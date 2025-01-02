為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 新竹市東區新竹艾薇越式河粉Phở Chị Vy 這家可能是新竹越南料理的天花板！ 餐酒館風精緻越南料理！ 必推石鍋生滾牛肉河粉！ 必吃手作香…

新竹市東區新竹艾薇越式河粉Phở Chị Vy 這家可能是新竹越南料理的天花板！ 餐酒館風精緻越南料理！ 必推石鍋生滾牛肉河粉！ 必吃手作香蘭葉榴槤蛋糕！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝

2025-01-02 12:00:00 文字：踢小米
share
踢小米

踢小米
 

新竹市東區新竹艾薇越式河粉Phở Chị Vy 這家可能是新竹越南料理的天花板！ 餐酒館風精緻越南料理！ 必推石鍋生滾牛肉河粉！ 必吃手作香蘭葉榴槤蛋糕！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝

最近小米家附近開了一家帶有餐酒館氛圍的越南料理 新竹市東區新竹艾薇越式河粉Phở Chị Vy 這家可能是新竹越南料理的天花板！ 餐酒館風精緻越南料理！ 必推石鍋生滾牛肉河粉！ 必吃手作香蘭葉榴槤蛋糕！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝

擁有軔業廚師執照的老闆娘原本從事越南進口商品販售，後來想要將道地越南美食讓更多人享用，於是這家店就誕生了！

艾薇越式河粉 Phở Chị Vy」餐點走的是精緻的路線，使用較好的食材，所以走的不是平價路線。

但是吃過的朋友一定能感受到闆娘的誠意 新竹市東區新竹艾薇越式河粉Phở Chị Vy 這家可能是新竹越南料理的天花板！ 餐酒館風精緻越南料理！ 必推石鍋生滾牛肉河粉！ 必吃手作香蘭葉榴槤蛋糕！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝 所以深受附近居民的喜愛，我們這次平日晚上前來可以看到滿滿人潮，至少翻桌兩輪了。

小米很推薦石鍋生滾牛肉河粉、三色生菜春捲、醃製雞爪，這些都很有特色 新竹市東區新竹艾薇越式河粉Phở Chị Vy 這家可能是新竹越南料理的天花板！ 餐酒館風精緻越南料理！ 必推石鍋生滾牛肉河粉！ 必吃手作香蘭葉榴槤蛋糕！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝

還有特色手工甜點榴蓮蛋糕及香蘭葉蛋糕也超好吃的 新竹市東區新竹艾薇越式河粉Phở Chị Vy 這家可能是新竹越南料理的天花板！ 餐酒館風精緻越南料理！ 必推石鍋生滾牛肉河粉！ 必吃手作香蘭葉榴槤蛋糕！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝

快跟著小米一起去看看吧。

 

對餐飲想要創業的朋友可加LINE 洽詢：（請點我

合作邀約可私訊粉絲團及加LINE生活圈( @hsinchulife )詢問 

 

 

*******************

👉閱讀很方便

*******************

👉點我加入新竹最大LINE生活圈➡️ https://goo.gl/3sFL8s
(提供1對1聊天功能，可以詢問新竹生活大小事)

新竹竹北百貨公司情報網(巨城SOGO.大魯閣.大遠百.晶品城)

歡迎大家來加入FB社團： https://www.facebook.com/groups/hsinchudpstore

 

👉艾薇越式河粉 Phở Chị Vy-位置及停車方式

*******************

艾薇越式河粉位於埔頂二路。

新竹市東區新竹艾薇越式河粉Phở Chị Vy 這家可能是新竹越南料理的天花板！ 餐酒館風精緻越南料理！ 必推石鍋生滾牛肉河粉！ 必吃手作香蘭葉榴槤蛋糕！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝

開車的朋友可以把車停在路邊停車格，或是不遠處的收費停車場。

如果還是沒有車位的話，可以停在迪卡儂再走過來，吃飽飯後可以逛逛迪卡儂 新竹市東區新竹艾薇越式河粉Phở Chị Vy 這家可能是新竹越南料理的天花板！ 餐酒館風精緻越南料理！ 必推石鍋生滾牛肉河粉！ 必吃手作香蘭葉榴槤蛋糕！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝

 

👉艾薇越式河粉 Phở Chị Vy-環境介紹

*******************

店內裝潢帶有餐酒館的氛圍，座位以4人桌為主，人多可以任意合併桌子 新竹市東區新竹艾薇越式河粉Phở Chị Vy 這家可能是新竹越南料理的天花板！ 餐酒館風精緻越南料理！ 必推石鍋生滾牛肉河粉！ 必吃手作香蘭葉榴槤蛋糕！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝

新竹市東區新竹艾薇越式河粉Phở Chị Vy 這家可能是新竹越南料理的天花板！ 餐酒館風精緻越南料理！ 必推石鍋生滾牛肉河粉！ 必吃手作香蘭葉榴槤蛋糕！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝

 

一個人來用餐可以坐在吧台，一邊享用美食、一邊欣賞師傅的手藝 新竹市東區新竹艾薇越式河粉Phở Chị Vy 這家可能是新竹越南料理的天花板！ 餐酒館風精緻越南料理！ 必推石鍋生滾牛肉河粉！ 必吃手作香蘭葉榴槤蛋糕！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝

新竹市東區新竹艾薇越式河粉Phở Chị Vy 這家可能是新竹越南料理的天花板！ 餐酒館風精緻越南料理！ 必推石鍋生滾牛肉河粉！ 必吃手作香蘭葉榴槤蛋糕！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝

半開放式廚房可以清楚地看到師傅製作餐點的過程，讓客人吃的安心 新竹市東區新竹艾薇越式河粉Phở Chị Vy 這家可能是新竹越南料理的天花板！ 餐酒館風精緻越南料理！ 必推石鍋生滾牛肉河粉！ 必吃手作香蘭葉榴槤蛋糕！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝

由來自越南的闆娘帶領的料理團隊，做出的料理應該比較道地XD

新竹市東區新竹艾薇越式河粉Phở Chị Vy 這家可能是新竹越南料理的天花板！ 餐酒館風精緻越南料理！ 必推石鍋生滾牛肉河粉！ 必吃手作香蘭葉榴槤蛋糕！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝

九層塔、豆芽及越南特色醬料都可以自行取用。

新竹市東區新竹艾薇越式河粉Phở Chị Vy 這家可能是新竹越南料理的天花板！ 餐酒館風精緻越南料理！ 必推石鍋生滾牛肉河粉！ 必吃手作香蘭葉榴槤蛋糕！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝

老闆娘說湯底都是每天用牛骨熬製而成的，不是用粉泡的 新竹市東區新竹艾薇越式河粉Phở Chị Vy 這家可能是新竹越南料理的天花板！ 餐酒館風精緻越南料理！ 必推石鍋生滾牛肉河粉！ 必吃手作香蘭葉榴槤蛋糕！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝

特別提醒不吃牛的朋友要注意一下，可以選擇非湯類的餐點。

新竹市東區新竹艾薇越式河粉Phở Chị Vy 這家可能是新竹越南料理的天花板！ 餐酒館風精緻越南料理！ 必推石鍋生滾牛肉河粉！ 必吃手作香蘭葉榴槤蛋糕！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝

蔬菜是每天新鮮採買回來的，顏色翠綠很新鮮~

新竹市東區新竹艾薇越式河粉Phở Chị Vy 這家可能是新竹越南料理的天花板！ 餐酒館風精緻越南料理！ 必推石鍋生滾牛肉河粉！ 必吃手作香蘭葉榴槤蛋糕！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝

老闆娘很自豪地說他們的烤肉是有厚度，不是薄薄的一片，而且以獨門香料醃製 新竹市東區新竹艾薇越式河粉Phở Chị Vy 這家可能是新竹越南料理的天花板！ 餐酒館風精緻越南料理！ 必推石鍋生滾牛肉河粉！ 必吃手作香蘭葉榴槤蛋糕！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝

新竹市東區新竹艾薇越式河粉Phở Chị Vy 這家可能是新竹越南料理的天花板！ 餐酒館風精緻越南料理！ 必推石鍋生滾牛肉河粉！ 必吃手作香蘭葉榴槤蛋糕！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝

 

👉艾薇越式河粉 Phở Chị Vy-菜單目錄搶先看

*******************

來看看菜單吧！

越南河粉是必點的，以大量牛骨熬製的湯頭，加上手工製作配料，料多實在 新竹市東區新竹艾薇越式河粉Phở Chị Vy 這家可能是新竹越南料理的天花板！ 餐酒館風精緻越南料理！ 必推石鍋生滾牛肉河粉！ 必吃手作香蘭葉榴槤蛋糕！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝

雖然價格較高，不過小米吃過後覺得物超所值喔！

小米很推薦石鍋生滾牛肉河粉、三色生菜春捲、醃製雞爪，這些都很有特色 新竹市東區新竹艾薇越式河粉Phở Chị Vy 這家可能是新竹越南料理的天花板！ 餐酒館風精緻越南料理！ 必推石鍋生滾牛肉河粉！ 必吃手作香蘭葉榴槤蛋糕！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝

老闆娘自己做的榴槤蛋糕也超好吃的。

新竹市東區新竹艾薇越式河粉Phở Chị Vy 這家可能是新竹越南料理的天花板！ 餐酒館風精緻越南料理！ 必推石鍋生滾牛肉河粉！ 必吃手作香蘭葉榴槤蛋糕！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝

新竹市東區新竹艾薇越式河粉Phở Chị Vy 這家可能是新竹越南料理的天花板！ 餐酒館風精緻越南料理！ 必推石鍋生滾牛肉河粉！ 必吃手作香蘭葉榴槤蛋糕！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝

新竹市東區新竹艾薇越式河粉Phở Chị Vy 這家可能是新竹越南料理的天花板！ 餐酒館風精緻越南料理！ 必推石鍋生滾牛肉河粉！ 必吃手作香蘭葉榴槤蛋糕！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝

新竹市東區新竹艾薇越式河粉Phở Chị Vy 這家可能是新竹越南料理的天花板！ 餐酒館風精緻越南料理！ 必推石鍋生滾牛肉河粉！ 必吃手作香蘭葉榴槤蛋糕！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝

新竹市東區新竹艾薇越式河粉Phở Chị Vy 這家可能是新竹越南料理的天花板！ 餐酒館風精緻越南料理！ 必推石鍋生滾牛肉河粉！ 必吃手作香蘭葉榴槤蛋糕！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝

新竹市東區新竹艾薇越式河粉Phở Chị Vy 這家可能是新竹越南料理的天花板！ 餐酒館風精緻越南料理！ 必推石鍋生滾牛肉河粉！ 必吃手作香蘭葉榴槤蛋糕！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝

新竹市東區新竹艾薇越式河粉Phở Chị Vy 這家可能是新竹越南料理的天花板！ 餐酒館風精緻越南料理！ 必推石鍋生滾牛肉河粉！ 必吃手作香蘭葉榴槤蛋糕！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝

新竹市東區新竹艾薇越式河粉Phở Chị Vy 這家可能是新竹越南料理的天花板！ 餐酒館風精緻越南料理！ 必推石鍋生滾牛肉河粉！ 必吃手作香蘭葉榴槤蛋糕！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝

新竹市東區新竹艾薇越式河粉Phở Chị Vy 這家可能是新竹越南料理的天花板！ 餐酒館風精緻越南料理！ 必推石鍋生滾牛肉河粉！ 必吃手作香蘭葉榴槤蛋糕！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝

新竹市東區新竹艾薇越式河粉Phở Chị Vy 這家可能是新竹越南料理的天花板！ 餐酒館風精緻越南料理！ 必推石鍋生滾牛肉河粉！ 必吃手作香蘭葉榴槤蛋糕！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝

新竹市東區新竹艾薇越式河粉Phở Chị Vy 這家可能是新竹越南料理的天花板！ 餐酒館風精緻越南料理！ 必推石鍋生滾牛肉河粉！ 必吃手作香蘭葉榴槤蛋糕！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝

新竹市東區新竹艾薇越式河粉Phở Chị Vy 這家可能是新竹越南料理的天花板！ 餐酒館風精緻越南料理！ 必推石鍋生滾牛肉河粉！ 必吃手作香蘭葉榴槤蛋糕！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝

新竹市東區新竹艾薇越式河粉Phở Chị Vy 這家可能是新竹越南料理的天花板！ 餐酒館風精緻越南料理！ 必推石鍋生滾牛肉河粉！ 必吃手作香蘭葉榴槤蛋糕！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝

新竹市東區新竹艾薇越式河粉Phở Chị Vy 這家可能是新竹越南料理的天花板！ 餐酒館風精緻越南料理！ 必推石鍋生滾牛肉河粉！ 必吃手作香蘭葉榴槤蛋糕！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝

新竹市東區新竹艾薇越式河粉Phở Chị Vy 這家可能是新竹越南料理的天花板！ 餐酒館風精緻越南料理！ 必推石鍋生滾牛肉河粉！ 必吃手作香蘭葉榴槤蛋糕！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝

新竹市東區新竹艾薇越式河粉Phở Chị Vy 這家可能是新竹越南料理的天花板！ 餐酒館風精緻越南料理！ 必推石鍋生滾牛肉河粉！ 必吃手作香蘭葉榴槤蛋糕！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝

新竹市東區新竹艾薇越式河粉Phở Chị Vy 這家可能是新竹越南料理的天花板！ 餐酒館風精緻越南料理！ 必推石鍋生滾牛肉河粉！ 必吃手作香蘭葉榴槤蛋糕！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝

新竹市東區新竹艾薇越式河粉Phở Chị Vy 這家可能是新竹越南料理的天花板！ 餐酒館風精緻越南料理！ 必推石鍋生滾牛肉河粉！ 必吃手作香蘭葉榴槤蛋糕！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝

新竹市東區新竹艾薇越式河粉Phở Chị Vy 這家可能是新竹越南料理的天花板！ 餐酒館風精緻越南料理！ 必推石鍋生滾牛肉河粉！ 必吃手作香蘭葉榴槤蛋糕！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝

新竹市東區新竹艾薇越式河粉Phở Chị Vy 這家可能是新竹越南料理的天花板！ 餐酒館風精緻越南料理！ 必推石鍋生滾牛肉河粉！ 必吃手作香蘭葉榴槤蛋糕！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝

新竹市東區新竹艾薇越式河粉Phở Chị Vy 這家可能是新竹越南料理的天花板！ 餐酒館風精緻越南料理！ 必推石鍋生滾牛肉河粉！ 必吃手作香蘭葉榴槤蛋糕！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝

新竹市東區新竹艾薇越式河粉Phở Chị Vy 這家可能是新竹越南料理的天花板！ 餐酒館風精緻越南料理！ 必推石鍋生滾牛肉河粉！ 必吃手作香蘭葉榴槤蛋糕！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝

新竹市東區新竹艾薇越式河粉Phở Chị Vy 這家可能是新竹越南料理的天花板！ 餐酒館風精緻越南料理！ 必推石鍋生滾牛肉河粉！ 必吃手作香蘭葉榴槤蛋糕！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝

新竹市東區新竹艾薇越式河粉Phở Chị Vy 這家可能是新竹越南料理的天花板！ 餐酒館風精緻越南料理！ 必推石鍋生滾牛肉河粉！ 必吃手作香蘭葉榴槤蛋糕！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝

新竹市東區新竹艾薇越式河粉Phở Chị Vy 這家可能是新竹越南料理的天花板！ 餐酒館風精緻越南料理！ 必推石鍋生滾牛肉河粉！ 必吃手作香蘭葉榴槤蛋糕！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝

新竹市東區新竹艾薇越式河粉Phở Chị Vy 這家可能是新竹越南料理的天花板！ 餐酒館風精緻越南料理！ 必推石鍋生滾牛肉河粉！ 必吃手作香蘭葉榴槤蛋糕！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝

新竹市東區新竹艾薇越式河粉Phở Chị Vy 這家可能是新竹越南料理的天花板！ 餐酒館風精緻越南料理！ 必推石鍋生滾牛肉河粉！ 必吃手作香蘭葉榴槤蛋糕！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝

新竹市東區新竹艾薇越式河粉Phở Chị Vy 這家可能是新竹越南料理的天花板！ 餐酒館風精緻越南料理！ 必推石鍋生滾牛肉河粉！ 必吃手作香蘭葉榴槤蛋糕！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝

新竹市東區新竹艾薇越式河粉Phở Chị Vy 這家可能是新竹越南料理的天花板！ 餐酒館風精緻越南料理！ 必推石鍋生滾牛肉河粉！ 必吃手作香蘭葉榴槤蛋糕！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝

 

👉艾薇越式河粉 Phở Chị Vy-用餐心得分享

*******************

來開動吧！

今天跟小彤來吃我們很愛的越南料理，除了石鍋生滾牛肉河粉讓她印象深刻以外，榴槤蛋糕她也很愛！

最後還帶了一顆回去給她媽媽吃 新竹市東區新竹艾薇越式河粉Phở Chị Vy 這家可能是新竹越南料理的天花板！ 餐酒館風精緻越南料理！ 必推石鍋生滾牛肉河粉！ 必吃手作香蘭葉榴槤蛋糕！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝

新竹市東區新竹艾薇越式河粉Phở Chị Vy 這家可能是新竹越南料理的天花板！ 餐酒館風精緻越南料理！ 必推石鍋生滾牛肉河粉！ 必吃手作香蘭葉榴槤蛋糕！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝

喜歡料多多的朋友可以點順化牛肉米線(280元)，有美國板腱牛肉片、牛腱、豬腳、牛肉丸、越南火腿等配料。

新竹市東區新竹艾薇越式河粉Phở Chị Vy 這家可能是新竹越南料理的天花板！ 餐酒館風精緻越南料理！ 必推石鍋生滾牛肉河粉！ 必吃手作香蘭葉榴槤蛋糕！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝

湯頭有濃郁的甜美滋味，大家不要浪費，一定要喝光光 XD

建議可以先喝原味，再擠入檸檬汁提味~

新竹市東區新竹艾薇越式河粉Phở Chị Vy 這家可能是新竹越南料理的天花板！ 餐酒館風精緻越南料理！ 必推石鍋生滾牛肉河粉！ 必吃手作香蘭葉榴槤蛋糕！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝

美國板腱牛肉片的品質很好，肉質很嫩，帶有美牛的甜味，跟湯頭結合很好吃 新竹市東區新竹艾薇越式河粉Phở Chị Vy 這家可能是新竹越南料理的天花板！ 餐酒館風精緻越南料理！ 必推石鍋生滾牛肉河粉！ 必吃手作香蘭葉榴槤蛋糕！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝

新竹市東區新竹艾薇越式河粉Phở Chị Vy 這家可能是新竹越南料理的天花板！ 餐酒館風精緻越南料理！ 必推石鍋生滾牛肉河粉！ 必吃手作香蘭葉榴槤蛋糕！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝

牛腱、豬腳等都挺嫩的。

新竹市東區新竹艾薇越式河粉Phở Chị Vy 這家可能是新竹越南料理的天花板！ 餐酒館風精緻越南料理！ 必推石鍋生滾牛肉河粉！ 必吃手作香蘭葉榴槤蛋糕！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝

新竹市東區新竹艾薇越式河粉Phở Chị Vy 這家可能是新竹越南料理的天花板！ 餐酒館風精緻越南料理！ 必推石鍋生滾牛肉河粉！ 必吃手作香蘭葉榴槤蛋糕！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝

豬腳帶有膠質的口感，不喜歡吃豬肉的朋友建議點牛肉河粉嚐看看~

新竹市東區新竹艾薇越式河粉Phở Chị Vy 這家可能是新竹越南料理的天花板！ 餐酒館風精緻越南料理！ 必推石鍋生滾牛肉河粉！ 必吃手作香蘭葉榴槤蛋糕！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝

新竹市東區新竹艾薇越式河粉Phở Chị Vy 這家可能是新竹越南料理的天花板！ 餐酒館風精緻越南料理！ 必推石鍋生滾牛肉河粉！ 必吃手作香蘭葉榴槤蛋糕！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝

米線有Q又滑溜的口感，冬天吃著熱呼呼的麵食很有小確幸 新竹市東區新竹艾薇越式河粉Phở Chị Vy 這家可能是新竹越南料理的天花板！ 餐酒館風精緻越南料理！ 必推石鍋生滾牛肉河粉！ 必吃手作香蘭葉榴槤蛋糕！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝

新竹市東區新竹艾薇越式河粉Phở Chị Vy 這家可能是新竹越南料理的天花板！ 餐酒館風精緻越南料理！ 必推石鍋生滾牛肉河粉！ 必吃手作香蘭葉榴槤蛋糕！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝

石鍋生滾牛肉河粉(280元)雖然價格不便宜，但很值得一嚐！

由石鍋盛裝的滾燙高湯、一盤生的美國板腱牛、一顆生雞蛋和河粉。

如果要兩人分食的話，可以再加點一份河粉喔 新竹市東區新竹艾薇越式河粉Phở Chị Vy 這家可能是新竹越南料理的天花板！ 餐酒館風精緻越南料理！ 必推石鍋生滾牛肉河粉！ 必吃手作香蘭葉榴槤蛋糕！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝

新竹市東區新竹艾薇越式河粉Phở Chị Vy 這家可能是新竹越南料理的天花板！ 餐酒館風精緻越南料理！ 必推石鍋生滾牛肉河粉！ 必吃手作香蘭葉榴槤蛋糕！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝

一上桌時大家可以將生雞蛋和色澤鮮紅的板腱牛，放入石鍋內，攪拌一下就可以食用囉。

新竹市東區新竹艾薇越式河粉Phở Chị Vy 這家可能是新竹越南料理的天花板！ 餐酒館風精緻越南料理！ 必推石鍋生滾牛肉河粉！ 必吃手作香蘭葉榴槤蛋糕！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝

可以加入九層塔、辣椒等食材提味 新竹市東區新竹艾薇越式河粉Phở Chị Vy 這家可能是新竹越南料理的天花板！ 餐酒館風精緻越南料理！ 必推石鍋生滾牛肉河粉！ 必吃手作香蘭葉榴槤蛋糕！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝

新竹市東區新竹艾薇越式河粉Phở Chị Vy 這家可能是新竹越南料理的天花板！ 餐酒館風精緻越南料理！ 必推石鍋生滾牛肉河粉！ 必吃手作香蘭葉榴槤蛋糕！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝

半熟的牛肉口感吃起來特別嫩，美國板腱牛有如此地軟嫩程度還挺厲害的 新竹市東區新竹艾薇越式河粉Phở Chị Vy 這家可能是新竹越南料理的天花板！ 餐酒館風精緻越南料理！ 必推石鍋生滾牛肉河粉！ 必吃手作香蘭葉榴槤蛋糕！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝

新竹市東區新竹艾薇越式河粉Phở Chị Vy 這家可能是新竹越南料理的天花板！ 餐酒館風精緻越南料理！ 必推石鍋生滾牛肉河粉！ 必吃手作香蘭葉榴槤蛋糕！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝

湯頭喝起來特別甜~

新竹市東區新竹艾薇越式河粉Phở Chị Vy 這家可能是新竹越南料理的天花板！ 餐酒館風精緻越南料理！ 必推石鍋生滾牛肉河粉！ 必吃手作香蘭葉榴槤蛋糕！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝

接下來再將河粉倒入石鍋內，讓河粉吸附高湯的精華~

爽滑的河粉搭配生滾牛肉，我們真的很愛 新竹市東區新竹艾薇越式河粉Phở Chị Vy 這家可能是新竹越南料理的天花板！ 餐酒館風精緻越南料理！ 必推石鍋生滾牛肉河粉！ 必吃手作香蘭葉榴槤蛋糕！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝

新竹市東區新竹艾薇越式河粉Phở Chị Vy 這家可能是新竹越南料理的天花板！ 餐酒館風精緻越南料理！ 必推石鍋生滾牛肉河粉！ 必吃手作香蘭葉榴槤蛋糕！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝

新竹市東區新竹艾薇越式河粉Phở Chị Vy 這家可能是新竹越南料理的天花板！ 餐酒館風精緻越南料理！ 必推石鍋生滾牛肉河粉！ 必吃手作香蘭葉榴槤蛋糕！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝

越式烤肉麵包(180元)內餡有很有厚度的烤肉、醃蘿蔔絲、番茄、香菜等食材。

麵包會對半切後送上桌，適合兩人分食。

新竹市東區新竹艾薇越式河粉Phở Chị Vy 這家可能是新竹越南料理的天花板！ 餐酒館風精緻越南料理！ 必推石鍋生滾牛肉河粉！ 必吃手作香蘭葉榴槤蛋糕！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝

新竹市東區新竹艾薇越式河粉Phở Chị Vy 這家可能是新竹越南料理的天花板！ 餐酒館風精緻越南料理！ 必推石鍋生滾牛肉河粉！ 必吃手作香蘭葉榴槤蛋糕！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝

烤肉以獨門醃料醃製入味，鹹甜的風味和酥脆的麵包很搭。

新竹市東區新竹艾薇越式河粉Phở Chị Vy 這家可能是新竹越南料理的天花板！ 餐酒館風精緻越南料理！ 必推石鍋生滾牛肉河粉！ 必吃手作香蘭葉榴槤蛋糕！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝

越式烤排骨飯+蒸肉(280元)

新竹市東區新竹艾薇越式河粉Phở Chị Vy 這家可能是新竹越南料理的天花板！ 餐酒館風精緻越南料理！ 必推石鍋生滾牛肉河粉！ 必吃手作香蘭葉榴槤蛋糕！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝

越式烤排骨趁熱享用口感比較嫩，鹹甜風味很下飯 新竹市東區新竹艾薇越式河粉Phở Chị Vy 這家可能是新竹越南料理的天花板！ 餐酒館風精緻越南料理！ 必推石鍋生滾牛肉河粉！ 必吃手作香蘭葉榴槤蛋糕！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝而且有厚度的口感吃起來也比較有汁感~

新竹市東區新竹艾薇越式河粉Phở Chị Vy 這家可能是新竹越南料理的天花板！ 餐酒館風精緻越南料理！ 必推石鍋生滾牛肉河粉！ 必吃手作香蘭葉榴槤蛋糕！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝

新竹市東區新竹艾薇越式河粉Phở Chị Vy 這家可能是新竹越南料理的天花板！ 餐酒館風精緻越南料理！ 必推石鍋生滾牛肉河粉！ 必吃手作香蘭葉榴槤蛋糕！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝

蒸肉偏鹹香，帶有蛋香和肉香也很下飯。

新竹市東區新竹艾薇越式河粉Phở Chị Vy 這家可能是新竹越南料理的天花板！ 餐酒館風精緻越南料理！ 必推石鍋生滾牛肉河粉！ 必吃手作香蘭葉榴槤蛋糕！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝

 

涼拌海鮮蓮藕(190元)有蝦子、蘿蔔絲、香菜、花生碎等食材，最特別的是加入蓮藕梗。

新竹市東區新竹艾薇越式河粉Phở Chị Vy 這家可能是新竹越南料理的天花板！ 餐酒館風精緻越南料理！ 必推石鍋生滾牛肉河粉！ 必吃手作香蘭葉榴槤蛋糕！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝

涼拌青木瓜、蘿蔔絲很脆口，加上酸V醬汁很開胃 新竹市東區新竹艾薇越式河粉Phở Chị Vy 這家可能是新竹越南料理的天花板！ 餐酒館風精緻越南料理！ 必推石鍋生滾牛肉河粉！ 必吃手作香蘭葉榴槤蛋糕！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝

新竹市東區新竹艾薇越式河粉Phở Chị Vy 這家可能是新竹越南料理的天花板！ 餐酒館風精緻越南料理！ 必推石鍋生滾牛肉河粉！ 必吃手作香蘭葉榴槤蛋糕！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝

蓮藕梗帶微微嗆的氣味、不會辣，跟其他食材結合更有層次了 新竹市東區新竹艾薇越式河粉Phở Chị Vy 這家可能是新竹越南料理的天花板！ 餐酒館風精緻越南料理！ 必推石鍋生滾牛肉河粉！ 必吃手作香蘭葉榴槤蛋糕！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝

新竹市東區新竹艾薇越式河粉Phở Chị Vy 這家可能是新竹越南料理的天花板！ 餐酒館風精緻越南料理！ 必推石鍋生滾牛肉河粉！ 必吃手作香蘭葉榴槤蛋糕！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝

醃製雞爪越式(160元)很推薦，雞爪很有膠質又有Q勁，加上酸V帶辣的風味很開胃。

新竹市東區新竹艾薇越式河粉Phở Chị Vy 這家可能是新竹越南料理的天花板！ 餐酒館風精緻越南料理！ 必推石鍋生滾牛肉河粉！ 必吃手作香蘭葉榴槤蛋糕！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝

新竹市東區新竹艾薇越式河粉Phở Chị Vy 這家可能是新竹越南料理的天花板！ 餐酒館風精緻越南料理！ 必推石鍋生滾牛肉河粉！ 必吃手作香蘭葉榴槤蛋糕！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝

吃完原味還可以再沾特製醬汁風味又不一樣唷。

新竹市東區新竹艾薇越式河粉Phở Chị Vy 這家可能是新竹越南料理的天花板！ 餐酒館風精緻越南料理！ 必推石鍋生滾牛肉河粉！ 必吃手作香蘭葉榴槤蛋糕！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝

三色生菜春捲(140元)也很有特色~

外皮使用糙米、火龍果、原味三種口味的米紙，包裹肉片、蝦子、生菜、米線等食材。

新竹市東區新竹艾薇越式河粉Phở Chị Vy 這家可能是新竹越南料理的天花板！ 餐酒館風精緻越南料理！ 必推石鍋生滾牛肉河粉！ 必吃手作香蘭葉榴槤蛋糕！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝

新竹市東區新竹艾薇越式河粉Phở Chị Vy 這家可能是新竹越南料理的天花板！ 餐酒館風精緻越南料理！ 必推石鍋生滾牛肉河粉！ 必吃手作香蘭葉榴槤蛋糕！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝

新竹市東區新竹艾薇越式河粉Phở Chị Vy 這家可能是新竹越南料理的天花板！ 餐酒館風精緻越南料理！ 必推石鍋生滾牛肉河粉！ 必吃手作香蘭葉榴槤蛋糕！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝

重口味的朋友，可以加上老闆娘特調的鹹甜醬汁~

小米個人覺得加上酸V的醬汁一起吃比較解膩喔 新竹市東區新竹艾薇越式河粉Phở Chị Vy 這家可能是新竹越南料理的天花板！ 餐酒館風精緻越南料理！ 必推石鍋生滾牛肉河粉！ 必吃手作香蘭葉榴槤蛋糕！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝

新竹市東區新竹艾薇越式河粉Phở Chị Vy 這家可能是新竹越南料理的天花板！ 餐酒館風精緻越南料理！ 必推石鍋生滾牛肉河粉！ 必吃手作香蘭葉榴槤蛋糕！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝

新竹市東區新竹艾薇越式河粉Phở Chị Vy 這家可能是新竹越南料理的天花板！ 餐酒館風精緻越南料理！ 必推石鍋生滾牛肉河粉！ 必吃手作香蘭葉榴槤蛋糕！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝

綜合海鮮炸春捲(145元)是店家手工製作的，新鮮蝦子打成蝦漿後跟其他食材混合，用春捲皮包裹後油炸。

新竹市東區新竹艾薇越式河粉Phở Chị Vy 這家可能是新竹越南料理的天花板！ 餐酒館風精緻越南料理！ 必推石鍋生滾牛肉河粉！ 必吃手作香蘭葉榴槤蛋糕！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝

建議搭配生菜和酸V醬汁一起吃比較解膩。

新竹市東區新竹艾薇越式河粉Phở Chị Vy 這家可能是新竹越南料理的天花板！ 餐酒館風精緻越南料理！ 必推石鍋生滾牛肉河粉！ 必吃手作香蘭葉榴槤蛋糕！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝

新竹市東區新竹艾薇越式河粉Phở Chị Vy 這家可能是新竹越南料理的天花板！ 餐酒館風精緻越南料理！ 必推石鍋生滾牛肉河粉！ 必吃手作香蘭葉榴槤蛋糕！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝

最後是小彤超愛的手工榴槤蛋糕，有原味和香蘭葉兩種口味 新竹市東區新竹艾薇越式河粉Phở Chị Vy 這家可能是新竹越南料理的天花板！ 餐酒館風精緻越南料理！ 必推石鍋生滾牛肉河粉！ 必吃手作香蘭葉榴槤蛋糕！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝

新竹市東區新竹艾薇越式河粉Phở Chị Vy 這家可能是新竹越南料理的天花板！ 餐酒館風精緻越南料理！ 必推石鍋生滾牛肉河粉！ 必吃手作香蘭葉榴槤蛋糕！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝

愛吃重口味的朋友可以點原味榴槤蛋糕(145元)

濃郁的榴槤香，加上千層蛋糕口感，愛吃榴槤的朋友不能錯過 新竹市東區新竹艾薇越式河粉Phở Chị Vy 這家可能是新竹越南料理的天花板！ 餐酒館風精緻越南料理！ 必推石鍋生滾牛肉河粉！ 必吃手作香蘭葉榴槤蛋糕！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝

新竹市東區新竹艾薇越式河粉Phở Chị Vy 這家可能是新竹越南料理的天花板！ 餐酒館風精緻越南料理！ 必推石鍋生滾牛肉河粉！ 必吃手作香蘭葉榴槤蛋糕！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝

另一個是香蘭葉榴槤蛋糕(145元)也很不錯~

新竹市東區新竹艾薇越式河粉Phở Chị Vy 這家可能是新竹越南料理的天花板！ 餐酒館風精緻越南料理！ 必推石鍋生滾牛肉河粉！ 必吃手作香蘭葉榴槤蛋糕！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝

新竹市東區新竹艾薇越式河粉Phở Chị Vy 這家可能是新竹越南料理的天花板！ 餐酒館風精緻越南料理！ 必推石鍋生滾牛肉河粉！ 必吃手作香蘭葉榴槤蛋糕！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝

從右到左是羅望子冰水和金橘汁~

新竹市東區新竹艾薇越式河粉Phở Chị Vy 這家可能是新竹越南料理的天花板！ 餐酒館風精緻越南料理！ 必推石鍋生滾牛肉河粉！ 必吃手作香蘭葉榴槤蛋糕！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝

羅望子冰水(120元)有羅望子果肉、花生碎粒，酸酸甜甜的加上堅果很有飽足感 新竹市東區新竹艾薇越式河粉Phở Chị Vy 這家可能是新竹越南料理的天花板！ 餐酒館風精緻越南料理！ 必推石鍋生滾牛肉河粉！ 必吃手作香蘭葉榴槤蛋糕！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝

新竹市東區新竹艾薇越式河粉Phở Chị Vy 這家可能是新竹越南料理的天花板！ 餐酒館風精緻越南料理！ 必推石鍋生滾牛肉河粉！ 必吃手作香蘭葉榴槤蛋糕！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝

金橘汁(120元)有濃郁的橘子香氣，很解膩喔。

新竹市東區新竹艾薇越式河粉Phở Chị Vy 這家可能是新竹越南料理的天花板！ 餐酒館風精緻越南料理！ 必推石鍋生滾牛肉河粉！ 必吃手作香蘭葉榴槤蛋糕！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝

以上是我們的心得分享，艾薇越式河粉有餐酒館的氛圍，餐點走的是精緻的路線，使用較好的食材，每天用心熬煮高湯，加上許多一般小吃店吃不到的特色料理，想要嚐試很有特色越南料理的朋友不妨來嚐嚐

新竹市東區新竹艾薇越式河粉Phở Chị Vy 這家可能是新竹越南料理的天花板！ 餐酒館風精緻越南料理！ 必推石鍋生滾牛肉河粉！ 必吃手作香蘭葉榴槤蛋糕！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝

 

 

👉艾薇越式河粉 Phở Chị Vy-營業時間地址

*******************

🌟店家資訊：艾薇越式河粉 Phở Chị Vy
🏠地址：新竹市東區埔頂二路18號
☎電話：03 577 0088
⏰營業時間：11:00–14:30, 17:00–22:00(週一公休)
粉絲團：Phở Chị Vy 艾薇越式河粉
➡️現金交易/收取10%服務費

 

👉竹北遠百吃什麼？➡️

2022竹北遠百美食吃什麼？一起吃爆各種新竹獨家品牌美味料理！(中式料理.日本料理.港式料理.泰國料理.甜點.飲料應有盡有)

👉新竹不用出國就有全台最大＂日本乾式溫泉會館＂🎉

新竹大魯閣福湯岩盤浴。不用出國就有全台最大＂日本乾式溫泉會館＂！一日體驗舒解壓力、逛街、吃飯、購物一次滿足！(門票價格營業時間地址電話)

👉潤物苑腳底按摩。全身油壓，頂級的裝潢讓人有貴婦式的享受😘

新竹潤物苑按摩舒壓。高級環境舒適享受腳底按摩。全身指壓油壓！心靈雞湯身心都舒暢(達龍商旅.深層精油.五倍卷優惠價格營業時間地址電話好停車)

 

 

（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）

 

*******************

新竹美食懶人包請點我

延伸閱讀:

新竹市區景點吃美食一日遊-新竹櫻花公園。康榔驛古輕便車。眷村博物館…
新竹香山美食旅遊-青青草原溜滑梯．蔬食親子餐廳．百年檜木香山火車站…
新竹竹北|母親節父親節(平日)慶祝餐廳吃那裡?(懶人包含訂位電話)
東門城圓輔大猴花燈．迎曦門周邊美食小吃餐廳懶人包
竹東美食古宅彩繪輕親子旅行
新竹公園櫻花季．十八尖山3月賞花季美食遊玩交通一日遊懶人包
新竹竹北|火鍋吃到飽單點懶人包
新竹竹東竹北冰店剉冰雪花冰懶人包

延伸閱讀:

更多台北美食懶人包請點我

更多台中美食懶人包請點我

更多踢小米廚房美食請點我

更多宜蘭美食懶人包請點我

更多彰化美食懶人包請點我

更多桃園中壢美食懶人包請點我

更多苗栗旅遊美食懶人包請點我

更多蘭嶼美食懶人包請點我

更多踢小米廚房請點我 

 

 

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
相關商家

艾薇越式河粉 Phở Chị Vy

phone03-5770088
place新竹市東區埔頂二路18號
4.00 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
share place
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up