【日本岡山自由行】桃太郎線半日遊推薦(吉備線、吉備津神社、吉備津彥神社)

日本岡山擁有豐富的歷史與文化，特別是與桃太郎傳說相關的景點。搭乘JR桃太郎線(吉備線)，前往「吉備津神社」和「吉備津彥神社」，即可展開一趟充滿神話色彩的岡山半日遊之旅。

交通方式 吉備津神社

Google地圖請點我 > JR岡山車站到「吉備津神社」

JR岡山車站的10號月台，可以前往JR桃太郎線(吉備線)，路線名取自古代的吉備國，是前往「吉備津神社」與「吉備津彥神社」的交通方式。

桃太郎線的車廂小小的，可以算是小車站，平均一小時運行一班，建議可以像安妮王一樣，先查好班次時間，以免在車站久候~

搭乘桃太郎線至「吉備津站」，下車步行約10~15分鐘即可抵達「吉備津神社」。

交通方式 吉備津彥神社

Google地圖請點我 > JR岡山車站到「吉備津彥神社」

搭乘桃太郎線至「備前一宮站」，下車步行約5分鐘即可抵達「吉備津彥神社」。

吉備津神社 到 吉備津彥神社的旅行方式

漫步遊歷桃太郎線

以安妮王為例，先從搭乘岡山車站搭乘桃太郎線至「吉備津站」，參拜「吉備津神社」後，步行約30分鐘，來到「吉備津彥神社」，再到「備前一宮站」搭車回到岡山車站。

JR桃太郎線(吉備線)

當然，也可以算好時間，透過JR往返「吉備津彥神社」、「備前一宮站」與「岡山車站」。

腳踏車

另外，也可以先搭乘JR到「備前一宮站」，在車站旁有腳踏車出租的店家，可以當作前往「吉備津神社」到「吉備津彥神社」的代步工具。

日本岡山景點 吉備津神社

安妮王先從JR岡山車站搭乘桃太郎線，來到「吉備津站」，沒有驗票口及站務員。

跟著人潮與地圖指標走，有條長長的樹蔭步道，走個10~15分鐘，便會抵達「吉備津神社」山腳下。

吉備津神社-吉備津造

安妮王爬了些許樓梯，來到了「吉備津神社」，最吸引人的是本殿的「吉備津造」，也稱為「比翼入母屋造」的特殊形式建築，是日本唯一、線條優美的屋頂樣式，因此被列為日本國寶之一。

吉備津神社-桃太郎傳說

日本童話故事《桃太郎》，以「吉備津神社」祭奉的吉備津彥命為桃太郎原型。

描述古代的岡山，受到百濟王子「溫羅」鬼怪的侵害，不堪其擾下，朝廷任命吉備津彥命討伐惡鬼，而「吉備津神社」便是桃太郎與溫羅(鬼怪)的交戰處。

本殿上方的匾額，寫著「平賊安民」，感覺就是象徵著主神吉備津彥命打鬼怪、平天下的意念。另外，也有一面面的桃太郎故事繪畫，講述桃太郎誕生、集結狗、雞、猴等打敗溫羅的故事。

吉備津神社-釜鳴神事

這是到訪「吉備津神社」需要先預約的體驗。

根據《桃太郎》傳說，吉備津彥命將不斷發出哀嚎的鬼怪首級，封印在神社鐵鍋內，達到鎮壓驅邪的效果。

現今，則是用鐵鍋中放了裝米的蒸籠，再用火燒，透過發出聲響判斷占卜所求事物的好壞，是一場特別難得的體驗。

評價 吉備津神社

景點：吉備津神社

地址：931 Kibitsu, Kita Ward, Okayama, 701-1341日本

官網：http://kibitujinja.com/

營業時間：05:00 - 18:00

交通：JR吉備津站步行約10~15分鐘

安妮王推薦：吉備線沿途有許多與桃太郎傳說有關的景點，「吉備津神社」位於吉備津站附近，這座神社以其壯觀的回廊和祭典活動聞名。神社供奉吉備津彥命，據傳他是討伐溫羅的英雄，這個故事正是桃太郎傳說的原型。吉備津神社的建築風格獨特，是日本僅有的「吉備津造」樣式，參觀者可以在此感受到深厚的歷史氛圍。

日本岡山景點 吉備津彥神社

有別於「吉備津神社」需要爬坡，從「備前一宮站」下車後，大概走個5分鐘由住宅、田地交織的街道後，很像鄉下，便會看到不需要爬坡的「吉備津彥神社」。

吉備津彥神社-桃太郎故居

吉備津彥命為桃太郎原型，「吉備津彥神社」是將吉備津彥命的故居改建而成的神社；因此，給安妮王的感覺有點像是日本庭園的溫馨氛圍。

在入口處，有一座乾淨的池塘，與周圍的建築物、花草樹木等，構築一幅幅美麗的自然風景。

吉備津彥神社-朝日宮

「吉備津彥神社」又稱爲「朝日宮」，在夏季日出時，太陽會從鳥居正對面升起，太陽在鳥居之上，且映照在殿內的神鏡之中，被譽為是吉祥的象徵。

吉備津彥神社-平安杉

本殿前方有間茶屋，茶屋前方有一顆超過千年以上的古老神木， 為「吉備津彥神社」增添些許古老神秘的氣息。

吉備津彥神社-參拜

雖然沒有「吉備津神社」的「吉備津造」這種獨一無二的屋頂構造，但「吉備津彥神社」也保存了一些古老的建築、鳥居、小神社、拜殿等，除了有桃太郎神話的加持外，祈求神明保佑家人平安、或者祈求孩子的到來等，希望一切都能心想事成，是一處富有宗教、歷史、與神話意義的地方。

吉備津彥神社-桃太郎御守

這是安妮王來到「吉備津彥神社」的目的，就是一系列可愛又有趣的御守啦!!!

舉凡桃子繪馬、朱印、籤詩、平安符、御守等，粉嫩的、白色的桃子形狀，據說可以消災除厄，好運旺旺來。

另外，還有以桃太郎故事中的人物、猴子、雞、狗、鬼怪為造型設計的護身符，以及12生肖為主題的御守等，讓人不禁犯了御守收集控。

評價 吉備津彥神社

景點：吉備津彥神社

地址：1043 Ichinomiya, Kita Ward, Okayama, 701-1211日本

官網：http://www.kibitsuhiko.or.jp/

營業時間：06:00–18:00

交通：JR備前一宮站步行約5分鐘

安妮王推薦：「吉備津彥神社」位於備前一宮站附近，同樣供奉吉備津彥命。這座神社歷史悠久，據說是桃太郎打鬼故事的真正發源地(畢竟是桃太郎故居改建而成的神社)，參拜者可以在此體驗到傳統的神道文化與寧靜的自然景觀。

評價 桃太郎線半日遊推薦(吉備線、吉備津神社、吉備津彥神社)

Google地圖請點我 > 岡山車站到吉備津神社與吉備津彥神社

來到日本岡山這處以《桃太郎傳說》為主題的縣市，除了岡山市區必訪的桃太郎大道、岡山城、後樂園等景點外，不妨遠離塵囂，搭乘JR桃太郎線(吉備線)，前往「吉備津神社」和「吉備津彥神社」。

在這裡，可以更加貼近桃太郎傳說的發源地，欣賞歷史建築、沉澱心靈、或採買桃子、桃太郎御守保平安，來趟悠閒的桃太郎半日遊之旅。

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