪！UCHINA CAFÉ BUKU-BUKU的美食與文化體驗

安妮王在日本自由行中，提到沖繩必吃美食、下午茶、咖啡廳、甜點推薦，位在那霸國際通附近的壺屋通，有一家「UCHINA CAFÉ BUKU-BUKU」，是結合咖啡廳與陶藝品的茶館。

壺屋通秘境咖啡館，品味沖繩傳統泡泡茶與紅芋甜點

招牌飲品有沖繩傳統的「BUKUBUKU茶」，又稱「泡泡茶」、紅芋聖代、黒糖練乳善哉(ぜんざい)、金黃拿鐵、黑胡蘿蔔茶等，皆是當地才有的日本好味道。

沖繩文青下午茶！品嚐UCHINA CAFÉ BUKU-BUKU的特色甜點

如果您對沖繩的傳統下午茶文化感興趣，或想體驗壺屋通的藝術氛圍，「UCHINA CAFÉ BUKU-BUKU」不僅是當地居民的首選，也吸引了許多觀光客前來品味。

UCHINA CAFÉ BUKU-BUKU│交通

Google地圖請點我 > 牧志站到UCHINA CAFÉ BUKU-BUKU

「UCHINA CAFÉ BUKU-BUKU」位於那霸市壺屋通，從那霸輕軌電車「牧志站」步行約10分鐘。

沿途會經過熱鬧的國際通到寧靜的壺屋通，可以當地陶器工坊，展示沖繩傳統的燒陶技藝，有點像來到台灣新北市的鶯歌XD

UCHINA CAFÉ BUKU-BUKU│環境介紹

在沖繩的午後，來壺屋通UCHINA CAFÉ BUKU-BUKU品嚐悠閒時光

「UCHINA CAFÉ BUKU-BUKU」是一間充滿沖繩傳統與現代融合氛圍的特色咖啡館；以溫暖的木質色調和傳統沖繩裝飾為主，營造出舒適且帶有懷舊感的用餐環境。

店內擺放了沖繩伴手禮、陶藝品等；且些許寬敞的座位，適合個人放鬆或聚餐，讓人可以一邊品味當地特色飲品「泡泡茶」與沖繩點心，一邊欣賞壺屋通的街景，享受輕鬆愜意的午後時光，增添濃厚的地方文化氣息。

除此之外，還有一隻白色的店貓，超級可愛的!!!

UCHINA CAFÉ BUKU-BUKU│菜單

官網：http://bukubuku.jp/

「UCHINA CAFÉ BUKU-BUKU」的菜單結合了沖繩傳統風味與現代創意，提供多樣化的甜點與飲品選擇。

其中，最具代表性的招牌是「泡泡茶」（ぶくぶく茶），這是一種使用沖繩特有泡盛米和綠茶製成的飲品，上方覆蓋蓬鬆的泡泡，口感清新獨特，象徵沖繩的飲食文化，可說是招牌必點的飲品。

另外，使用當地紅芋和黑糖製作的蛋糕，以及搭配沖繩特色水果的聖代（紅芋のパフェ），以及黑糖煉乳善哉（黒糖練乳ぜんざい），不僅美味，還有濃厚的地方風情，充分展現了沖繩的食材魅力，是品味當地特色美食的絕佳選擇!!!

UCHINA CAFÉ BUKU-BUKU│泡泡茶

招牌必點-ぶくぶく茶

泡泡茶（ぶくぶく茶）是沖繩地區具有悠久歷史的傳統茶飲，起源可追溯至琉球王國時代，據說當時為了招待遠道而來的貴賓或慶祝特別場合而製作。

最有特色的就是那軟綿綿的泡沫，以泡盛米水與焙茶或綠茶攪打而成，猶如柔軟的雲朵，細緻綿密且帶有獨特的米香，入口時泡泡輕盈柔滑，茶湯則清新回甘，帶有淡淡的米香與茶韻，給人清爽的口感。

一口茶，一口金黃酥脆的「ちんすこう」，既滿足味蕾又能感受到沖繩在地文化的獨特魅力，無論是視覺或味覺上都能帶來深刻的體驗，像旅人們傳遞祝福與吉祥~

UCHINA CAFÉ BUKU-BUKU│紅芋聖代套餐

招牌甜點-紅芋のパフェセット（ドリンク付）

「紅芋聖代套餐」是一道融合沖繩特色的甜點，以濃郁的紫色紅芋冰淇淋為主角，搭配白色的鮮奶油和金黃的白玉糰子，色彩對比鮮明，讓人垂涎欲滴。

紅芋冰淇淋細緻綿密，帶有天然的甜香與淡淡的紫薯地瓜風味；白玉糰子口感Q彈有嚼勁，與紅芋相互交融，帶來層次豐富的味覺享受。此外，鮮奶油輕盈順滑，為整道甜點增添柔和的口感，點綴其上的草莓酸甜多汁，搭配清新的薄荷葉，更添一抹清爽，讓甜點不顯膩口。

「紅芋聖代套餐」呈現出沖繩紅芋的自然風味，並透過多種元素的結合，打造出精緻且富有沖繩文化特色的美味甜品，是一道讓人難以忘懷的經典甜點!!!

UCHINA CAFÉ BUKU-BUKU│咖啡拿鐵

カフェラテ（ホット），紅芋聖代套餐的飲料

紅芋聖代套餐，紅芋のパフェセット（ドリンク付），可以選擇700日幣以內的飲料；而且點咖啡可以選喜愛的杯具，杯身圓潤，握感舒適，手工彩繪圖案色彩鮮豔且充滿生命力，超美的~

咖啡表層覆蓋著一層如雲朵般輕盈的奶泡，細膩滑順，帶有濃郁的咖啡香氣，奶泡的綿密與微甜，讓整體風味更加柔和平衡。每一口都充滿溫暖與手作的用心，讓安妮王一夥人悠閒享受下午時光。

UCHINA CAFÉ BUKU-BUKU│黒糖練乳善哉

沖繩特色甜點-黒糖練乳ぜんざい

「黒糖練乳ぜんざい」，主體是ぜんざい「善哉」，一種用砂糖或黑糖漬的菜豆，加入刨冰所製成的甜品，以高聳的刨冰為，覆蓋著濃郁的沖繩黑糖糖漿，黑糖的深褐色與冰雪般的純白形成鮮明對比，挖下一口，冰沙口感細緻柔軟，入口即化，搭配黑糖的微微苦甜與練乳的絲滑甜香，甜而不膩，帶來多層次的味蕾享受與陣陣香甜的黑糖氣息。

見底時，還有些許紅豆、大豆、QQ的蕨餅等，綿密口感與冰沙交織，增添了驚喜感與飽足感。

UCHINA CAFÉ BUKU-BUKU│金黃拿鐵

特色飲品-ゴールデンラテ

「UCHINA CAFÉ BUKU-BUKU」 的「金黃拿鐵」，不僅融合了咖啡的濃郁與奶泡的柔滑，入口細緻順滑，奶香與咖啡香完美平衡；且細緻的薑黃粉，點綴出微辣香氣則為整體風味增添了一抹暖意，帶來豐富的味覺層次。

在靜謐的咖啡館中，細細品味溫暖典雅的「金黃拿鐵」，享受片刻的放鬆時光，感受到當地的悠閒氛圍。

UCHINA CAFÉ BUKU-BUKU│黑胡蘿蔔茶

特色飲品-黒にんじん茶

黑胡蘿蔔茶主要有3種熱飲，根據材料的不同，效果也不一樣~

黒にんじん茶（3種類）（ホットのみ）：650円

リラックス（黒人参 + レモングラス + アロエ）

ビューティー（黒人参 + ハイビスカス + 月桃）

クレンズ（黒人参 + 緑茶 + ウコン）



黑胡蘿蔔茶（3種）（僅限熱飲）：650日幣

放鬆（黑胡蘿蔔 + 檸檬草 + 蘆薈）

美顏（黑胡蘿蔔 + 洛神花 + 月桃）

淨化（黑胡蘿蔔 + 綠茶 + 薑黃）

安妮王一夥人選擇放鬆療效的（黑胡蘿蔔 + 檸檬草 + 蘆薈），以天然植物為基底的健康茶飲。

入口時，可以感受到黑胡蘿蔔特有的甘甜與微微的香氣，接著檸檬草的柑橘香氣徐徐綻放，為茶帶來一絲明亮的酸爽，最後蘆薈的柔滑口感則在喉間留下自然舒適的口感。

整體茶味協調，既有植物的草本清香，又帶著微甜的馥郁，讓人感覺身心放鬆，清新而多層次，是一杯特別的茶飲~

UCHINA CAFÉ BUKU-BUKU│評價

沖繩下午茶推薦：UCHINA CAFÉ BUKU-BUKU泡泡茶的魅力

「UCHINA CAFÉ BUKU-BUKU」完美結合了沖繩傳統文化與現代咖啡廳氛圍。店內裝潢溫馨，以木質調為主，搭配沖繩陶藝品和傳統裝飾，營造出濃厚的地方特色。品嚐特色飲品如泡泡茶或黑胡蘿蔔茶，感受到在地文化與飲食的巧妙融合。甜點如紅芋聖代更是色香味俱全，令人回味無窮。加上可愛的店貓相伴，整體體驗非常放鬆愜意，適合旅人或在地居民享受悠閒午後。

下次到沖繩旅遊，別忘了來「UCHINA CAFÉ BUKU-BUKU」品嚐一下這獨特的日本下午茶體驗!!!

UCHINA CAFÉ BUKU-BUKU│聯絡資訊

店名：UCHINA CAFÉ BUKU-BUKU(うちなー茶屋 ぶくぶく)

地址：1 Chome-22-35 Tsuboya, Naha, Okinawa 902-0065日本

營業時間：11:00–17:30，11:00–16:00(禮拜六)、禮拜二公休

官網：http://bukubuku.jp/

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