[ 大阪周遊卷景點_通天閣 ] ​

逛玩大阪-天王寺之後，請先不要早早坐地鐵；走一段大約15-20分鐘的路程後，便抵達另一處大阪周遊卷之免費景點-通天閣。

通天閣是新世界商業街的一個瞭望塔，為日本的登錄有形文化財產。 通天閣這個名字的意思是「直通天空的高建築物」，命名者是明治初期的儒學者藤澤南嶽。通天閣是由建築師內藤多仲所設計，他也是東京鐵塔的設計者

因此，既然逛過東京的東京鐵塔、名古屋的名古屋電視塔，到了大阪，就來看看這座直通天空的瞭望塔-通天閣吧

[ 初 訪 _ 通 天 閣 ] ​

"通天閣" 位在新世界商店街裡，被許多好吃好玩的店家包圍著，從小巷子看，是一處明顯的目標。

不過，安妮王想吐槽一下，雖然通天閣被譽為直達天空的建築物，不過高度只有103公尺，與東京鐵塔的333公尺相比，差了一大截，因此沒有很高

前往 "通天閣展望台" 的入口，七彩的粉嫩色系與鋼鐵構成的建築外觀，呈現一種外冷內熱的感受。

來到地下一樓後，映入眼前的是琳琅滿目的伴手禮區以及遊樂區，請繼續筆直前進......

看見可愛的通天閣幸運物-比利肯先生後，請搭乘，通往最上層

[ 通天閣的幸運物_比利肯先生 ] ​

來到通天閣，安妮王覺得有三種特色，第一為建築的結構與歷史，第二為日本知名的零食-Pocky的常設展以及商品區，第三則是最吸引人的招牌-比利肯先生。

比利肯（英語：Billiken，日語：ビリケン）是日本一種頭部呈尖狀、瞇眼、嘴角向上揚、嬰孩形象的幸運之神神像，以大阪通天閣裡的第二代比利肯神像最為出名，通常被暱稱為比利肯先生（日語：ビリケンさん）

安妮王只覺得這尊神像有一種奇妙的喜感，嘴角上揚的一抹微笑，增加了比利肯先生的識別度。

在 "通天閣" 最上層，到處可以看到 "比利肯先生" 的蹤跡，舉凡金幣、御守、公仔等小巧之護身符，比比皆是。

每一個方位，都有一位很像 "比利肯先生" 的神像駐守著，就像中國的北玄武、南朱雀、東青龍、西白虎等，象徵一種鎮守、祈求好運降臨的概念。

最著名的莫過於這尊巨大的 "比利肯先生"，請聽從服務人員的只是並排隊，等著為可愛的 "比利肯先生" 搔癢癢。

傳說中，在 "比利肯神像" 的腳底板搔癢可以帶來好運，因此，請放心大膽的為神像搔癢吧~

[ 展 望 _ 通 天 閣 ] ​

在"通天閣瞭望台" 看到的景色，跟市區差不多，方方正正、整齊的建築排列、修補建造著，並在有名的建築物列上景點名稱。

由上往下看，來來去去的人潮，與猶如葉脈的街道編織，看盡日本土地、房子不夠用的現象。難怪像 "全民住宅改造王" 之類的綜藝節目，會在日本如此盛行。

遠遠望去，比起大阪的都市繁華，我更喜歡夜晚被燈光、聲音裝飾的大阪夜晚。

[ 展覽_新世界+Pocky ] ​

在 "通天閣瞭望台" 欣賞後，順著樓梯/電梯往下走，順便參觀 "通天閣的常設展" - 新世界的歷史以及Pocky

在這裡，透過紙建築以及公仔，還原了當時 "新世界" 的發展狀況。

同一層的展覽，本來是莊重嚴肅的 "新世界展區"，瞬間變成可愛迷人的 "Pocky展區" ，有點跳動。

透過簡潔明瞭的展板，描述通天閣以及Pocky的歷史變革。

最後，伴隨著新世界遊樂園的音樂，看著當時的玩具場景，結束 "通天閣" 的展覽行程。

[ 帶我走_特色伴手禮 ] ​

產品種類(一) : Pocky系列

在通天閣的特色伴手禮中，安妮王大致歸納五種類型的伴手禮。第一種為 "Pocky" 系列，有季節性的櫻花抹茶、草莓、葡萄、巧克等多種口味，推薦有一些特色口味在此處購買就好，因為大眾款的口味，超市比較便宜。

產品種類(二) : 通天閣

在通天閣的特色伴手禮中，簡化 "通天閣" 建築構造，並附加擬人化的肢體構造， 不僅賦予通天閣一種可愛的形象，而且相關的甜點形式十分多元。

除了通天閣雞蛋糕、海綿蛋糕、餅乾外，一棟棟通天閣造型的白巧克力也是吸睛的產品之一。

產品種類(三) : 比利肯先生

在通天閣的特色伴手禮中，最多設計應用的正式 "比利肯先生"，玩偶、公仔、錢包等產品放滿整個伴手禮區。

最強大的正是大量的 "比利肯先生雞蛋糕"，把神像吃進肚子的概念，不禁佩服。

安妮王覺得最符合常理的設計，便是將 "比利肯先生" 的招福、招財的意念，應用在存錢筒、錢包這一系列的商品，不僅神像理念與產品的用途互相結合，而且比較多消費者認同。

產品種類(四) : 其他大阪知名的伴手禮

如果大阪行的最後一站剛好是在 "通天閣"，也許此處會是適合購買大阪伴手禮的地方，雖然比機場便宜，不過相較於大阪超市、黑門市場等之類的地方，價格仍然稍微高一些。

基本的 "大阪戀人" 巧克力餅乾，在通天閣買得到。

另外，一些水果巧克力、蛋糕等，在 "通天閣" 仍有販賣。

產品種類(五) : 動漫產品

畢竟 "通天閣" 的早期建築，是以 "遊樂園" 為主，而且在地理位置上，偏向以年輕、學生族群為主。因此，在伴手禮區裡，有一處以 "動漫" 為主題的商品，例如，寶可夢、角落生物等。

如果在 "通天閣" 逛累的話，裡頭設置 "Pocky 休憩區"，點一杯飲料、小蛋糕休憩，看看通天閣外的景象，補充體力。

景點 : 通天閣

地址 : 大阪府大阪市浪速区恵美須東１丁目１８−6

營業時間 : 09:00-21:00

交通方式 : 地鐵惠美須町，步行5-10分鐘

網址 : https://www.tsutenkaku.co.jp/

安妮王推薦 : 在安排大阪周遊卷景點時，四天王寺+通天閣+兩處景點附近的商圈，很適合安排大阪半日/一日遊的行程。以大阪 "通天閣" 而言，雖然沒有誘人的高度，無法看到雄壯威武的視野。不過，在 "比利肯先生" 的加持下，吸引許多觀光客慕名而來，有著文化、歷史以及招財象徵的神像，經過行銷包裝後，變得平易近人、可愛逗趣。另外，雖然有展覽區，不過僅有一層，主要以伴手禮區居多，因此，在時間規畫上，"通天閣" 大約安排1-2小時較佳

[ 歸納 _ 阿倍野區景點 ] ​

以 "大阪的古蹟之旅" 而言，"四天王寺" 算是招牌景點，以交通+鄰近景點規劃，可以為 "半日遊"，也可以是 "一日遊"。

1. 阿倍野區半日遊 : "大阪周遊卷" 半日遊來說，"四天王寺" +"通天閣"，兩處景點排在一起，大約是半天的時間，而且 "通天閣" 有"新世界美食街"，可以在此處享用午餐或晚餐。

2. 阿倍野區一日遊 : 如果想在阿倍野區，也就是大阪南部最主要的商業區展開一日遊之旅的話，除了 "四天王寺" 、"通天閣" 外，喜歡大自然的旅人，請加入 "天王寺公園" 以及 "天王寺動物園"，想要瘋狂血拚，看夜景的旅人，加入 "天王寺 MIO"， " 阿倍野Q's MALL " 以及 " 阿倍野HARUKAS觀景台"，以上三處為阿倍野區重量級的都市景點，尤其是 " 阿倍野HARUKAS觀景台"，是除了東京鐵塔、晴空塔後，日本第三高的建築物，適合當作在阿倍野區一日遊的最後一站，來個美好的 Ending

最後附上 "阿倍野區" 重要景點的一日遊路線，以 "天王寺站" 為首，經過"四天王寺"、"天王寺公園" 以及 "天王寺動物園"、"通天閣"、"天王寺 MIO"， " 阿倍野Q's MALL " 以及 " 阿倍野HARUKAS觀景台" 這七處主要景點

地圖連結請點我 "阿倍野區一日遊"

最後，附上安妮王規劃大阪 / 宇治 五天四夜遊的文章，期待下次還有機會玩關西其他城市

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