最近小米家附近開了一家帶有餐酒館氛圍的越南料理

擁有軔業廚師執照的老闆娘原本從事越南進口商品販售，後來想要將道地越南美食讓更多人享用，於是這家店就誕生了！

「艾薇越式河粉 Phở Chị Vy」餐點走的是精緻的路線，使用較好的食材，所以走的不是平價路線。

但是吃過的朋友一定能感受到闆娘的誠意 所以深受附近居民的喜愛，我們這次平日晚上前來可以看到滿滿人潮，至少翻桌兩輪了。

小米很推薦石鍋生滾牛肉河粉、三色生菜春捲、醃製雞爪，這些都很有特色

還有特色手工甜點榴蓮蛋糕及香蘭葉蛋糕也超好吃的

快跟著小米一起去看看吧。

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👉艾薇越式河粉 Phở Chị Vy-位置及停車方式

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艾薇越式河粉位於埔頂二路。

開車的朋友可以把車停在路邊停車格，或是不遠處的收費停車場。

如果還是沒有車位的話，可以停在迪卡儂再走過來，吃飽飯後可以逛逛迪卡儂

👉艾薇越式河粉 Phở Chị Vy-環境介紹

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店內裝潢帶有餐酒館的氛圍，座位以4人桌為主，人多可以任意合併桌子

一個人來用餐可以坐在吧台，一邊享用美食、一邊欣賞師傅的手藝

半開放式廚房可以清楚地看到師傅製作餐點的過程，讓客人吃的安心

由來自越南的闆娘帶領的料理團隊，做出的料理應該比較道地XD

九層塔、豆芽及越南特色醬料都可以自行取用。

老闆娘說湯底都是每天用牛骨熬製而成的，不是用粉泡的

特別提醒不吃牛的朋友要注意一下，可以選擇非湯類的餐點。

蔬菜是每天新鮮採買回來的，顏色翠綠很新鮮~

老闆娘很自豪地說他們的烤肉是有厚度，不是薄薄的一片，而且以獨門香料醃製

👉艾薇越式河粉 Phở Chị Vy-菜單目錄搶先看

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來看看菜單吧！

越南河粉是必點的，以大量牛骨熬製的湯頭，加上手工製作配料，料多實在

雖然價格較高，不過小米吃過後覺得物超所值喔！

小米很推薦石鍋生滾牛肉河粉、三色生菜春捲、醃製雞爪，這些都很有特色

老闆娘自己做的榴槤蛋糕也超好吃的。

👉艾薇越式河粉 Phở Chị Vy-用餐心得分享

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來開動吧！

今天跟小彤來吃我們很愛的越南料理，除了石鍋生滾牛肉河粉讓她印象深刻以外，榴槤蛋糕她也很愛！

最後還帶了一顆回去給她媽媽吃

喜歡料多多的朋友可以點順化牛肉米線(280元)，有美國板腱牛肉片、牛腱、豬腳、牛肉丸、越南火腿等配料。

湯頭有濃郁的甜美滋味，大家不要浪費，一定要喝光光 XD

建議可以先喝原味，再擠入檸檬汁提味~

美國板腱牛肉片的品質很好，肉質很嫩，帶有美牛的甜味，跟湯頭結合很好吃

牛腱、豬腳等都挺嫩的。

豬腳帶有膠質的口感，不喜歡吃豬肉的朋友建議點牛肉河粉嚐看看~

米線有Q又滑溜的口感，冬天吃著熱呼呼的麵食很有小確幸

石鍋生滾牛肉河粉(280元)雖然價格不便宜，但很值得一嚐！

由石鍋盛裝的滾燙高湯、一盤生的美國板腱牛、一顆生雞蛋和河粉。

如果要兩人分食的話，可以再加點一份河粉喔

一上桌時大家可以將生雞蛋和色澤鮮紅的板腱牛，放入石鍋內，攪拌一下就可以食用囉。

可以加入九層塔、辣椒等食材提味

半熟的牛肉口感吃起來特別嫩，美國板腱牛有如此地軟嫩程度還挺厲害的

湯頭喝起來特別甜~

接下來再將河粉倒入石鍋內，讓河粉吸附高湯的精華~

爽滑的河粉搭配生滾牛肉，我們真的很愛

越式烤肉麵包(180元)內餡有很有厚度的烤肉、醃蘿蔔絲、番茄、香菜等食材。

麵包會對半切後送上桌，適合兩人分食。

烤肉以獨門醃料醃製入味，鹹甜的風味和酥脆的麵包很搭。

越式烤排骨飯+蒸肉(280元)。

越式烤排骨趁熱享用口感比較嫩，鹹甜風味很下飯 而且有厚度的口感吃起來也比較有汁感~

蒸肉偏鹹香，帶有蛋香和肉香也很下飯。

涼拌海鮮蓮藕(190元)有蝦子、蘿蔔絲、香菜、花生碎等食材，最特別的是加入蓮藕梗。

涼拌青木瓜、蘿蔔絲很脆口，加上酸V醬汁很開胃

蓮藕梗帶微微嗆的氣味、不會辣，跟其他食材結合更有層次了

醃製雞爪越式(160元)很推薦，雞爪很有膠質又有Q勁，加上酸V帶辣的風味很開胃。

吃完原味還可以再沾特製醬汁風味又不一樣唷。

三色生菜春捲(140元)也很有特色~

外皮使用糙米、火龍果、原味三種口味的米紙，包裹肉片、蝦子、生菜、米線等食材。

重口味的朋友，可以加上老闆娘特調的鹹甜醬汁~

小米個人覺得加上酸V的醬汁一起吃比較解膩喔

綜合海鮮炸春捲(145元)是店家手工製作的，新鮮蝦子打成蝦漿後跟其他食材混合，用春捲皮包裹後油炸。

建議搭配生菜和酸V醬汁一起吃比較解膩。

最後是小彤超愛的手工榴槤蛋糕，有原味和香蘭葉兩種口味

愛吃重口味的朋友可以點原味榴槤蛋糕(145元)。

濃郁的榴槤香，加上千層蛋糕口感，愛吃榴槤的朋友不能錯過

另一個是香蘭葉榴槤蛋糕(145元)也很不錯~

從右到左是羅望子冰水和金橘汁~

羅望子冰水(120元)有羅望子果肉、花生碎粒，酸酸甜甜的加上堅果很有飽足感

金橘汁(120元)有濃郁的橘子香氣，很解膩喔。

以上是我們的心得分享，艾薇越式河粉有餐酒館的氛圍，餐點走的是精緻的路線，使用較好的食材，每天用心熬煮高湯，加上許多一般小吃店吃不到的特色料理，想要嚐試很有特色越南料理的朋友不妨來嚐嚐

👉艾薇越式河粉 Phở Chị Vy-營業時間地址

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🌟店家資訊：艾薇越式河粉 Phở Chị Vy

🏠地址：新竹市東區埔頂二路18號

☎電話：03 577 0088

⏰營業時間：11:00–14:30, 17:00–22:00(週一公休)

粉絲團：Phở Chị Vy 艾薇越式河粉

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）

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