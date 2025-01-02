最近小米家附近開了一家帶有餐酒館氛圍的越南料理
擁有軔業廚師執照的老闆娘原本從事越南進口商品販售，後來想要將道地越南美食讓更多人享用，於是這家店就誕生了！
「艾薇越式河粉 Phở Chị Vy」餐點走的是精緻的路線，使用較好的食材，所以走的不是平價路線。
但是吃過的朋友一定能感受到闆娘的誠意 所以深受附近居民的喜愛，我們這次平日晚上前來可以看到滿滿人潮，至少翻桌兩輪了。
小米很推薦石鍋生滾牛肉河粉、三色生菜春捲、醃製雞爪，這些都很有特色
還有特色手工甜點榴蓮蛋糕及香蘭葉蛋糕也超好吃的
快跟著小米一起去看看吧。
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👉艾薇越式河粉 Phở Chị Vy-位置及停車方式
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艾薇越式河粉位於埔頂二路。
開車的朋友可以把車停在路邊停車格，或是不遠處的收費停車場。
如果還是沒有車位的話，可以停在迪卡儂再走過來，吃飽飯後可以逛逛迪卡儂
👉艾薇越式河粉 Phở Chị Vy-環境介紹
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店內裝潢帶有餐酒館的氛圍，座位以4人桌為主，人多可以任意合併桌子
一個人來用餐可以坐在吧台，一邊享用美食、一邊欣賞師傅的手藝
半開放式廚房可以清楚地看到師傅製作餐點的過程，讓客人吃的安心
由來自越南的闆娘帶領的料理團隊，做出的料理應該比較道地XD
九層塔、豆芽及越南特色醬料都可以自行取用。
老闆娘說湯底都是每天用牛骨熬製而成的，不是用粉泡的
特別提醒不吃牛的朋友要注意一下，可以選擇非湯類的餐點。
蔬菜是每天新鮮採買回來的，顏色翠綠很新鮮~
老闆娘很自豪地說他們的烤肉是有厚度，不是薄薄的一片，而且以獨門香料醃製
👉艾薇越式河粉 Phở Chị Vy-菜單目錄搶先看
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來看看菜單吧！
越南河粉是必點的，以大量牛骨熬製的湯頭，加上手工製作配料，料多實在
雖然價格較高，不過小米吃過後覺得物超所值喔！
小米很推薦石鍋生滾牛肉河粉、三色生菜春捲、醃製雞爪，這些都很有特色
老闆娘自己做的榴槤蛋糕也超好吃的。
👉艾薇越式河粉 Phở Chị Vy-用餐心得分享
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來開動吧！
今天跟小彤來吃我們很愛的越南料理，除了石鍋生滾牛肉河粉讓她印象深刻以外，榴槤蛋糕她也很愛！
最後還帶了一顆回去給她媽媽吃
喜歡料多多的朋友可以點順化牛肉米線(280元)，有美國板腱牛肉片、牛腱、豬腳、牛肉丸、越南火腿等配料。
湯頭有濃郁的甜美滋味，大家不要浪費，一定要喝光光 XD
建議可以先喝原味，再擠入檸檬汁提味~
美國板腱牛肉片的品質很好，肉質很嫩，帶有美牛的甜味，跟湯頭結合很好吃
牛腱、豬腳等都挺嫩的。
豬腳帶有膠質的口感，不喜歡吃豬肉的朋友建議點牛肉河粉嚐看看~
米線有Q又滑溜的口感，冬天吃著熱呼呼的麵食很有小確幸
石鍋生滾牛肉河粉(280元)雖然價格不便宜，但很值得一嚐！
由石鍋盛裝的滾燙高湯、一盤生的美國板腱牛、一顆生雞蛋和河粉。
如果要兩人分食的話，可以再加點一份河粉喔
一上桌時大家可以將生雞蛋和色澤鮮紅的板腱牛，放入石鍋內，攪拌一下就可以食用囉。
可以加入九層塔、辣椒等食材提味
半熟的牛肉口感吃起來特別嫩，美國板腱牛有如此地軟嫩程度還挺厲害的
湯頭喝起來特別甜~
接下來再將河粉倒入石鍋內，讓河粉吸附高湯的精華~
爽滑的河粉搭配生滾牛肉，我們真的很愛
越式烤肉麵包(180元)內餡有很有厚度的烤肉、醃蘿蔔絲、番茄、香菜等食材。
麵包會對半切後送上桌，適合兩人分食。
烤肉以獨門醃料醃製入味，鹹甜的風味和酥脆的麵包很搭。
越式烤排骨飯+蒸肉(280元)。
越式烤排骨趁熱享用口感比較嫩，鹹甜風味很下飯 而且有厚度的口感吃起來也比較有汁感~
蒸肉偏鹹香，帶有蛋香和肉香也很下飯。
涼拌海鮮蓮藕(190元)有蝦子、蘿蔔絲、香菜、花生碎等食材，最特別的是加入蓮藕梗。
涼拌青木瓜、蘿蔔絲很脆口，加上酸V醬汁很開胃
蓮藕梗帶微微嗆的氣味、不會辣，跟其他食材結合更有層次了
醃製雞爪越式(160元)很推薦，雞爪很有膠質又有Q勁，加上酸V帶辣的風味很開胃。
吃完原味還可以再沾特製醬汁風味又不一樣唷。
三色生菜春捲(140元)也很有特色~
外皮使用糙米、火龍果、原味三種口味的米紙，包裹肉片、蝦子、生菜、米線等食材。
重口味的朋友，可以加上老闆娘特調的鹹甜醬汁~
小米個人覺得加上酸V的醬汁一起吃比較解膩喔
綜合海鮮炸春捲(145元)是店家手工製作的，新鮮蝦子打成蝦漿後跟其他食材混合，用春捲皮包裹後油炸。
建議搭配生菜和酸V醬汁一起吃比較解膩。
最後是小彤超愛的手工榴槤蛋糕，有原味和香蘭葉兩種口味
愛吃重口味的朋友可以點原味榴槤蛋糕(145元)。
濃郁的榴槤香，加上千層蛋糕口感，愛吃榴槤的朋友不能錯過
另一個是香蘭葉榴槤蛋糕(145元)也很不錯~
從右到左是羅望子冰水和金橘汁~
羅望子冰水(120元)有羅望子果肉、花生碎粒，酸酸甜甜的加上堅果很有飽足感
金橘汁(120元)有濃郁的橘子香氣，很解膩喔。
以上是我們的心得分享，艾薇越式河粉有餐酒館的氛圍，餐點走的是精緻的路線，使用較好的食材，每天用心熬煮高湯，加上許多一般小吃店吃不到的特色料理，想要嚐試很有特色越南料理的朋友不妨來嚐嚐
👉艾薇越式河粉 Phở Chị Vy-營業時間地址
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🌟店家資訊：艾薇越式河粉 Phở Chị Vy
🏠地址：新竹市東區埔頂二路18號
☎電話：03 577 0088
⏰營業時間：11:00–14:30, 17:00–22:00(週一公休)
粉絲團：Phở Chị Vy 艾薇越式河粉
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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）
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