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【日本沖繩恩納村美食、下午茶推薦】Seaside Drive In｜復古美式、景觀餐廳(沖繩自駕美食地圖、萬座毛附近餐廳、紅芋與香檬冰淇淋好好吃)

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2025-01-15 10:00:00 文字：pfse64289
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【日本沖繩恩納村美食、下午茶推薦】Seaside Drive In｜復古美式、景觀餐廳(沖繩自駕美食地圖、萬座毛附近餐廳、紅芋與香檬冰淇淋好好吃)

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安妮王在日本自由行，沖繩4天3夜自助行中，說到沖繩必去景點、旅遊必吃、美食、下午茶、冰淇淋推薦，位於沖繩中部恩納村的「Seaside Drive In」，是一家位於沖繩恩納村的美式風格餐廳，不僅在恩納之驛休息站、萬座毛等景點附近，且餐廳面向大海，提供絕佳的海景，可說是沖繩隱藏版的景觀餐廳之一~

沖繩中部、恩納村、萬座毛附近美食餐廳-必訪Seaside Drive In!!!

「Seaside Drive In」以熱帶魚水族箱和復古玩具，打造懷舊的用餐環境之外，美式牛排、輕食、冰淇淋等，份量十足且味道出色，吸引眾多美食愛好者前來；且餐廳還設有免費停車場，適合沖繩自駕、背包客、家庭、朋友、親子用餐~

Seaside Drive In│交通

【日本沖繩恩納村美食、下午茶推薦】Seaside Drive

Google地圖請點我 > 萬座毛到Seaside Drive In

「Seaside Drive In」在恩納之驛休息站與萬座毛之中間，沿著海岸線散步、或者自駕都很方便，餐廳周邊環境寧靜悠閒，呈現濃厚的鄉村漁村氣息，是遠離城市喧囂的理想用餐地點~

Seaside Drive In│環境介紹

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復古美式風格餐廳，欣賞沖繩之海景

「Seaside Drive In」創立於1967年，起初為了服務進駐當地的美軍部隊，提供各種與當地食材結合的美式餐點，是沖繩第一家發起「免下車」點餐服務的餐廳，是沖繩自駕旅行途中，享受美食的理想去處。

 

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「Seaside Drive In」以復古美式風格、主打懷舊氛圍的餐廳，帶有濃厚的歷史年代特色。

座位寬敞舒適，不僅適合家庭聚餐或與朋友小聚；且選擇靠窗的位置，可以在用餐時欣賞沖繩海岸的壯麗景色，白天可以看到湛藍的大海，傍晚可以看到迷人的夕陽，夜晚則能感受到寧靜的感覺，增添用餐的靈活性與樂趣。

Seaside Drive In│菜單

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更多資訊：Seaside Drive In的菜單

「Seaside Drive In」菜單涵蓋主餐、輕食、冰淇淋與飲品，從牛排、漢堡排到三明治，以及多種獨特豐富的冰淇淋口味，像是沖繩紅芋、芒果等，每種口味都展現了沖繩當地的風情，無論是早餐、午餐、晚餐，這裡都是不錯的選擇。

 

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安妮王一夥人的那霸到恩納村一日遊行程，早上在恩納之驛休息站，午餐在濱之家用餐，下午則到恩納村博物館來個文青之旅，最後沿著月亮海灘、老虎海灘，抵達「Seaside Drive In」，享用美味的冰淇淋XD

Seaside Drive In│紅芋冰淇淋、香檬冰淇淋

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招牌紅芋冰淇淋 (紅いも)

「紅芋冰淇淋」以沖繩當地特產的紅芋製成，帶有自然的紫薯香氣與細膩綿密的口感，甜度適中，讓人感受到沖繩紅芋的獨特魅力~

香檬冰淇淋 (シークヮーサー)

香檬冰淇淋呈現淡雅的淡黃色，散發出清新的柑橘香氣，入口時，釋放出香檬獨特的酸甜味道，酸味帶有一絲清涼的刺激感，濃郁而自然的果香充滿整個口腔，既解渴又提神，是一款讓人「瞬間醒了」的冰淇淋 ~

Seaside Drive In│曲奇奶油冰淇淋、芒果冰淇淋

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曲奇奶油冰淇淋 (クッキークリーム)

白色奶油點綴著曲奇碎片，帶來香甜的焦糖氣息和微脆的感受，曲奇的甜味與奶油的柔順完美融合，每一口都充滿濃郁的餅乾香氣與滑嫩的奶油觸感，令人百吃不厭的甜點。

芒果冰淇淋 (マンゴー)

黃澄澄的芒果，果香濃郁自然，宛如新鮮芒果果肉融化於舌尖，釋放出豐富的芒果香甜味，微微的酸甜平衡了整體的口感，帶來清新的感受。

Seaside Drive In│飲品

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來一杯熱騰騰的美式咖啡、紅茶或熱可可，與冰淇淋跟海景最對味了~

Seaside Drive In│評價

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Seaside Drive In，復古風美食與沖繩海景完美結合

「Seaside Drive In」是一家位於沖繩恩納村的復古美式餐廳，擁有絕佳的海景，無論是白天的湛藍海洋或是傍晚的迷人夕陽，都讓用餐體驗更加愉快。餐廳的紅芋冰淇淋和香檬冰淇淋特別推薦，展現了當地食材的風味，甜點濃郁卻不膩口。復古裝潢與水族箱的搭配營造出懷舊氛圍，服務貼心周到，是自駕遊中不可錯過的用餐選擇。

下次到沖繩旅遊，別忘了來「Seaside Drive In」欣賞壯觀的海景!!!

Seaside Drive In│聯絡資訊

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店名：Seaside Drive In (シーサイドドライブイン)

地址：885 Nakadomari, Onna, Kunigami District, Okinawa 904-0415日本

營業時間：08:00–21:00、禮拜三公休

官網：http://www.seaside-drivein.com/

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